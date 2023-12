Fiica Anamariei Prodan a anunţat suma revoltătoare pe care o primesc copiii de bani gata pentru o noapte în club: "Aruncă-i!" - Antena Sport

„(Anamaria Prodan: Care e cea mai mare dorinţă a vieţii tale, în momentul acesta?) Cea mai mare dorinţă cred că este să continui ce fac acum, cu succesul pe care îl am, să pot să te întreţin şi pe tine şi pe Bebe. Rebecca e mare, poate să se întreţină.

Să îţi dau ţie şi să îi dau lui Bebe tot, aşa cum ne-ai dat tu totul mie şi lui Rebecca când eram mici. (n.r. Anamaria Prodan începe să plângă)„, a spus Sarah. „E greu să mai zic ceva„, a continuat Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan are trei copii. Din căsnicia cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu le are pe Rebecca Dumitrescu şi pe Sarah Dumitrescu. Cu Laurenţiu Reghecampf îl are pe Bebeto (Laurenţiu Reghecampf Jr).