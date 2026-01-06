Sorana Cîrstea, victorie uriașă cu Ostapenko la Brisbane. Duel "de foc" cu Sabalenka în optimi - Antena Sport

Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile de finală ale turneului de la Brisbane, după ce a învins-o după o oră și 47 de minute pe Jelena Ostapenko, scor 6-2, 7-6 (5). După ce a trecut de favorita cu numărul 14 a turneului, pe sportiva de 35 de ani o așteaptă un duel de gală în următoarea fază a competiției, unde va da peste Aryna Sabalenka, primul loc mondial la nivel WTA.
Primul set al partidei dintre Cîrstea (41 WTA) și Ostapenko (23 WTA) a fost extrem de echilibrat până într-un punct, mai exact până la scorul de 2-2. Din acel moment, românca și-a câștigat serviciul, după care a făcut două break-uri și a tranșat soarta actului inaugural după 43 de minute.
Cîrstea, victorie fantastică la Brisbane
Actul secund a fost mult mai echilibrat, deși a început cu o cedare de serviciu din partea ambelor jucătoare. Inițial, Ostapenko a făcut break-ul, după care Cîrstea a replicat imediat, iar de atunci cele două tenismene au mers cap la cap până în tie-break.
Acolo, jucătoarea din Târgoviște a avut nervii mai tari și s-a impus cu 7-5, câștigând astfel meciul după o oră și 47 de minute. Astfel, singura româncă rămasă pe tabloul turneului de la Brisbane a obținut calificarea în optimile de finală, acolo unde o așteaptă lidera mondială, Aryna Sabalenka.
Sorana Cirstea gets another great win this week, eliminates Jelena Ostapenko to reach the last 16 in Brisbane.
Hit 11 aces, serving incredibly well this week.
The last season of her career off to a great start.
Next? #1 Sabalenka pic.twitter.com/RhBvXakIsb
— José Morgado (@josemorgado) January 6, 2026
Bielorusa, cap de serie numărul 1 al turneului, a beneficiat de un prim tur liber, după care în runda a doua a trecut de iberica Cristina Bucsa fără nicio problemă, scor 6-0, 6-1.
- Jaqueline Cristian, la cea mai bună clasare din carieră. Ce loc ocupă Sorana Cîrstea
- Suma încasată de Sorana Cîrstea, după calificarea în turul doi la WTA Brisbane
- România, o singură reprezentantă rămasă la WTA Brisbane! Jaqueline Cristian, învinsă și ea în primul tur
- Sorana Cîrstea, start cu dreptul la WTA Brisbane! Gabriela Ruse, eliminată din runda inaugurală
- Venus Williams va scrie istorie la Australian Open! Ce performanță va stabili legenda tenisului american