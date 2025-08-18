Xabi Alonso n-are niciun dubiu privind decizia federației care o privește pe Barcelona: "Nu e posibil" - Antena Sport

Noul sezon din La Liga nu a început încă, însă o veste extrem de importantă a marcat deja fotbalul spaniol. Federația de Fotbal din țara iberică (RFEF) a acceptat cererea de la La Liga, care prevede ca meciul dintre Villarreal și Barcelona să se joace în afara granițelor, la Miami.

Recent, Xabi Alonso, antrenorul Realului, a fost rugat să comenteze decizia luată de RFEF.

Xabi Alonso, în dezacord cu decizia federației

Noul antrenor de pe Santiago Bernabeu a transmis la conferința de presă premergătoare partidei cu Osasuna, prima din noul sezon, că este în asentiment cu ce comunicat a emis clubul “blanco”. Acum câteva zile, cei de la Real Madrid au spus că nu sunt de acord cu decizia luată de RFEF, considerând că ce se întâmplă în prezent ar putea avea consecințe grave.

“Sunt complet de acord cu ce comunicat a emis clubul. Dacă regulile se schimbă, trebuie să fie un acord unanim al tuturor participanților. Dacă nu, nu se poate realiza, nu e posibil“, a declarat Alonso, potrivit Marca.

🇺🇸 Xabi Alonso habla sobre el Villarreal-Barça en Miami pic.twitter.com/g5ZRWxk5yG

— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 18, 2025