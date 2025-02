David Popovici a primit ordin de protecţie! Ce este obligat să facă vecinul de 70 de ani care l-a ameninţat că îi dă foc bolidului - Antena Sport

„Nu am nimic cu el. Care e problema? Nu am nimic cu băiatul. Care maşină, domnule, nici nu ştiu ce maşină are. Tatăl lui s-a luat de mine. Am un căţel. Şi a zis să îl trimit la adăpost. Cum să-l trimit? Ce să mai vorbesc? Nu l-am ameninţat”, a spus vecinul lui Popovici.

De cealaltă parte, Popovici s-a simţit în pericol şi a dorit ca violenţa să nu devină una fizică. Asta a dus la emiterea unui ordin de protecţie împotriva vecinului.

„Da, mi s-a părut următorul pas natural pe care îl puteam face. Numai timpul ne va spune (n.r. – dacă se va linişti vecinul). Noi suntem de părere că nu şi pentru ca violenţa să nu escaladeze de la una verbală la una fizică, suntem aici”, a spus David Popovici, ia ieşirea de la Tribunal.

David Popovici a dezvăluit adevăratul motiv pentru care şi-a cumpărat casă la 20 de ani

Popovici a făcut două achiziţii importante la început de ani. Şi-a luat o maşină scumpă, dar şi o casă. Marele campion a spus care a fost motivul pentru care a decis să îşi ia şi o casă.

„M-am gândit să îmi iau o casă şi în străinătate, dar nu e momentul potrivit. Eu, la 20 de ani, mă consider privilegiat să fiu în postura în care să îmi pot cumpăra şi maşina pe care mi-o doresc dar, în primul rând, casa pe care mi-o doream. Pentru că am stat toată viaţa la bloc, acum să ştiu că am prima mea casă pe numele meu pe pământ, mă face să fiu mândru de mine şi de tot parcursul pe care l-am avut. Mi.am dorit o casă într-un cartier linişit şi un factor a fost apropierea de natură. Cam 30 de minute fac cu maşina până la antrenament.

Este o casă suficient de încătoare pentru toţi membri familiei. A fost o achiziţie normală, cu un mic discount”, a spus David Popovici.

Conform celor de la forbes.ro, David Popovici şi-a cumpărat o casă într-un ansamblu rezidenţial de lux. Aceasta costă între 106.400 de euro şi 213.000 euro, în funcţie de suprafaţă.