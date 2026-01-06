Sorana Cîrstea, victorie uriașă cu Ostapenko la Brisbane. Duel "de foc" cu Sabalenka în optimi - Antena Sport

Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile de finală ale turneului de la Brisbane, după ce a învins-o după o oră și 47 de minute pe Jelena Ostapenko, scor 6-2, 7-6 (5). După ce a trecut de favorita cu numărul 14 a turneului, pe sportiva de 35 de ani o așteaptă un duel de gală în următoarea fază a competiției, unde va da peste Aryna Sabalenka, primul loc mondial la nivel WTA.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Primul set al partidei dintre Cîrstea (41 WTA) și Ostapenko (23 WTA) a fost extrem de echilibrat până într-un punct, mai exact până la scorul de 2-2. Din acel moment, românca și-a câștigat serviciul, după care a făcut două break-uri și a tranșat soarta actului inaugural după 43 de minute.

Cîrstea, victorie fantastică la Brisbane

Actul secund a fost mult mai echilibrat, deși a început cu o cedare de serviciu din partea ambelor jucătoare. Inițial, Ostapenko a făcut break-ul, după care Cîrstea a replicat imediat, iar de atunci cele două tenismene au mers cap la cap până în tie-break.

Acolo, jucătoarea din Târgoviște a avut nervii mai tari și s-a impus cu 7-5, câștigând astfel meciul după o oră și 47 de minute. Astfel, singura româncă rămasă pe tabloul turneului de la Brisbane a obținut calificarea în optimile de finală, acolo unde o așteaptă lidera mondială, Aryna Sabalenka.

Sorana Cirstea gets another great win this week, eliminates Jelena Ostapenko to reach the last 16 in Brisbane.

Hit 11 aces, serving incredibly well this week.

The last season of her career off to a great start.

Next? #1 Sabalenka pic.twitter.com/RhBvXakIsb

— José Morgado (@josemorgado) January 6, 2026