Comunicatul lui CFR Cluj după umilinţa istorică din meciul cu Hacken! - Antena Sport

Comunicatul lui CFR Cluj după umilinţa istorică din meciul cu Hacken!

Publicat: 21 august 2025, 23:11

Sursa foto: Profimedia Images

CFR Cluj a emis un comunicat oficial după meciul pierdut cu 7-2 cu formaţia suedeză Hacken. Dan Petrescu a anunţat după umilinţa istorică din meciul cu Hacken că demisionează din funcţia de antrenor al ardelenilor.

CFR Cluj le-a cerut scuze suporterilor pentru rezultatul ruşinos din Suedia. Ardelenii sunt ca şi eliminaţi din Conference League după înfrângerea la 5 goluri, la care nu se aştepta nimeni.

CFR Cluj: “Nu putem începe altfel decât cerând scuze”

Nu putem începe altfel decât cerând scuze: suporterilor noștri, care ne susțin trup și suflet oriunde am fi; finanțatorului, care își dedică toate resursele, atât financiare, cât și emoționale, pentru ca echipa să nu ducă lipsă de nimic; sponsorilor și partenerilor noștri, care ne sunt alături, cred în noi și ne susțin necondiționat, și tuturor celor care iubesc acest club.

Oricât de greu ne-ar fi să acceptăm acest rezultat și această prestație, este imperios necesar să reflectăm asupra celor întâmplate.

Această înfrângere nu ne definește, nu ne reprezintă și nu are nicio legătură cu spiritul CFRist, spirit în care credem cu toții.

Vă asigurăm, însă, că munca noastră nu va înceta niciodată, indiferent de momentul prin care trecem. Încă o dată: vă cerem scuze!”, a transmis CFR Cluj, pe contul oficial de Facebook.

Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj, după umilința istorică cu Hacken: “Îmi e rușine!”

Dan Petrescu a luat o decizie radicală după Hacken – CFR Cluj 7-2! Concret, antrenorul a ales să își dea demisia, la finalul partidei din Suedia.

”Îmi e rușine de rezultat. Acesta a fost ultimul meu meci. Plănuisem să mă retrag după meciul retur (28 august), dar mă retrag acum. Mi-e rușine de rezultat și, ca antrenor, trebuie să-mi asum responsabilitatea.

În cei 25 de ani de când sunt antrenor, echipele mele nu au primit niciodată șapte goluri. Nici măcar cinci. Este o zi groaznică pentru mine și pentru club, spune el.

Îmi pare rău pentru fani, pentru club, pentru toată România. Dar acesta este adevărul astăzi”, a spus Dan Petrescu, la conferință, citat de Afton Bladet.

Echipa din Gruia a rămas astfel fără antrenor. Rămâne de văzut cine îl va înlocui pe Dan Petrescu la cârma formației.

Hacken – CFR Cluj 7-2

Hacken a învins-o pe CFR Cluj cu 7-2, în manşa tur a play-off-ului Conference League! A fost o umilinţă istorică pentru ardeleni, care nu au mai pierdut la această diferenţă, de 5 goluri, în Europa decât cu AS Roma, în Europa League, pe 5 noiembrie 2020, pe stadionul Olimpico. CFR Cluj nu a mai primit niciodată în istorie 7 goluri în cupele europene!

CFR Cluj a ajuns în preliminariile Conference League după ce a fost depăşită de Braga, în turul 3 preliminar Europa League. Portghezii s-au impus cu 4-1 la general în faţa echipei lui Dan Petrescu. Nimic nu anunţa însă dezastrul din Suedia. Hacken a marcat 7 goluri şi a ratat şi alte ocazii. CFR Cluj a înscris de două ori, prin Korenica şi Cordea. Louis Munteanu a avut două goluri anulate.

