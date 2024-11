Cum a fost surprins Irinel Columbeanu, după ce a chemat psihiatrul la azil! Imagine total neaşteptată cu milionarul ajuns falit - Antena Sport

A apărut prima imagine cu Irinel Columbeanu, după ce fostul milionar a chemat psihiatrul la azilul din Ghermăneşti în care a ajuns să locuiască. În vârstă de 67 de ani, acesta a ajuns să treacă prin momente dificile.

Columbeanu s-a confruntat, în ultima perioadă, cu grave probleme de sănătate. A suferit două AVC-uri şi este sub tratament. Medicii i-au interzis să mai fumeze şi i-au prescris un regim realizat de un nutriţionist.

Cu două zile în urmă, s-a aflat că Irinel Columbeanu a fost consultat şi de un medic psihiatru. Fostul om de afaceri s-a plâns de insomnii şi a cerut ajutor de specialitate.

„Acum este mai binișor, are un spirit de viață pozitiv. S-a plâns de insomnii, așa că noi i-am chemat medicul psihiatru, care l-a consultat, acum are un tratament. Nu doarme prea bine noaptea, dar, de fapt, nici nu are cum, căci doarme foarte mult ziua.

E și cam trist că, din păcate, după ce a suferit cele două AVC-uri, nu mai poate călători cu avionul. Voia să meargă la fiica lui, dar medicul care l-a consultat i-a spus clar că nu mai are voie. El tot speră însă„, spunea Ion Cassian pentru Click.