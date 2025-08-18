Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Xabi Alonso n-are niciun dubiu privind decizia federației care o privește pe Barcelona: "Nu e posibil" - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Xabi Alonso n-are niciun dubiu privind decizia federației care o privește pe Barcelona: “Nu e posibil”

Xabi Alonso n-are niciun dubiu privind decizia federației care o privește pe Barcelona: “Nu e posibil”

Andrei Nicolae Publicat: 18 august 2025, 18:58

Comentarii
Xabi Alonso n-are niciun dubiu privind decizia federației care o privește pe Barcelona: Nu e posibil

Xabi Alonso, în timpul unei conferințe de presă / Profimedia

Noul sezon din La Liga nu a început încă, însă o veste extrem de importantă a marcat deja fotbalul spaniol. Federația de Fotbal din țara iberică (RFEF) a acceptat cererea de la La Liga, care prevede ca meciul dintre Villarreal și Barcelona să se joace în afara granițelor, la Miami.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Recent, Xabi Alonso, antrenorul Realului, a fost rugat să comenteze decizia luată de RFEF.

Xabi Alonso, în dezacord cu decizia federației

Noul antrenor de pe Santiago Bernabeu a transmis la conferința de presă premergătoare partidei cu Osasuna, prima din noul sezon, că este în asentiment cu ce comunicat a emis clubul “blanco”. Acum câteva zile, cei de la Real Madrid au spus că nu sunt de acord cu decizia luată de RFEF, considerând că ce se întâmplă în prezent ar putea avea consecințe grave.

Sunt complet de acord cu ce comunicat a emis clubul. Dacă regulile se schimbă, trebuie să fie un acord unanim al tuturor participanților. Dacă nu, nu se poate realiza, nu e posibil“, a declarat Alonso, potrivit Marca.

Reclamă
Reclamă

În aceeași conferință, Alonso a vorbit și despre debutul său în La Liga pe banca Realului, dar și despre modul în care a început echipa să se schimbe sub comanda sa.

Cu toții îl vom aborda cu entuziasm, abia așteptăm să înceapă noul sezon. Au fost două săptămâni scurte, dar intense, iar noi abia așteptăm să pășim pe Bernabeu. Vrem să începem bine. Primul meci e mereu important.

Facem progrese. E greu de măsurat. Sunt convins că mai avem mult (n.r. până să ajungem la nivelul dorit), dar deja am introdus principalele idei și fundamente la Cupa Mondială a Cluburilor, am muncit la ele în ultimele două săptămâni. Sentimentul e unul bun“.

Momentul în care motorul unui avion ia foc în timpul unui zbor spre Germania. "Trimisesem deja mesaje de adio"Momentul în care motorul unui avion ia foc în timpul unui zbor spre Germania. "Trimisesem deja mesaje de adio"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare
Observator
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare
Contre între Ilie Bolojan și omul lui Nicușor Dan. Adevărul despre plata pensiilor și salariilor: ”Banii se termină”. Exclusiv
Fanatik.ro
Contre între Ilie Bolojan și omul lui Nicușor Dan. Adevărul despre plata pensiilor și salariilor: ”Banii se termină”. Exclusiv
18:25
“N-am ce să fac cu el”. Dan Petrescu s-a convins de propriul fotbalist după doar două meciuri în Liga 1
17:46
Verdict dur pentru Manchester United oferit de o legendă a clubului: “Așteptările sunt atât de mici”
17:39
Florinel Coman pleacă de la Al Gharafa! Unde va ajunge jucătorul dorit şi de Gigi Becali la FCSB
17:13
Adrian Mutu a criticat patru jucători de la FCSB după derby-ul cu Rapid. Pe cine a remarcat “Briliantul”
17:04
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 18 august
16:56
Nota primită de Denis Drăguş după ce a jucat 75 de minute în meciul dramatic cu Beşiktaş
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?” 2 Gigi Becali a desfiinţat-o pe Rapid, după derby-ul cu FCSB: “Foarte slabă! Cum să te baţi la titlu?” 3 Gigi Becali are un nou favorit la FCSB: “E o dulceaţă de fotbalst” 4 Mamadou Thiam a luat decizia finală, după ce Gigi Becali l-a pus pe lista de transferuri. Ce le-a spus şefilor de la U Cluj 5 Gigi Becali a făcut praf doi titulari de la FCSB, după remiza cu Rapid: “N-a contat. Am dat ordin să nu mai facă asta” 6 Gafă uriaşă în Csikszereda – Universitatea Craiova! Stevanovic şi Silviu Lung Jr, protagoniştii autogolului sezonului
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama”“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama”
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”