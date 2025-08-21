Juri Cisotti, eliminat în Aberdeen - FCSB! Italianul a văzut „roșu” direct! - Antena Sport

Juri Cisotti a fost eliminat în Aberdeen – FCSB! Italianul a lăsat-o pe campioană în 10 oameni încă din minutul 38.
FCSB a început excelent duelul cu Aberdeen. Daniel Bîrligea a deschis scorul în Scoția, prin reușita sa din minutul 32 al duelului din prima manșă a „dublei” care contează pentru play-off-ul Europa League.
Juri Cisotti a fost eliminat în Aberdeen – FCSB
În minutul 38 al duelului din Scoția, Juri Cisotti a comis un fault dur. Arbitrul Serdar Gozubuyuk nu a stat la discuții și i-a acordat cartonașul roșu direct mijlocașului de la FCSB.
Astfel, campioana României a rămas în 10 oameni înainte de pauza duelului cu Aberdeen.
Cum au arătat echipele de start în Aberdeen – FCSB:
Aberdeen: Mitov – Jensen, Dorrington, Milen, Molloy – Palaversa, Nilsen – Milanovic, Aouchiche, Keskinen – Yengi
Rezerve: Suman, Vitolis, Devlin, Shinnie, Knoester, Polvara, Clarkson, Bilalovic, Boyd, Sokler, Lobban
Antrenor: Jimmy Thelin
FCSB: Târnovanu – Crețu, M.Popescu, Graovac, Pantea – Șut, Chiricheș – Miculescu, Fl. Tănase, Cisotti – Bîrligea
Rezerve: Zima, Kiki, Lixandru, Olaru, Edjouma, Politic, Miculescu, Oct. Popescu
Antrenor: Elias Charalambous
Motivul pentru care Radunovic, Ngezana și Alhassan nu au primit viza pentru Regatul Unit! Mesajul Ambasadei
Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a oferit o reacție, după ce Risto Radunovic, Siyabonga Ngezana și Baba Alhassan nu au primit viza și nu au putut juca în Aberdeen – FCSB. Reprezentanții britanici au explicat care a fost motivul pentru care cei 3 nu au primit acceptul.