Patricia Țig, OUT în primul tur al calificărilor de la US Open. Românca, "demolată" în al doilea set - Antena Sport

Jucătoarea de tenis Patricia Maria Ţig, locul 218 WTA, a fost eliminată, luni, în primul tur al calificărilor la US Open, ultimul Grand Slam al anului.

Ţig a fost învinsă de britanica Jodie Burrage, locul 149 mondial, scor 6-4, 6-0, la capătul a 67 de minute.

Țig, eliminată din calificări la US Open. Anca Todoni joacă mâine

Primul set al partidei dintre Țig și Burrage a fost unul extrem de echilibrat. Cele două jucătoare au reușit să își protejeze serviciul până la scorul de 5-4 pentru britanică, atunci când românca a clacat și i-a permis adversarei sale să facă break-ul și implicit să câștige primul set.

Dacă primul act a fost extrem de echilibrat, cel de-al doilea a fost dominat în mod categoric de Burrage. Țig a câștigat doar șase puncte în set și a pierdut cu 6-0, fiind astfel eliminată încă din primul tur al calificărilor de la US Open.

