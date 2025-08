Cristi Borcea s-a decis şi revine lângă "marea dragoste": "Nimic nu se compară cu asta" - Antena Sport

Cristi Borcea s-a decis şi revine lângă “marea dragoste”. Omul de afaceri ajuns la vârsta de 55 de ani a dezvăluit că se va implica din nou la Dinamo.

Cristi Borcea s-a aflat în conducerea clubului din Ştefan cel Mare în perioada 1995 – 2012. El a declarat, în mai multe rânduri, că Dinamo a fost “marea lui dragoste”.

Cristi Borcea s-a decis şi revine lângă “marea dragoste”

Înaintea derby-ului dintre Dinamo şi FCSB, Cristi Borcea a oferit declaraţii despre echipa din Ştefan cel Mare. Omul de afaceri a dezvăluit că va fi sponsor la fosta lui echipă, aşa cum a decis să se implice şi Ionuţ Negoiţă, fost patron al “câinilor”.

Totodată, Cristi Borcea a dezvăluit că nu ar putea să se implice la o altă echipă, ţinând cont de câte a “pătimit” alături de Dinamo. El a subliniat că a ajuns la operaţia pe cord deschis şi în închisoare din cauza echipei din Ştefan cel Mare.

“Eu o să mă implic ca sponsor. O să iau o lojă sau două. Ce să fac? Să mă duc la o echipă să scap de retrogradare? Se răsucesc în mormânt frații Nunweiller. Negoiță foarte bine că s-a asociat din nou cu Dinamo. Are nevoie de publicitate. Eu am avut operație pe cord deschis și am făcut pușcărie.