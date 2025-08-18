Unde ar putea ajunge românul Andrei Coubiş, legitimat la AC Milan! A fost făcut praf după amicalul cu Chelsea - Antena Sport

Închide meniul
Unde ar putea ajunge românul Andrei Coubiş, legitimat la AC Milan! A fost făcut praf după amicalul cu Chelsea

Publicat: 18 august 2025, 19:00

Unde ar putea ajunge românul Andrei Coubiş, legitimat la AC Milan! A fost făcut praf după amicalul cu Chelsea

Momentul în care Andrei Coubiş părăseşte terenul, după ce a fost eliminat în meciul cu Chelsea / Profimedia Images

Presa italiană a dezvăluit ce echipe îl vor pe Andrei Coubiş (21 de ani), fundaşul român care a avut un meci de coşmar în amicalul cu Chelsea Londra.

Andrei Coubiş nu ar face parte din planurile lui Max Allegri pentru noul sezon, mai ales după prestaţia românului din partida cu Chelsea.

Andrei Coubiş ar putea ajunge în liga a doua din Spania

Potrivit calciostyle.it, Andrei Coubiş ar putea ajunge în Liga a 2-a din Spania, la Mirandes. Spaniolii şi-au manifestat intenţia de a-l transfera.

Coubiş ar mai fi dorit şi de Sampdoria, Avellino şi Cracovia. Fundaşul central este şi în vizorul lui CFR Cluj.

Cotat la numai 100.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com, Andrei Coubiş ar putea fi împrumutat de Milan. Italienii vor să vadă ce evoluţii va avea românul la formaţia la care va fi împrumutat. În caz că acesta va convinge, s-ar putea întoarce în lotul antrenat de Max Allegri.

AC Milan a debutat oficial în noul sezon într-un meci din Cupa Italiei. Milan a învins-o pe Bari cu 2-0, golurile rossonerilor fiind semnate de Rafael Leao şi Christian Pulisic. Luka Modric a debutat şi el la AC Milan, impresionând încă de la prima partidă în tricoul echipei antrenate de Allegri.

Dezastru pentru Andrei Coubiş în Chelsea – AC Milan! Şi-a dat autogol, iar apoi a fost eliminat!

Andrei Coubiş (21 de ani) a fost titularizat de Massimiliano Allegri în amicalul pe care AC Milan l-a disputat cu Chelsea. Au fost 18 minute de coşmar pentru fundaşul român.

Mai întâi Coubiş şi-a dat autogol, în minutul 5. 13 minute mai târziu, fundaşul român avea să fie eliminat, după ce l-a faultat din postură de ultim apărător pe Joao Pedro.

La pauza meciului Chelsea – AC Milan, scorul era 2-0. În afară de autogolul lui Coubiş, Chelsea a mai punctat pe tabelă în minutul 8, prin Joao Pedro, atacant achiziţionat de gruparea londoneză în această vară, de la Brighton, pentru 63.7 milioane de euro. Pedro a impresionat şi la Mondialul Cluburilor, competiţie pe care Chelsea avea să o câştige. Brazilianul a marcat şi în finala cu PSG, câştigată de londonezi cu 3-0. Celelalte goluri au fost marcate de Cole Palmer.

Partida Chelsea – AC Milan avea să se încheie cu scorul de 4-1 pentru londonezi. După pauză, Liam Delap a reuşit o “dublă”, marcând în minutele 67 (penalty) şi 90. Pentru AC Milan a înscris Fofana, în minutul 70.

Allegri l-a titularizat pe Andrei Coubiş, într-o linie de 3 fundaşi, din care mai făceau parte Terracciano şi Tomori. Coubiş a evoluat în banda dreaptă până la eliminare. La AC Milan a evoluat şi un alt român, Matteo Duţu (19 ani), care a intrat pe teren în minutul 73, înlocuindu-l pe Yunus Musah.

Site-ul de specialitate sofascore.ro i-a acordat nota 3 lui Andrei Coubiş pentru prestaţia dezamăgitoare a acestuia din amicalul cu Chelsea.

