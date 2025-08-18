Edi Iordănescu poate da o lovitură colosală! E ademenit cu milioane de euro de un club din Emirate - Antena Sport

Edi Iordănescu poate da o lovitură colosală, din punct de vedere financiar. Tehnicianul român este ademenit cu milioane de euro în Emiratele Arabe Unite. Conform unor informaţii venite din zona Golfului, Iordănescu este dorit insistent de Al Jazira.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Clubul din Emirate tocmai și-a dat afară antrenorul și a pus ochii pe român.

Salariu de 3.000.000 de euro pentru Edi Iordănescu

Din informațiile Antena Sport, Al Jazira îl vrea cu orice preț pe tehnicianul celor de la Legia Varșovia. Conform surselor noastre, arabii sunt dispuși să-i plătească lui Iordănescu clauza de reziliere cu polonezii. Din câte se pare, aceasta ar fi în jur de 400.000 de euro. Din informațiile pe care le avem, cei de la Al Jazira îl ademenesc pe fostul selecţioner cu un salariu de 3.000.000 de euro.

Edi Iordănescu a semnat în această vară cu Legia Varșovia și are un parcurs apreciat de fani, dar si de conducerea clubului. Din informațiile AS.ro, nu este pentru prima dată când cei de la Al Jazira încearcă să-l aducă pe fostul selecționer.

Legia Varşovia a fost eliminată din Europa League

Formaţia lui Edi Iordănescu, Legia Varşovia, a părăsit Europa League după “dubla” cu echipa cipriotă AEK Larnaca. Legia Varşovia a câştigat meciul retur, cu 2-1, dar a fost insuficient pentru a merge în play-off-ul Europa League. AEK Larnaca s-a impus în tur cu 4-1 şi merge în play-off-ul Europa League.