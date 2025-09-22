Fiul lui Ion Ţiriac, momente tandre alături de superba Sorana. Imagini rare cu Ion Alexandru Ţiriac şi iubita sa - Antena Sport

Ion Alexandru Ţiriac, fiul miliardarului român Ion Ţiriac, a împlinit pe 22 septembrie 49 de ani, iar una dintre cele mai importante urări a venit de la iubita lui, Sorana Cîrstea.
Sorana a postat pe Instagram câteva poze cu cei doi, iar Alexandru Ţiriac i-a mulţumit, alintând-o “sweety”, care în traducerea în limba română înseamnă “dulceaţă”.
Ion Alexandru Ţiriac, alături de Sorana Cîrstea
De-a lungul timpului, cei doi au stat departe de lumina reflectoarelor, de aceea postarea Soranei, în care cei doi apar în ipostaze tandre, este una rară. Cei doi se ţin în braţe şi în fotografii apar cu zâmbetul pe buze.
Sorana a recunoscut relaţia pe care o are cu fiul lui Ion Ţiriac la finalul anului 2024: “Având în vedere ultimii ani, că sunt într-o relație cu băiatul dânsului, petrec destul de mult timp cu domnul Țiriac. Cu cât l-am cunoscut mai mult, cu atât sunt mai fascinată de dânsul.
Este o enciclopedie din punctul de vedere al tenisului. Ador când povestește din anii ’70, ’80, poveștile pe care le are cu Vilas, cu Becker. Cred că foarte puțină lume știe cât de mare a fost domnul Țiriac în tenisul mondial”.
