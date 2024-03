La 48 de ani, cea mai cunoscută amantă din România a avut o apariţie de senzaţie! Decolteul adânc cu care s-a afişat - Antena Sport

Reclamă

„Superbă” şi „Floarea mea, exemplul meu de urmat în viață” au fost doar câteva dintre comentariile pozitive primite de Vica Blochina pe contul ei.

Vica Blochina s-a fotografiat în Istanbul, una dintre destinaţiile ei preferate. Fosta amantă a lui Victor Piţurcă mărturisea că a petrecut un sejur de vis vara trecută în Turcia.

Vica Blochina a mărturisit că şi-a făcut mai multe intervenţii estetice de-a lungul timpului. Ea a recunoscut că operaţiile estetice au ajuns să fie aproape o obsesie pentru ea.

Nu cu mult timp în urmă, Vica Blochina a stat timp de şase ore pe masa de operaţie, după ce şi-a făcut două intervenţii estetice în aceeaşi zi.

Pasiunea „secretă” a fiului milionarului care şi-a înşelat soţia 16 ani cu cea mai cunoscută amantă din România a fost dezvăluită într-un clip video.

Paparazzii l-au surprins pe Alex Piţurcă la alergat. De această dată singur, fără tatăl lui. Victor Piţurcă mărturisea că aleargă zilnic 10 kilometri pentru a se menţine în formă. Iată că şi fiul lui, Alex, a preluat acest obicei sănătos de la tatăl lui. Victor Piţurcă a fost surprins în trecut de nenumărate ori la alergat în parc. În unele dăţi ieşea alături de Alex la jogging. Paparazzi Spynews.ro l-au filmat acum pe Alex Piţurcă alergând singur, pentru a se menţine în formă. Alex Piţurcă a fost fotbalist, urmând cariera tatălui său, iar acum se ocupă de afaceri. Băiatul cel mare al lui Victor Piţurcă s-a împăcat, recent, cu mama fiului său, Cristina Ich. Fostul selecţioner al Românei a anticipat acest moment. Victor Piţurcă a ridicat-o în slăvi pe soţia lui, pe care a înşelat-o 16 ani cu cea mai cunoscută amantă din România În acelaşi podcast, Victor Piţurcă a vorbit în termeni elogioşi despre soţia lui, Maria. În prezent, copilul pe care Victor Piţurcă îl are din relaţia cu Vica Blochina, zisă „cea mai cunoscută amantă din România”, locuieşte în casa fostului selecţioner. ”Am fost și mare norocos să dau peste o femeie extrem de echilibrată. Sigur că așa mi-am crescut-o și eu. La 17 ani am cunoscut-o (n.r.: pe Maria Piţurcă), la Târgu Jiu. Ea era încă elevă la liceu. (…) A terminat liceul și a intrat la facultate în Craiova și s-a mutat în casa mea din Craiova. Eu făceam naveta Craiova-Scornicești”, a dezvăluit Victor Pițurcă în podcastul lui Nasrin Ameri. Reclamă

Momentul în care cea mai cunoscută amantă din România s-a prăbuşit emoţional

Nu cu mult timp în urmă, Vica Blochina a vorbit deschis despre situația în care s-a aflat, atunci când i-a transmis lui Piți că este însărcinată cu Edan. Cei doi au avut o relaţie extraconjugală de 16 ani şi au împreună un copil, pe Edan.

„După ce am rămas însărcinată şi i-am spus că o să am un copil, a fost în felul următor. Între noi nu mergea relaţia foarte bine. Eu am zis că este o binecuvântare de la Dumnezeu. Am zis că aşa a vrut Doamne-Doamne să aduc acest copil pe lume.

Şi când i-am povestit că voi avea un copil, în momentul ăla, toate lucrurile la noi s-au schimbat. La noi s-au schimbat lucrurile în foarte rău. În momentul ăla, nu mai aveam prieten, nu aveam tată, nu aveam iubit, nu aveam frate”, a spus Vica Blochina, în podcastul Femeiadeasupra.

