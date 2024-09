Gest emoționant făcut, în memoria mamei lui, de milionarul care își construiește un castel în România: "Ne-a surâs ideea!" - Antena Sport

Gest emoționant făcut, în memoria mamei lui, de milionarul care își construiește un castel în România. Fostul internațional român George Țucudean, retras din fotbal la 29 de ani, a oferit detalii despre ceea ce a făcut după ce și-a agățat ghetele în cui.

Fost campion cu FCSB, Viitorul și CFR Cluj, Țucudean are un succes uriaș. Familia lui are o avere estimată la 35 de milioane de euro, având mai multe afaceri, printre care o podgorie de peste 80 de hectare, un hotel de 5 stele, o firmă de mobilă, un ştrand și ferme de porci şi vite.

Gest emoționant făcut de milionarul George Țucudean, care își construiește un castel în România

George Țucudean a investit 6 milioane de euro în construcția unui hotel de cinci stele în Arad. Numele l-a ales astfel încât să cinstească memoria mamei lui, care a încetat din viață în urmă cu trei ani.

„Inițial, am zis că facem o parcare cu plată, și-așa nu sunt, dar am stat mai bine să ne gândim, toți membrii familiei, și ne-a surâs ideea ridicării unui hotel. Cinci stele, cu parcare subterană, cu patru etaje. „Aniroc” vine de la numele mamei mele, Corina, scris invers. Am decis în ultimul moment să se numească așa, ne-am dorit să rămână în memoria ei acest loc.

Mereu ne-am dorit să facem lucruri frumoase în Arad, de aceea avem și SPA-ul unde vin mulți oameni, pensionari care au bilete mai ieftine, fiind apă termală. Mi-am dorit un hotel și am zis să fie ceva frumos. Nu este o afacere din care să avem profit mâine, e ceva pe termen lung. Momentan, cred că ajunge ceea ce avem, trebuie să le conducem cu grijă„, a spus George Țucudean la gsp.ro.