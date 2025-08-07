Cu ce se ocupă Melissa, fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Cadoul de milioane primit de la tatăl ei - Antena Sport

Închide meniul
Cu ce se ocupă Melissa, fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Cadoul de milioane primit de la tatăl ei

Publicat: 7 august 2025, 17:24
Cu ce se ocupă Melissa, fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Cadoul de milioane primit de la tatăl ei

Publicat: 7 august 2025, 17:24

Cu ce se ocupă Melissa, fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Cadoul de milioane primit de la tatăl ei
Melissa Borcea/ Instagram

S-a aflat cu ce se ocupă Melissa, fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Tânăra de 21 de ani a primit un cadou de milioane din partea tatălui ei.

Cristi Borcea are trei copii din prima căsnicie, cu Mihaela Borcea: Patrick şi gemenii Angelo şi Melissa (vezi galeria foto de la finalul articolului).

Cu ce se ocupă Melissa, fiica cea mare a lui Cristi Borcea

Cristi Borcea a dezvăluit că fiica lui este studentă în Miami. Fostul şef de la Dinamo a dezvăluit că i-a cumpărat acesteia un apartament care l-a costat suma de 1,3 milioane de dolari.

Borcea a transmis că Melissa locuieşte într-un complex de lux din Miami, fiind aproape de facultatea ei.

“I-am luat Melissei în Hollywood, Miami, chiar pe plajă, i-am luat un apartament, că este la facultate acolo. Anul trecut l-am luat. (n.r. Cât v-a costat?) 1.000.000… cu tot cu mobilat, aranjat, 1.350.000 de dolari.

La un apartament cu două camere și living, dar are patru piscine, plajă privată, mentenanța și impozitul sunt 3.200 dolari. Are parking, piscine, plajă, spa, sală de fitness… hotel de cinci stele!”, a declarat Cristi Borcea, conform iamsport.ro.

Pe lângă cei trei copii pe care îi are alături de Mihaela Borcea, Cristi Borcea mai are alţi şase copii: Gloria şi Alexandru, alături de a doua soţie, Alina Vidica, o fetiţiă pe nume Carolyn, din relaţia cu avocata Dana Voiculescu, un băiat pe nume Milan şi gemenele Indira şi Rania, alături de actuala soţie, Valentina Pelinel.

Cristi Borcea s-a decis şi revine lângă “marea dragoste”

Cristi Borcea a oferit declaraţii despre Dinamo. Omul de afaceri a dezvăluit că va fi sponsor la fosta lui echipă, aşa cum a decis să se implice şi Ionuţ Negoiţă, fost patron al “câinilor”.

“Eu o să mă implic ca sponsor. O să iau o lojă sau două. Ce să fac? Să mă duc la o echipă să scap de retrogradare? Se răsucesc în mormânt frații Nunweiller. Negoiță foarte bine că s-a asociat din nou cu Dinamo. Are nevoie de publicitate. Eu am avut operație pe cord deschis și am făcut pușcărie.

Am alte priorități acum. Trebuie să îmi văd de familie. Nu se compară nimic cu Dinamo. Îmi pare rău cu nu am ajuns în Liga Campionilor. Eu aveam Crăciun sau Revelion? Veneam să îl iau pe Vranjkovic de la Brașov”, a declarat Cristi Borcea, conform digisport.ro.

Cristi Borcea s-a aflat în conducerea clubului din Ştefan cel Mare în perioada 1995 – 2012. El a declarat, în mai multe rânduri, că Dinamo a fost “marea lui dragoste”.

Melissa Borcea, la Abu Dhabi - Instagram melissa.borcea
Melissa Borcea, la Abu Dhabi - Instagram melissa.borcea
Citește și