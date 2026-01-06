Noutățile lunii ianuarie în AntenaPLAY - Antena Sport

AntenaPLAY este locul unde trăiești Power Couple dincolo de ecran.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3

Un nou sezon plin de tensiuni și emoție începe din 8 ianuarie în AntenaPLAY. Răsturnări de situație, conflicte aprinse și destine schimbate radical pun la încercare povestea de iubire dintre Ana și Tudor. Va rezista relația lor în fața noilor provocări?

Nu rata premiera noului capitol al serialului românesc.

Mireasa | Sezonul 13

Din 12 ianuarie, Simona Gherghe revine cu Mireasa | Sezonul 13: Meciul Iubirii, cel mai iubit reality show matrimonial. Noi concurenți, noi povești de dragoste și emoții intense pot fi urmărite atât în emisiune, cât și pe canalele dedicate Mireasa, disponibile exclusiv în AntenaPLAY.

Filme & documentare

Luna ianuarie aduce în AntenaPLAY filme de top, comedii savuroase și documentare inspirate din povești reale care au marcat lumea sportului, politicii și societății moderne.

În O nuntă explozivă (Shotgun Wedding), Darcy (Jennifer Lopez) și Tom (Josh Duhamel) plănuiesc o nuntă exotică ce se transformă rapid într-un coșmar, atunci când invitații lor sunt luați ostatici. Nu rata o aventură plină de suspans și replici savuroase.

Spionul care mi-a dat papucii (The Spy Who Dumped Me) le are în prim-plan pe Audrey (Mila Kunis) și Morgan (Kate McKinnon), două prietene prinse fără voia lor într-o conspirație internațională, urmărite de asasini și agenți secreți, într-o misiune periculoasă pentru salvarea lumii.

The Life and Trials of Oscar Pistorius urmărește ascensiunea și decăderea sportivului paralimpic supranumit „Blade Runner”, de la simbol al ambiției la protagonistul unuia dintre cele mai mediatizate procese penale.

The Two Escobars explorează legătura dintre Pablo Escobar și fotbalistul columbian Andrés Escobar, analizând legătura dintre sport, infracțiuni și politică.

În Suddenly Royal sunt prezentate poveștile oamenilor obișnuiți care ajung în lumea regalității, cu accent pe provocările, presiunile publice și impactul real al monarhiei moderne asupra vieților lor.

Trump’s Power & the Rule of Law analizează “lupta” dintre Donald Trump și sistemul judiciar american, punând în discuție limitele puterii prezidențiale și consecințele asupra statului de drept.

Serialele lunii ianuarie în AntenaPLAY

Luna ianuarie aduce în AntenaPLAY seriale intense, povești marcate de secrete și adevăruri dureroase, dar și producții inspirate din fapte reale, care te vor captiva.

The Gold spune povestea jafului Brink’s-Mat din 1983, unul dintre cele mai mari furturi din istorie. Descoperirea lingourilor de aur în valoare de 26 de milioane de lire sterline declanșează o serie de evenimente cu impact major asupra Londrei.

Comedia revine în AntenaPLAY cu un nou sezon din Blocați în trafic | Sezonul 3 (Traffic Jam / Atasco). O bunică excentrică, un profesor pretențios, un fotomodel răzbunător și un rocker declarat mort trăiesc aventuri surprinzătoare și emoționante, într-o noapte care schimbă destine și dă naștere unor povești neașteptate și pline de umor.

În fiecare luni, Dacă iubești (If You Love / Ya Çok Seversen) te poartă într-o poveste plină de tensiune și sentimente intense. Kerem Bürsin și Hafsanur Sancaktutan dau viață personajelor Ateș și Leyla, doi oameni marcați de trecut, care descoperă o legătură surprinzătoare, dincolo de zidurile ridicate în jurul inimilor lor.

Competiții sportive de top în AntenaPLAY

În ianuarie, bucură-te de spectacolul sportului de performanță, cu dueluri decisive și campioni care luptă pentru supremație. Nu rata momente care te vor ține cu sufletul la gură.

În AntenaPLAY poți urmări meciuri spectaculoase din NHL și NBA, pentru o experiență completă a baschetului și hocheiului de top. De asemenea, meciurile din Liga Portugal sunt disponibile LIVE pe canalul dedicat, exclusiv în AntenaPLAY, aducând în prim-plan confruntări intense din fotbalul european.

Vrei să afli care sunt noutățile disponibile în AntenaPLAY? Descoperă cele mai recente știri despre filme de top, super-seriale, emisiuni TV preferate și competiții sportive pe trends.antenaplay.ro. Ai un 2026 de excepție în AntenaPLAY cu conținut nou în fiecare zi. Intră în platformă și vezi tot ce e nou!