Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Edi Iordănescu poate da o lovitură colosală! E ademenit cu milioane de euro de un club din Emirate - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Edi Iordănescu poate da o lovitură colosală! E ademenit cu milioane de euro de un club din Emirate
EXCLUSIV

Edi Iordănescu poate da o lovitură colosală! E ademenit cu milioane de euro de un club din Emirate

Publicat: 18 august 2025, 19:23

Comentarii
Edi Iordănescu poate da o lovitură colosală! E ademenit cu milioane de euro de un club din Emirate

Edi Iordănescu, în meciul cu Lech Poznan, din Supercupa Poloniei / Profimedia Images

Edi Iordănescu poate da o lovitură colosală, din punct de vedere financiar. Tehnicianul român este ademenit cu milioane de euro în Emiratele Arabe Unite. Conform unor informaţii venite din zona Golfului, Iordănescu este dorit insistent de Al Jazira.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Clubul din Emirate tocmai și-a dat afară antrenorul și a pus ochii pe român.

Salariu de 3.000.000 de euro pentru Edi Iordănescu

Din informațiile Antena Sport, Al Jazira îl vrea cu orice preț pe tehnicianul celor de la Legia Varșovia. Conform surselor noastre, arabii sunt dispuși să-i plătească lui Iordănescu clauza de reziliere cu polonezii. Din câte se pare, aceasta ar fi în jur de 400.000 de euro. Din informațiile pe care le avem, cei de la Al Jazira îl ademenesc pe fostul selecţioner cu un salariu de 3.000.000 de euro.

Edi Iordănescu a semnat în această vară cu Legia Varșovia și are un parcurs apreciat de fani, dar si de conducerea clubului. Din informațiile AS.ro, nu este pentru prima dată când cei de la Al Jazira încearcă să-l aducă pe fostul selecționer.

Legia Varşovia a fost eliminată din Europa League

Formaţia lui Edi Iordănescu, Legia Varşovia, a părăsit Europa League după “dubla” cu echipa cipriotă AEK Larnaca. Legia Varşovia a câştigat meciul retur, cu 2-1, dar a fost insuficient pentru a merge în play-off-ul Europa League. AEK Larnaca s-a impus în tur cu 4-1 şi merge în play-off-ul Europa League.

Reclamă
Reclamă

Polonezii au început foarte bine pe propriul teren şi Jean-Pierre Nsame a deschis scorul în minutul 11, iar Mileta Rajovic a făcut 2-0 în minutul 16, făcându-i pe suporteri să creadă că acel 1-4 din Cipru poate fi recuperat. Elevii lui Iordănescu nu au reuşit însă să mai înscrie. Antrenorul român a primit un cartonaş galben în minutul 45, apoi oaspeţii au marcat în minutul 52, prin Ivanovic, năruind speranţele tribunei. 

Chiar dacă Jeremie Gnali a primit al doilea galben şi a fost eliminat în minutul 72, lăsându-i pe ciprioţi în zece, polonezii nu au mai înscris şi Legia Varşovia – AEK Larnaca s-a terminat 2-1. Legia Varşovia se va duela în play-off-ul Conference League cu formaţia scoţiană Hibernian.

Suntem nemulțumiți pentru că am crezut într-un miracol. A trebuit să marcăm cu patru goluri mai mult decât adversarul nostru pentru a ne califica în play-off-ul Europa League. Este frustrant. Am crezut că putem merge mai departe”, a declarat Edi Iordănescu după meciul retur cu AEK Larnaca, potrivit legia.net.

"Vedeţi cu cine am de-a face?" Dialogul dintre un salvamar şi un turist care vrea în apă pe steag roşu"Vedeţi cu cine am de-a face?" Dialogul dintre un salvamar şi un turist care vrea în apă pe steag roşu
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Bugetarii care vor avea salariile tăiate cu 30%. Venitul şefilor din instituţii
Observator
Bugetarii care vor avea salariile tăiate cu 30%. Venitul şefilor din instituţii
Cât costă să te muți în palatul lui Dinu Patriciu. Ofertă specială: un milion de euro reducere. Proprietatea include vilă, piscină, foișor și seră
Fanatik.ro
Cât costă să te muți în palatul lui Dinu Patriciu. Ofertă specială: un milion de euro reducere. Proprietatea include vilă, piscină, foișor și seră
21:05
VideoPunct de senzaţie în meciul disputat de românul Eduard Ionescu împotriva locului 7 mondial, Truls Moregard!
21:01
VideoJurnal Antena Sport | Românii, încurajaţi să aplice pentru job-urile bănoase din Formula 1
21:00
LIVE VIDEOBernadette Szocs, în turul 2 la Europe Smash – Sweden. Eduard Ionescu a pierdut primul set
20:58
VideoJurnal Antena Sport | România găzduieşte de marţi Campionatul Mondial de nataţie pentru juniori
20:45
VideoJurnal Antena Sport | Mulţi fani ai Rapidului au plecat mai devreme de la derby-ul cu FCSB!
20:36
VideoJurnal Antena Sport | Gigi Becali l-a somat pe Florin Tănase: ori afaceri, ori fotbal!
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?” 2 Gigi Becali a desfiinţat-o pe Rapid, după derby-ul cu FCSB: “Foarte slabă! Cum să te baţi la titlu?” 3 Gigi Becali are un nou favorit la FCSB: “E o dulceaţă de fotbalst” 4 Mamadou Thiam a luat decizia finală, după ce Gigi Becali l-a pus pe lista de transferuri. Ce le-a spus şefilor de la U Cluj 5 Gigi Becali a făcut praf doi titulari de la FCSB, după remiza cu Rapid: “N-a contat. Am dat ordin să nu mai facă asta” 6 Gafă uriaşă în Csikszereda – Universitatea Craiova! Stevanovic şi Silviu Lung Jr, protagoniştii autogolului sezonului
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama”“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama”
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”