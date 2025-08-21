Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Neluțu Varga, prima reacție după ce Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj: "El e răspunzător!" - Antena Sport

Home | Fotbal | Neluțu Varga, prima reacție după ce Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj: “El e răspunzător!”

Neluțu Varga, prima reacție după ce Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj: “El e răspunzător!”

Alex Ioniță Publicat: 21 august 2025, 23:23

Comentarii
Neluțu Varga, prima reacție după ce Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj: El e răspunzător!

Hepta

Neluțu Varga a vorbit după Hacken – CFR Cluj 7-2, meci în urma căruia Dan Petrescu și-a anunțat demisia. Patronul echipei din Gruia a declarat că acceptă plecarea antrenorului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

CFR Cluj a suferit o umilință istorică în play-off-ul Conference League. Vicecampioana României a fost învinsă cu 2-7 de Hacken, în prima manșă a „dublei” pentru grupa principală a competiției.

Neluțu Varga a oferit prima reacție după ce Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj

Neluțu Varga a declarat că nu îl poate împiedica pe Dan Petrescu și a spus că acesta și-a asumat eșecul care-i aparține. De asemenea, patronul a spus că în perioada următoare se va gândi la cine va ajunge pe banca echipei sale.

„Să-i dea Dumnezeu sănătate dacă și-a dat demisia, eu nu am ce să fac. Pot doar să spun că este bărbat și este un om de caracter care, măcar, și-a asumat acest eșec, care-i aparține.

El a făcut echipa, el este răspunzător, nu s-a băgat nimeni peste el. Cel puțin, în ceasul al 12-lea a recunoscut și a făcut pasul în spate. Îi accept demisia fără probleme și ne vom gândi cine vine în locul lui Dan Petrescu la CFR Cluj”, a spus Neluțu Varga, la fanatik.ro.

Reclamă
Reclamă

Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj, după umilința istorică cu Hacken: “Îmi e rușine!”

Dan Petrescu a luat o decizie radicală după Hacken – CFR Cluj 7-2! Concret, antrenorul a ales să își dea demisia, la finalul partidei din Suedia.

Dan Petrescu a ales să își dea demisia de la CFR Cluj. Antrenorul a făcut anunțul la conferința de presă.

”Îmi e rușine de rezultat. Acesta a fost ultimul meu meci. Plănuisem să mă retrag după meciul retur (28 august), dar mă retrag acum. Mi-e rușine de rezultat și, ca antrenor, trebuie să-mi asum responsabilitatea.

Premierul Ilie Bolojan, despre Pilonul II de pensii: "Mi-a căzut în brațe, legea trebuia promulgată de 17 ani"Premierul Ilie Bolojan, despre Pilonul II de pensii: "Mi-a căzut în brațe, legea trebuia promulgată de 17 ani"
Reclamă

În cei 25 de ani de când sunt antrenor, echipele mele nu au primit niciodată șapte goluri. Nici măcar cinci. Este o zi groaznică pentru mine și pentru club, spune el.

Îmi pare rău pentru fani, pentru club, pentru toată România. Dar acesta este adevărul astăzi”, a spus Dan Petrescu, la conferință, citat de Afton Bladet.

Echipa din Gruia a rămas astfel fără antrenor. Rămâne de văzut cine îl va înlocui pe Dan Petrescu la cârma formației.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Louis Munteanu la Valencia, dacă transferul se va realiza?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Câţi bani vor lua lunar românii care aleg să primească pensia privată pe mai mult de 8 ani
Observator
Câţi bani vor lua lunar românii care aleg să primească pensia privată pe mai mult de 8 ani
Voyo a comis-o iar! Românii, furioși pe valul de mesaje cu erori la Aberdeen – FCSB! Răspuns sec al platformei Pro TV
Fanatik.ro
Voyo a comis-o iar! Românii, furioși pe valul de mesaje cu erori la Aberdeen – FCSB! Răspuns sec al platformei Pro TV
23:23
Prima reacţie a lui Mihai Rotaru după victoria importantă obţinută de Universitatea Craiova cu Başakşehir!
23:11
Comunicatul lui CFR Cluj după umilinţa istorică din meciul cu Hacken!
23:10
LIVE TEXTAberdeen – FCSB 1-2. Polvara a redus din diferență! Campioana României, în 10 oameni
22:43
Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj, după umilința istorică cu Hacken: “Îmi e rușine!”
22:40
Bașakșehir – Universitatea Craiova 1-2. Victorie importantă pentru olteni! Au marcat Cicâldău şi Mora
22:34
Juri Cisotti, eliminat în Aberdeen – FCSB! Italianul a văzut „roșu” direct!
Vezi toate știrile
1 Ce jucător dispare de pe lista FCSB-ului pentru a-i face loc lui Mamadou Thiam. Anunţul lui Gigi Becali 2 Anunțul momentului pentru Dinamo! Răzvan Burleanu a dat vestea: “N-ați avut o poziție oficială” 3 Adrian Mititelu a “tunat” după depunctarea de 94 de puncte a lui FCU Craiova: “Ei sunt terminați” 4 Gigi Becali a confirmat transferul lui Mamadou Thiam la FCSB: “L-am luat”. Câţi bani a plătit în schimbul lui 5 Răzvan Burleanu, prima reacţie după scandalul de la tragerea la sorţi din Cupă: “Vina a fost recunoscută” 6 Lovitură pentru Adrian Mititelu! FCU Craiova poate fi exclusă din toate competiţiile pe 3 septembrie
Citește și
Cele mai citite
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”
Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”
Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…”Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…”