Comunicatul lui CFR Cluj după umilinţa istorică din meciul cu Hacken! - Antena Sport

CFR Cluj a emis un comunicat oficial după meciul pierdut cu 7-2 cu formaţia suedeză Hacken. Dan Petrescu a anunţat după umilinţa istorică din meciul cu Hacken că demisionează din funcţia de antrenor al ardelenilor.

CFR Cluj le-a cerut scuze suporterilor pentru rezultatul ruşinos din Suedia. Ardelenii sunt ca şi eliminaţi din Conference League după înfrângerea la 5 goluri, la care nu se aştepta nimeni.

CFR Cluj: “Nu putem începe altfel decât cerând scuze”

”Nu putem începe altfel decât cerând scuze: suporterilor noștri, care ne susțin trup și suflet oriunde am fi; finanțatorului, care își dedică toate resursele, atât financiare, cât și emoționale, pentru ca echipa să nu ducă lipsă de nimic; sponsorilor și partenerilor noștri, care ne sunt alături, cred în noi și ne susțin necondiționat, și tuturor celor care iubesc acest club.

Oricât de greu ne-ar fi să acceptăm acest rezultat și această prestație, este imperios necesar să reflectăm asupra celor întâmplate.

Această înfrângere nu ne definește, nu ne reprezintă și nu are nicio legătură cu spiritul CFRist, spirit în care credem cu toții.