Juri Cisotti, eliminat în Aberdeen - FCSB! Italianul a văzut „roșu” direct! - Antena Sport

Juri Cisotti, eliminat în Aberdeen – FCSB! Italianul a văzut „roșu" direct!

Juri Cisotti, eliminat în Aberdeen – FCSB! Italianul a văzut „roșu” direct!

Alex Ioniță Publicat: 21 august 2025, 22:34

Juri Cisotti a fost eliminat în Aberdeen – FCSB! Italianul a lăsat-o pe campioană în 10 oameni încă din minutul 38.

FCSB a început excelent duelul cu Aberdeen. Daniel Bîrligea a deschis scorul în Scoția, prin reușita sa din minutul 32 al duelului din prima manșă a „dublei” care contează pentru play-off-ul Europa League.

În minutul 38 al duelului din Scoția, Juri Cisotti a comis un fault dur. Arbitrul Serdar Gozubuyuk nu a stat la discuții și i-a acordat cartonașul roșu direct mijlocașului de la FCSB.

Astfel, campioana României a rămas în 10 oameni înainte de pauza duelului cu Aberdeen.

Cum au arătat echipele de start în Aberdeen – FCSB:

Aberdeen: Mitov – Jensen, Dorrington, Milen, Molloy – Palaversa, Nilsen – Milanovic, Aouchiche, Keskinen – Yengi
Rezerve: Suman, Vitolis, Devlin, Shinnie, Knoester, Polvara, Clarkson, Bilalovic, Boyd, Sokler, Lobban
Antrenor: Jimmy Thelin

FCSB: Târnovanu – Crețu, M.Popescu, Graovac, Pantea – Șut, Chiricheș – Miculescu, Fl. Tănase, Cisotti – Bîrligea
Rezerve: Zima, Kiki, Lixandru, Olaru, Edjouma, Politic, Miculescu, Oct. Popescu
Antrenor: Elias Charalambous

Motivul pentru care Radunovic, Ngezana și Alhassan nu au primit viza pentru Regatul Unit! Mesajul Ambasadei

Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a oferit o reacție, după ce Risto Radunovic, Siyabonga Ngezana și Baba Alhassan nu au primit viza și nu au putut juca în Aberdeen – FCSB. Reprezentanții britanici au explicat care a fost motivul pentru care cei 3 nu au primit acceptul.

Un purtător al British Embassy Bucharest a venit cu un mesaj la scurt timp după lovitura primită de FCSB. Concret, acesta a transmis că cetățenii extra comunitari nu pot primi viza la sosire.

Astfel, Radunovic, Ngezana și Alhassan ar fi trebuit să trimită câte o cerere către autoritățile britanice înaintea deplasării celor de la FCSB.

“Ambasada nu are niciun rol în procesarea și acordarea vizelor, care este doar în mâinile Home Office. Nu putem comenta ce s-a întâmplat în acest caz particular. Toți cei care vor să intre în Marea Britanie trebuie să respecte recomandările Home Office.

Marea Britanie este un mare susținător al competițiilor sportive, iar Ambasada Britanică le dorește succes atât lui FCSB, cât și lui Aberdeen pentru meciul din această seară. Ne place să vedem echipele din România când reprezintă țara cu mândrie în Europa”, a transmis purtătorul de cuvânt, citat de digisport.ro.

