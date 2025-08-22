Căpitanul lui Hacken a râs de Dan Petrescu, după demisia antrenorului de la CFR Cluj: "E mişto aşa, cu acţiune" - Antena Sport

Dan Petrescu a suferit o adevărată umilinţă în Suedia, acolo unde CFR Cluj a fost învinsă de Hacken, în manşa tur a play-off-ului Conference League. Formaţia suedeză s-a impus cu un incredibi 7-2, fiind la un pas de calificarea în faza principală a Conference League.

Cele şapte goluri încasate de CFR Cluj l-au făcut pe Dan Petrescu să îşi anunţe demisia chiar după meci, la conferinţa de presă. El ar fi vrut să părăsească formaţia din Gruia la finalul dublei cu Hacken, dar rezultatul din Suedia l-a făcut să plece mai devreme decât era programat iniţial.

Reacţie incredibilă a căpitanului de la Hacken, după ce Dan Petrescu a plecat de la CFR Cluj

Anunţul făcut de Dan Petrescu la conferinţa de presă a ajuns rapid şi la urechile jucătorilor de la Hacken. Simon Gustafson, căpitanul suedezilor, s-a distrat după ce a aflat că CFR Cluj a rămas fără antrenor, după ce a încasat cele şapte goluri de la Hacken:

“Am auzit (n.r. că şi-a dat demisia). Mamă, e mişto aşa, cu ceva acţiune. Îmi place (n.r. râde)”, a spus Simon Gustafson, citat de aftonbladet.se.

Silas Andersen, coechipierul lui Gustafson de la Hacken, a fost fair-play atunci când a auzit că Dan Petrescu şi-a dat demisia: