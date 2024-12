Cu ce se ocupă fiica cea mare a lui Adrian Mutu! Detalii rare despre Adriana: "Vine în România!" - Antena Sport

Adrian Mutu a dezvăluit cu ce se ocupă fiica lui cea mare. „Briliantul” a oferit detalii rare despre Adriana, una dintre cele două fiice pe care le are alături de Consuelo Matos Gomez, a doua lui soţie.

Adrian Mutu are patru copii: un băiat pe nume Mario, din mariajul cu Alexandra Dinu, două fiice, Adriana şi Maya, alături de Consuelo, şi încă un fiu, pe nume Tiago, alături de Sandra, actuala sa soţie.

Cu ce se ocupă fiica cea mare a lui Adrian Mutu

Adrian Mutu a dezvăluit că fiica sa cea mare studiază la Madrid design interior. Adriana, care în acest an a împlinit 18 ani, va veni în România în acest final de săptămână, profitând de un week-end liber pentru a-şi vizita tatăl (vezi galeria foto de la finalul articolului cu Adriana Mutu).

Totodată, fostul atacant al naţionalei a oferit detalii şi despre fiul său cel mare, Mario Mutu. „Briliantul” a dezvăluit că acesta a participat recent la un eveniment susţinut la Ambasada României din Italia, eveniment la care au luat parte, printre alţii, Ilie Năstase şi Cristi Chivu.

„Adriana, fiica cea mare pe care o am cu Consuelo, vine astăzi în România. Studiază la Madrid design interior și are un weekend mai lung liber și vine în România până duminică. Apropo, o să o pun și pe ea să voteze că e româncă și are dreptul.