Elias Charalambous, mesaj superb pentru fiica sa fotomodel, care a împlinit 22 de ani. Cât de frumoasă este Andriana - Antena Sport

Elias Charalambous a venit cu un mesaj superb pentru fiica sa fotomodel, în ziua în care aceasta a împlinit 22 de ani. Tehnicianul a transmis urarea prin intermediul unei postări, pe rețelele de socializare.

Elias Charalambous are cu ce se mândri și în viața privată. Fiica antrenorului care a câștigat un titlu cu FCSB, Andriana, este fotomodel.

Elias Charalambous a transmis un mesaj superb în ziua în care fiica sa fotomodel a împlinit 22 de ani

Antrenorul de la FCSB a făcut o postare pe Instagram, în ziua în care frumoasa Andriana a împlinit 22 de ani. Tehnicianul i-a urat o zi de naștere fericită fiicei sale.

„Happy birthday to my one and only! (n.r. La mulți ani, unica mea!)”, a fost mesajul transmis de Elias Charalambous, prin intermediul rețelelor de socializare.

