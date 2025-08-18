Patricia Țig, OUT în primul tur al calificărilor de la US Open. Românca, "demolată" în al doilea set - Antena Sport

Închide meniul
Patricia Țig, OUT în primul tur al calificărilor de la US Open. Românca, "demolată" în al doilea set

Home | Tenis | US Open | Patricia Țig, OUT în primul tur al calificărilor de la US Open. Românca, “demolată” în al doilea set

Patricia Țig, OUT în primul tur al calificărilor de la US Open. Românca, “demolată” în al doilea set

Andrei Nicolae Publicat: 18 august 2025, 19:53

Comentarii
Patricia Țig, OUT în primul tur al calificărilor de la US Open. Românca, demolată în al doilea set

Patricia Țig, în timpul unui meci / Profimedia

Jucătoarea de tenis Patricia Maria Ţig, locul 218 WTA, a fost eliminată, luni, în primul tur al calificărilor la US Open, ultimul Grand Slam al anului.

Ţig a fost învinsă de britanica Jodie Burrage, locul 149 mondial, scor 6-4, 6-0, la capătul a 67 de minute.

Țig, eliminată din calificări la US Open. Anca Todoni joacă mâine

Primul set al partidei dintre Țig și Burrage a fost unul extrem de echilibrat. Cele două jucătoare au reușit să își protejeze serviciul până la scorul de 5-4 pentru britanică, atunci când românca a clacat și i-a permis adversarei sale să facă break-ul și implicit să câștige primul set.

Dacă primul act a fost extrem de echilibrat, cel de-al doilea a fost dominat în mod categoric de Burrage. Țig a câștigat doar șase puncte în set și a pierdut cu 6-0, fiind astfel eliminată încă din primul tur al calificărilor de la US Open.

Pentru un loc pe tabloul principal de la Flushing Meadows se va mai lupta Anca Todoni, care intră mâine în “focurile” calificării, urmând să joace în primul tur contra altei britanice, Harriet Dart (205 WTA).

