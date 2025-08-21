Juri Cisotti, eliminat în Aberdeen - FCSB! Italianul a văzut „roșu” direct! - Antena Sport

Juri Cisotti a fost eliminat în Aberdeen – FCSB! Italianul a lăsat-o pe campioană în 10 oameni încă din minutul 38.

FCSB a început excelent duelul cu Aberdeen. Daniel Bîrligea a deschis scorul în Scoția, prin reușita sa din minutul 32 al duelului din prima manșă a „dublei” care contează pentru play-off-ul Europa League.

Juri Cisotti a fost eliminat în Aberdeen – FCSB

În minutul 38 al duelului din Scoția, Juri Cisotti a comis un fault dur. Arbitrul Serdar Gozubuyuk nu a stat la discuții și i-a acordat cartonașul roșu direct mijlocașului de la FCSB.

Astfel, campioana României a rămas în 10 oameni înainte de pauza duelului cu Aberdeen.

Cum au arătat echipele de start în Aberdeen – FCSB: