Căpitanul lui Hacken a râs de Dan Petrescu, după demisia antrenorului de la CFR Cluj: "E mişto aşa, cu acţiune" - Antena Sport

Căpitanul lui Hacken a râs de Dan Petrescu, după demisia antrenorului de la CFR Cluj: “E mişto aşa, cu acţiune”

Publicat: 22 august 2025, 10:31

Dan Petrescu a suferit o adevărată umilinţă în Suedia, acolo unde CFR Cluj a fost învinsă de Hacken, în manşa tur a play-off-ului Conference League. Formaţia suedeză s-a impus cu un incredibi 7-2, fiind la un pas de calificarea în faza principală a Conference League.

Cele şapte goluri încasate de CFR Cluj l-au făcut pe Dan Petrescu să îşi anunţe demisia chiar după meci, la conferinţa de presă. El ar fi vrut să părăsească formaţia din Gruia la finalul dublei cu Hacken, dar rezultatul din Suedia l-a făcut să plece mai devreme decât era programat iniţial.

Reacţie incredibilă a căpitanului de la Hacken, după ce Dan Petrescu a plecat de la CFR Cluj

Anunţul făcut de Dan Petrescu la conferinţa de presă a ajuns rapid şi la urechile jucătorilor de la Hacken. Simon Gustafson, căpitanul suedezilor, s-a distrat după ce a aflat că CFR Cluj a rămas fără antrenor, după ce a încasat cele şapte goluri de la Hacken:

“Am auzit (n.r. că şi-a dat demisia). Mamă, e mişto aşa, cu ceva acţiune. Îmi place (n.r. râde)”, a spus Simon Gustafson, citat de aftonbladet.se.

Silas Andersen, coechipierul lui Gustafson de la Hacken, a fost fair-play atunci când a auzit că Dan Petrescu şi-a dat demisia:

“Nu e niciodată distractiv. Îi doresc mult noroc”, a spus Andersen.

Cum arată lista lui Varga pentru înlocuitorul lui Dan Petrescu

CFR Cluj a suferit joi seara una dintre cele mai dure înfrângeri din istoria recentă a clubului, după ce a fost învinsă cu 7-2 de Hacken în turul play-off-ului Conference League. După meci, Dan Petrescu a anunțat că își dă demisia de la echipa din Gruia, iar Ioan Varga s-ar fi reorientat repede pentru un înlocuitor.

Sunt șanse mici însă ca ardelenii să facă o mutare până la următorul meci din campionat, astfel că locul lui Dan Petrescu va fi ocupat momentan de alți oameni din staff-ul său.

“Bursucul” nu a putut digera ce i s-a întâmpla în Suedia la meciul cu Hacken și a decis să își dea demisia de pe banca CFR-ului. După rezultatul care a șocat suporterii ardeleni, Ioan Varga a început să se reorienteze după plecarea lui Petrescu și și-a făcut o listă de antrenori pe care i-ar dori în Gruia.

Cei patru tehnicieni pe care a pus ochii patronul ardelenilor sunt următorii: Daniel Pancu, Cosmin Contra, Cristiano Bergodi și Andrea Mandorlini, potrivit gsp.ro. În prezent, niciunul nu are angajament, însă asta nu îi ușurează cu mult situația lui Varga, care va fi nevoit să găsească rapid un antrenor de talia echipei sale, astfel încât să se poată bată la titlu.

10:04
Ioan Varga are patru variante pentru înlocuitorul lui Dan Petrescu. Cine stă momentan pe banca CFR-ului
9:44
Edi Iordănescu, victorie cu Legia în turul play-off-ului Conference League. Răzvan Lucescu, învins cu PAOK în UEL
9:42
Daniel Bîrligea, reacţie surprinzătoare despre umilinţa celor de la CFR Cluj: “Dacă luptă, cred că pot întoarce rezultatul”
9:28
Elias Charalambous e sigur de un lucru după Aberdeen – FCSB 2-2. Ce a spus dspre eliminarea lui Cisotti
9:05
Nici scoțienii nu au fost convinși! Reacția britanicilor după eliminarea lui Cisotti: “A fost ghinionist”
8:58
Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinale la Cleveland, după ce a învins favorita numărul 1! Parcurs excelent înainte de US Open
