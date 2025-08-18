Unde ar putea ajunge românul Andrei Coubiş, legitimat la AC Milan! A fost făcut praf după amicalul cu Chelsea - Antena Sport

Momentul în care Andrei Coubiş părăseşte terenul, după ce a fost eliminat în meciul cu Chelsea / Profimedia Images

Presa italiană a dezvăluit ce echipe îl vor pe Andrei Coubiş (21 de ani), fundaşul român care a avut un meci de coşmar în amicalul cu Chelsea Londra.

Andrei Coubiş nu ar face parte din planurile lui Max Allegri pentru noul sezon, mai ales după prestaţia românului din partida cu Chelsea.

Andrei Coubiş ar putea ajunge în liga a doua din Spania

Potrivit calciostyle.it, Andrei Coubiş ar putea ajunge în Liga a 2-a din Spania, la Mirandes. Spaniolii şi-au manifestat intenţia de a-l transfera.

Coubiş ar mai fi dorit şi de Sampdoria, Avellino şi Cracovia. Fundaşul central este şi în vizorul lui CFR Cluj.

Cotat la numai 100.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com, Andrei Coubiş ar putea fi împrumutat de Milan. Italienii vor să vadă ce evoluţii va avea românul la formaţia la care va fi împrumutat. În caz că acesta va convinge, s-ar putea întoarce în lotul antrenat de Max Allegri.