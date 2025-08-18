Edi Iordănescu poate da o lovitură colosală! E ademenit cu milioane de euro de un club din Emirate - Antena Sport

Edi Iordănescu poate da o lovitură colosală, din punct de vedere financiar. Tehnicianul român este ademenit cu milioane de euro în Emiratele Arabe Unite. Conform unor informaţii venite din zona Golfului, Iordănescu este dorit insistent de Al Jazira.
Clubul din Emirate tocmai și-a dat afară antrenorul și a pus ochii pe român.
Salariu de 3.000.000 de euro pentru Edi Iordănescu
Din informațiile Antena Sport, Al Jazira îl vrea cu orice preț pe tehnicianul celor de la Legia Varșovia. Conform surselor noastre, arabii sunt dispuși să-i plătească lui Iordănescu clauza de reziliere cu polonezii. Din câte se pare, aceasta ar fi în jur de 400.000 de euro. Din informațiile pe care le avem, cei de la Al Jazira îl ademenesc pe fostul selecţioner cu un salariu de 3.000.000 de euro.
Edi Iordănescu a semnat în această vară cu Legia Varșovia și are un parcurs apreciat de fani, dar si de conducerea clubului. Din informațiile AS.ro, nu este pentru prima dată când cei de la Al Jazira încearcă să-l aducă pe fostul selecționer.
Legia Varşovia a fost eliminată din Europa League
Formaţia lui Edi Iordănescu, Legia Varşovia, a părăsit Europa League după “dubla” cu echipa cipriotă AEK Larnaca. Legia Varşovia a câştigat meciul retur, cu 2-1, dar a fost insuficient pentru a merge în play-off-ul Europa League. AEK Larnaca s-a impus în tur cu 4-1 şi merge în play-off-ul Europa League.
Polonezii au început foarte bine pe propriul teren şi Jean-Pierre Nsame a deschis scorul în minutul 11, iar Mileta Rajovic a făcut 2-0 în minutul 16, făcându-i pe suporteri să creadă că acel 1-4 din Cipru poate fi recuperat. Elevii lui Iordănescu nu au reuşit însă să mai înscrie. Antrenorul român a primit un cartonaş galben în minutul 45, apoi oaspeţii au marcat în minutul 52, prin Ivanovic, năruind speranţele tribunei.
Chiar dacă Jeremie Gnali a primit al doilea galben şi a fost eliminat în minutul 72, lăsându-i pe ciprioţi în zece, polonezii nu au mai înscris şi Legia Varşovia – AEK Larnaca s-a terminat 2-1. Legia Varşovia se va duela în play-off-ul Conference League cu formaţia scoţiană Hibernian.
„Suntem nemulțumiți pentru că am crezut într-un miracol. A trebuit să marcăm cu patru goluri mai mult decât adversarul nostru pentru a ne califica în play-off-ul Europa League. Este frustrant. Am crezut că putem merge mai departe”, a declarat Edi Iordănescu după meciul retur cu AEK Larnaca, potrivit legia.net.