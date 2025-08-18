Bernadette Szocs - Charlotte Lutz LIVE VIDEO (19:35). Bernie debutează pe tabloul de simplu la Europe Smash - Antena Sport

Închide meniul
Bernadette Szocs - Charlotte Lutz LIVE VIDEO (19:35). Bernie debutează pe tabloul de simplu la Europe Smash

Bernadette Szocs – Charlotte Lutz LIVE VIDEO (19:35). Bernie debutează pe tabloul de simplu la Europe Smash

Bernadette Szocs – Charlotte Lutz LIVE VIDEO (19:35). Bernie debutează pe tabloul de simplu la Europe Smash

Publicat: 18 august 2025, 14:31

Bernadette Szocs – Charlotte Lutz LIVE VIDEO (19:35). Bernie debutează pe tabloul de simplu la Europe Smash

Bernadette Szocs, în timpul unui meci/ Profimedia

Bernadette Szocs – Charlotte Lutz, duelul din primul tur de la Europe Smash Sweden 2025, va fi live video în AntenaPLAY, de la ora 19:35. Bernie debutează pe tabloul de simplu al competiției care se desfășoară la Malmo. 

Bernadette Szocs a disputat primul meci pe tabloul de dublu mixt, la Europe Smash. Alături de Eduard Ionescu, a obținut o victorie în minimum de seturi contra perechii suedeze Ranefur/Bergand.  

Bernadette Szocs – Charlotte Lutz LIVE VIDEO (19:35) 

Bernadette Szocs este a 16-a favorită a competiției din Suedia. Charlotte Lutz, adversara sa din primul tur, este o jucătoarea din Franța care a ajuns pe tabloul principal de la Europe Smash în urma calificărilor.  

Bernadette Szocs a mai învins-o pe Charlotte Lutz anul trecut, la în sferturile Campionatelor Europene. Românca s-a impus cu 4-2, la momentul respectiv. 

Dacă va reuși să treacă de Charlotte Lutz, Bernadette Szocs se va duela în turul secund cu învingătoarea partidei Sabine Winter – Natalia Bajor. 

Tot astăzi, de la ora 20:45, Eduard Ionescu va debuta și el pe tabloul de simplu. Românul în vârstă de 20 de ani se va duela cu suedezul Truls Moregard, al șaselea favorit al competiției.  

Duminică, la Europa Smash, Eliza Samara a fost eliminată din proba de simplu. Românca a cedat în confruntarea cu Miwa Harimoto, scor 5-11, 9-11, 11-8, 8-11. Eliza va continua însă pe tabloul de dublu, alături de Bernadette Szocs, primul meci urmând să-l dispute miercuri contra perechii Cheng/Chien, din Taiwan. 

