Xabi Alonso n-are niciun dubiu privind decizia federației care o privește pe Barcelona: "Nu e posibil" - Antena Sport

Noul sezon din La Liga nu a început încă, însă o veste extrem de importantă a marcat deja fotbalul spaniol. Federația de Fotbal din țara iberică (RFEF) a acceptat cererea de la La Liga, care prevede ca meciul dintre Villarreal și Barcelona să se joace în afara granițelor, la Miami.
Recent, Xabi Alonso, antrenorul Realului, a fost rugat să comenteze decizia luată de RFEF.
Xabi Alonso, în dezacord cu decizia federației
Noul antrenor de pe Santiago Bernabeu a transmis la conferința de presă premergătoare partidei cu Osasuna, prima din noul sezon, că este în asentiment cu ce comunicat a emis clubul “blanco”. Acum câteva zile, cei de la Real Madrid au spus că nu sunt de acord cu decizia luată de RFEF, considerând că ce se întâmplă în prezent ar putea avea consecințe grave.
“Sunt complet de acord cu ce comunicat a emis clubul. Dacă regulile se schimbă, trebuie să fie un acord unanim al tuturor participanților. Dacă nu, nu se poate realiza, nu e posibil“, a declarat Alonso, potrivit Marca.
🇺🇸 Xabi Alonso habla sobre el Villarreal-Barça en Miami pic.twitter.com/g5ZRWxk5yG
— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 18, 2025
În aceeași conferință, Alonso a vorbit și despre debutul său în La Liga pe banca Realului, dar și despre modul în care a început echipa să se schimbe sub comanda sa.
“Cu toții îl vom aborda cu entuziasm, abia așteptăm să înceapă noul sezon. Au fost două săptămâni scurte, dar intense, iar noi abia așteptăm să pășim pe Bernabeu. Vrem să începem bine. Primul meci e mereu important.
Facem progrese. E greu de măsurat. Sunt convins că mai avem mult (n.r. până să ajungem la nivelul dorit), dar deja am introdus principalele idei și fundamente la Cupa Mondială a Cluburilor, am muncit la ele în ultimele două săptămâni. Sentimentul e unul bun“.