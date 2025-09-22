Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Fiul lui Ion Ţiriac, momente tandre alături de superba Sorana. Imagini rare cu Ion Alexandru Ţiriac şi iubita sa - Antena Sport

Home | Diverse | Fiul lui Ion Ţiriac, momente tandre alături de superba Sorana. Imagini rare cu Ion Alexandru Ţiriac şi iubita sa
Foto

Fiul lui Ion Ţiriac, momente tandre alături de superba Sorana. Imagini rare cu Ion Alexandru Ţiriac şi iubita sa

Publicat: 22 septembrie 2025, 13:59

Comentarii
Fiul lui Ion Ţiriac, momente tandre alături de superba Sorana. Imagini rare cu Ion Alexandru Ţiriac şi iubita sa
galerie foto Galerie (13)

Sorana Cîrstea, în maşină

Ion Alexandru Ţiriac, fiul miliardarului român Ion Ţiriac, a împlinit pe 22 septembrie 49 de ani, iar una dintre cele mai importante urări a venit de la iubita lui, Sorana Cîrstea.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sorana a postat pe Instagram câteva poze cu cei doi, iar Alexandru Ţiriac i-a mulţumit, alintând-o “sweety”, care în traducerea în limba română înseamnă “dulceaţă”.

Ion Alexandru Ţiriac, alături de Sorana Cîrstea

De-a lungul timpului, cei doi au stat departe de lumina reflectoarelor, de aceea postarea Soranei, în care cei doi apar în ipostaze tandre, este una rară. Cei doi se ţin în braţe şi în fotografii apar cu zâmbetul pe buze.

Sorana a recunoscut relaţia pe care o are cu fiul lui Ion Ţiriac la finalul anului 2024: “Având în vedere ultimii ani, că sunt într-o relație cu băiatul dânsului, petrec destul de mult timp cu domnul Țiriac. Cu cât l-am cunoscut mai mult, cu atât sunt mai fascinată de dânsul.

Reclamă
Reclamă

Este o enciclopedie din punctul de vedere al tenisului. Ador când povestește din anii ’70, ’80, poveștile pe care le are cu Vilas, cu Becker. Cred că foarte puțină lume știe cât de mare a fost domnul Țiriac în tenisul mondial”.

Sorana Cîrstea şi Ion Alexandru Ţiriac
Sorana Cîrstea, în cea mai bună formă din ultimii ani
Sorana Cîrstea este iubita lui Ion Ion Ţiriac / Instagram Sorana Cîrstea
Sorana Cîrstea şi Alexandru Ion Ţiriac
+(13)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O femeie de 41 de ani a fost ucisă de soţ în timpul unui conflict spontan. Surse: Cei doi urmau să divorţeze
Observator
O femeie de 41 de ani a fost ucisă de soţ în timpul unui conflict spontan. Surse: Cei doi urmau să divorţeze
Cine deține hotelul de lux din Capitală unde se întâlneau mercenarii lui Potra. Cum erau tratați oamenii din slujba lui Călin Georgescu
Fanatik.ro
Cine deține hotelul de lux din Capitală unde se întâlneau mercenarii lui Potra. Cum erau tratați oamenii din slujba lui Călin Georgescu
14:33
Jose Mourinho vrea să dea lovitura! Karim Benzema e dorit de Benfica
14:10
Simona Halep a semnat un nou contract
13:44
OFICIAL | Dragoș Nedelcu a semnat cu Steaua. Când poate debuta
13:31
EXCLUSIVSimona Halep a anunţat care este următoarea jucătoare din România care poate ajunge în topul tenisului mondial
13:23
Legia Varșovia, anunț despre viitorul lui Edi Iordănescu: “Nu e un secret că FRF e interesată”
12:42
Mihai Rotaru a făcut lumină în cazul Rădoi – Baiaram! Mesaj categoric și pentru Marius Șumudică: “Să își vadă de treaba lui”
Vezi toate știrile
1 „E adevărat”. Giovanni Becali a confirmat oferta primită de Dan Petrescu. Salariul pe care l-ar putea încasa 2 Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria. Marea surpriză a selecţionerului 3 Programul stranierilor | Ianis Hagi a jucat 65 de minute în Bașakșehir – Alanyaspor 4 Alex Dobre, înjurat teribil secunde în șir după Rapid – Hermannstadt 1-2 5 Gigi Becali schimbă radical primul 11 al FCSB-ului pentru debutul în grupa de Europa League: „Va juca echipa a doua” 6 Ce se întâmplă cu Andrea Mandorlini după CFR – UTA 1-1. Neluțu Varga a făcut anunțul
Citește și