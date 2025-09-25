La ce a renunţat femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă pentru a se menţine în forma de vis - Antena Sport

Vera Wang, fosta patinatoare de performanţă ajunsă la 76 de ani, a dezvăluit la ce i-a fost cel mai greu să renunţe, pentru a se menţine într-o formă fizică de vis la o asemenea vârstă.

După ce a recunoscut că bea un pahar de vodca în fiecare zi, în timpul dietei ei revoluţionară, celebra creatoare de modă nu s-a ferit nici să divulge care e lucrul la care i-a fost cel mai greu să renunţe.

“Beau numai apă, am renunţat la sucuri cu şase ani în urmă. A fost cel mai greu lucru la care am fost nevoită să renunţ”, spunea Vera Wang, în primăvara lui 2024.

Wang bea în fiecare zi câte un pahar cu vodcă şi a făcut asta în ultimii 32 de ani, de la naşterea celei de-a doua fată, Josephine. Mai mult, ea mănâncă de câte ori apucă fast food.

Vera Wang, povestea incredibilă a milionarei de 76 de ani

Vera Wang este una dintre cele mai de succes femei din lume, dar nimic nu anunţa asta, cel puţin nu când fosta patinatoare avea 40 de ani. Ajunsă la 76 de ani, pe lângă look-ul de adolescentă, ea are şi o avere de peste 600 de milioane de dolari.