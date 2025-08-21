Neluțu Varga, prima reacție după ce Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj: "El e răspunzător!" - Antena Sport

Neluțu Varga a vorbit după Hacken – CFR Cluj 7-2, meci în urma căruia Dan Petrescu și-a anunțat demisia. Patronul echipei din Gruia a declarat că acceptă plecarea antrenorului.

CFR Cluj a suferit o umilință istorică în play-off-ul Conference League. Vicecampioana României a fost învinsă cu 2-7 de Hacken, în prima manșă a „dublei” pentru grupa principală a competiției.

Neluțu Varga a oferit prima reacție după ce Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj

Neluțu Varga a declarat că nu îl poate împiedica pe Dan Petrescu și a spus că acesta și-a asumat eșecul care-i aparține. De asemenea, patronul a spus că în perioada următoare se va gândi la cine va ajunge pe banca echipei sale.

„Să-i dea Dumnezeu sănătate dacă și-a dat demisia, eu nu am ce să fac. Pot doar să spun că este bărbat și este un om de caracter care, măcar, și-a asumat acest eșec, care-i aparține.

El a făcut echipa, el este răspunzător, nu s-a băgat nimeni peste el. Cel puțin, în ceasul al 12-lea a recunoscut și a făcut pasul în spate. Îi accept demisia fără probleme și ne vom gândi cine vine în locul lui Dan Petrescu la CFR Cluj”, a spus Neluțu Varga, la fanatik.ro.