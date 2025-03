Iubita fiului miliardarului Ion Ţiriac a dat lovitura! Suma uriaşă care i-a intrat în conturi - Antena Sport

Iubita fiului lui Ion Ţiriac a dat marea lovitură. Sorana Cîrstea a reuşit să câştige o avere din tenis, într-o carieră de aproape două decenii. Doar Simona Halep a depăşit-o pe jucătoarea originară din Târgovişte.

Sorana Cîrstea a avut o carieră importantă, deşi nu a ajuns la performanţele Simonei Halep. Aproape 10 milioane de euro i-au intrat în conturi Soranei, doar din turneele la care a participat.

Sorana Cîrstea a câştigat o sumă importantă

Sorana Cîrstea are o medie impresionată de câştiguri. A pus mâna pe aproximativ 500.000 de dolari anual. Cea mai bună clasare a sa în circuitul mondial WTA a fost locul locul 21, în vara anului 2013. În acest moment, Sori se află pe poziția 101 în ierarhie. Acest sezon ar putea să fie şi ultimul pentru jucătoarea noastră. Cîrstea e aproape decisă să meargă pe urmele Simonei Halep şi să se retragă la finalul anului 2025.

Dacă Sorana a câştigat 10 milioane din tenis, Simona Halep a adunat 40,2 milioane de dolari. Irina Begu a câştigat 8,4 milioane de dolari şi se află pe poziția 94 în clasamentul averilor all-time. În acest an, Sorana este a doua în clasamentul banilor strânși din turnee de tenis. Are 200.000 de dolari în conturi. Este depăşită de Jaqueline Cristian, cu 246.000 de dolari.

Cîrstea are ca obiectiv să revină în prima sută de jucătoare a lumii. Asta după ce la ultimul turneu la care a participat a fost eliminată de americanca Danielle Collins. Locul 15 WTA s-a impus fără probleme în faţa Soranei, cu scorul de 2-0, după un meci de o oră și 41 de minute. Americana s-a impus cu 6-4 în primul set, 7-6 în setul doi. „Sunt super fericită că mă întorc pe terenurile de acasă. Acesta este turneul meu de casă, unde joc cel mai bun tenis al meu. Am fost foarte încântată să vin din nou aici. Sorana are un joc uriaș și nu renunță niciodată. Este greu să învingi pe cineva care nu renunță niciodată. Ea a făcut tot posibilul, la sfârșit a jucat foarte bine. A trebuit să fac ajustările și să continui să lupt”, a spus Danielle Collins, conform Eurosport.