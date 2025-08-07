Cu ce se ocupă Melissa, fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Cadoul de milioane primit de la tatăl ei - Antena Sport

S-a aflat cu ce se ocupă Melissa, fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Tânăra de 21 de ani a primit un cadou de milioane din partea tatălui ei.

Cristi Borcea are trei copii din prima căsnicie, cu Mihaela Borcea: Patrick şi gemenii Angelo şi Melissa (vezi galeria foto de la finalul articolului).

Cu ce se ocupă Melissa, fiica cea mare a lui Cristi Borcea

Cristi Borcea a dezvăluit că fiica lui este studentă în Miami. Fostul şef de la Dinamo a dezvăluit că i-a cumpărat acesteia un apartament care l-a costat suma de 1,3 milioane de dolari.

Borcea a transmis că Melissa locuieşte într-un complex de lux din Miami, fiind aproape de facultatea ei.

“I-am luat Melissei în Hollywood, Miami, chiar pe plajă, i-am luat un apartament, că este la facultate acolo. Anul trecut l-am luat. (n.r. Cât v-a costat?) 1.000.000… cu tot cu mobilat, aranjat, 1.350.000 de dolari.