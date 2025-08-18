Patricia Țig, OUT în primul tur al calificărilor de la US Open. Românca, "demolată" în al doilea set - Antena Sport

Jucătoarea de tenis Patricia Maria Ţig, locul 218 WTA, a fost eliminată, luni, în primul tur al calificărilor la US Open, ultimul Grand Slam al anului.
Ţig a fost învinsă de britanica Jodie Burrage, locul 149 mondial, scor 6-4, 6-0, la capătul a 67 de minute.
Țig, eliminată din calificări la US Open. Anca Todoni joacă mâine
Primul set al partidei dintre Țig și Burrage a fost unul extrem de echilibrat. Cele două jucătoare au reușit să își protejeze serviciul până la scorul de 5-4 pentru britanică, atunci când românca a clacat și i-a permis adversarei sale să facă break-ul și implicit să câștige primul set.
Dacă primul act a fost extrem de echilibrat, cel de-al doilea a fost dominat în mod categoric de Burrage. Țig a câștigat doar șase puncte în set și a pierdut cu 6-0, fiind astfel eliminată încă din primul tur al calificărilor de la US Open.
Jodie Burrage 🇬🇧 through to round 2 of the US Open Qualifying with a 6-4 6-0 win over Patricia Tig 🇷🇴
Should have won and did 👏 pic.twitter.com/AwDcTmv6bF
— Chris Goldsmith (@TheTennisTalker) August 18, 2025
Pentru un loc pe tabloul principal de la Flushing Meadows se va mai lupta Anca Todoni, care intră mâine în “focurile” calificării, urmând să joace în primul tur contra altei britanice, Harriet Dart (205 WTA).
- Începe lupta pentru milionul de euro! Cum arată tabloul probei de dublu mixt de la US Open 2025
- Venus Williams va juca la US Open la 45 de ani. Dubla campioană din SUA a primit wildcard
- Premii record anunțate la US Open 2025. Cât vor încasa campionii marelui șlem american
- Emma Răducanu l-a angajat pe fostul antrenor al lui Rafael Nadal! Lovitura dată înainte de US Open
- Sorana Cîrstea, pe tabloul principal de la US Open 2025. Avem 7 românce la Flushing Meadows