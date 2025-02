De la ce ar fi plecat scandalul dintre David Popovici şi vecinul violent. Dezvăluirile unui milionar român: "Te scoate din minţi!" - Antena Sport

„Nu am nimic cu el. Care e problema? Nu am nimic cu băiatul. Care maşină, domnule, nici nu ştiu ce maşină are. Tatăl lui s-a luat de mine. Am un căţel. Şi a zis să îl trimit la adăpost. Cum să-l trimit? Ce să mai vorbesc? Nu l-am ameninţat”, a spus vecinul lui Popovici.

David Popovici a primit ordin de protecţie. Sentinţa luată de Judecătoria Sectorului 2

Judecătorii i-au dat dreptate campionului olimpic de la Paris şi l-au obligat pe bărbatul de 70 de ani să nu se apropie la mai mult de 100 de metri de David Popovici. Acesta trebuie să păstreze o distanţă de cel puţin 4 metri şi faţă de locuinţa părinţilor „Regelui Nataţiei”.

Mai mult, vecinul care a fost reclamat de Popovici trebuie să păstreze 100 de metri şi faţă de Bazinul Olimpic Lia Manoliu, în care se antrenează înotătorul de 20 de ani.

”Admite, în parte, cererea având ca obiect ‘ordin de protecţie’. Dispune emiterea unui ordin de protecţie pentru o durată de 6 luni, prin care: Obligă pârâtul să păstreze o distanță minimă de 100 m faţă de reclamant, şi faţă de numita…, precum şi faţă de locul în care reclamantul îşi desfăşoară activitatea, respectiv, Bazinul Olimpic Lia Manoliu.

Obligă pârâtul să păstreze o distanță minimă de 4 m faţă de locuința reclamantului. Îi interzice pârâtului orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod cu victima. Respinge, în rest, cererea, ca neîntemeiată.

Atrage atenţia pârâtului că încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie constituie infracţiunea de nerespectare a hotărârii judecătoreşti.

Dispune avansarea din fondurile Ministerului Justiţiei a onorariului avocatului din oficiu desemnat pentru pârât, în cuantum de 575 lei. Cu drept de apel în termen de 3 zile de la pronunţare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 03.02.2025, ora 16.10”, se arată în decizia Judecătoriei Sectorului 2.