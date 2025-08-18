Unde ar putea ajunge românul Andrei Coubiş, legitimat la AC Milan! A fost făcut praf după amicalul cu Chelsea - Antena Sport

Presa italiană a dezvăluit ce echipe îl vor pe Andrei Coubiş (21 de ani), fundaşul român care a avut un meci de coşmar în amicalul cu Chelsea Londra.
Andrei Coubiş nu ar face parte din planurile lui Max Allegri pentru noul sezon, mai ales după prestaţia românului din partida cu Chelsea.
Andrei Coubiş ar putea ajunge în liga a doua din Spania
Potrivit calciostyle.it, Andrei Coubiş ar putea ajunge în Liga a 2-a din Spania, la Mirandes. Spaniolii şi-au manifestat intenţia de a-l transfera.
Coubiş ar mai fi dorit şi de Sampdoria, Avellino şi Cracovia. Fundaşul central este şi în vizorul lui CFR Cluj.
Cotat la numai 100.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com, Andrei Coubiş ar putea fi împrumutat de Milan. Italienii vor să vadă ce evoluţii va avea românul la formaţia la care va fi împrumutat. În caz că acesta va convinge, s-ar putea întoarce în lotul antrenat de Max Allegri.
AC Milan a debutat oficial în noul sezon într-un meci din Cupa Italiei. Milan a învins-o pe Bari cu 2-0, golurile rossonerilor fiind semnate de Rafael Leao şi Christian Pulisic. Luka Modric a debutat şi el la AC Milan, impresionând încă de la prima partidă în tricoul echipei antrenate de Allegri.
Dezastru pentru Andrei Coubiş în Chelsea – AC Milan! Şi-a dat autogol, iar apoi a fost eliminat!
Andrei Coubiş (21 de ani) a fost titularizat de Massimiliano Allegri în amicalul pe care AC Milan l-a disputat cu Chelsea. Au fost 18 minute de coşmar pentru fundaşul român.
Mai întâi Coubiş şi-a dat autogol, în minutul 5. 13 minute mai târziu, fundaşul român avea să fie eliminat, după ce l-a faultat din postură de ultim apărător pe Joao Pedro.