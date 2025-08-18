Bernadette Szocs - Charlotte Lutz LIVE VIDEO (19:35). Bernie debutează pe tabloul de simplu la Europe Smash - Antena Sport

Bernadette Szocs – Charlotte Lutz, duelul din primul tur de la Europe Smash Sweden 2025, va fi live video în AntenaPLAY, de la ora 19:35. Bernie debutează pe tabloul de simplu al competiției care se desfășoară la Malmo.

Bernadette Szocs a disputat primul meci pe tabloul de dublu mixt, la Europe Smash. Alături de Eduard Ionescu, a obținut o victorie în minimum de seturi contra perechii suedeze Ranefur/Bergand.

Abonații AntenaPLAY pot vedea aici meciurile românilor de la Europe Smash 2025.

Bernadette Szocs – Charlotte Lutz LIVE VIDEO (19:35)

Bernadette Szocs este a 16-a favorită a competiției din Suedia. Charlotte Lutz, adversara sa din primul tur, este o jucătoarea din Franța care a ajuns pe tabloul principal de la Europe Smash în urma calificărilor.

Bernadette Szocs a mai învins-o pe Charlotte Lutz anul trecut, la în sferturile Campionatelor Europene. Românca s-a impus cu 4-2, la momentul respectiv.