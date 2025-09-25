La ce a renunţat femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă pentru a se menţine în forma de vis - Antena Sport

Vera Wang, fosta patinatoare de performanţă ajunsă la 76 de ani, a dezvăluit la ce i-a fost cel mai greu să renunţe, pentru a se menţine într-o formă fizică de vis la o asemenea vârstă.
După ce a recunoscut că bea un pahar de vodca în fiecare zi, în timpul dietei ei revoluţionară, celebra creatoare de modă nu s-a ferit nici să divulge care e lucrul la care i-a fost cel mai greu să renunţe.
“Beau numai apă, am renunţat la sucuri cu şase ani în urmă. A fost cel mai greu lucru la care am fost nevoită să renunţ”, spunea Vera Wang, în primăvara lui 2024.
Wang bea în fiecare zi câte un pahar cu vodcă şi a făcut asta în ultimii 32 de ani, de la naşterea celei de-a doua fată, Josephine. Mai mult, ea mănâncă de câte ori apucă fast food.
Vera Wang, povestea incredibilă a milionarei de 76 de ani
Vera Wang este una dintre cele mai de succes femei din lume, dar nimic nu anunţa asta, cel puţin nu când fosta patinatoare avea 40 de ani. Ajunsă la 76 de ani, pe lângă look-ul de adolescentă, ea are şi o avere de peste 600 de milioane de dolari.
Ea a ajuns un celebru creator de modă, dar totul a pornit în momentul în care s-a măritat cu Arthur Becker. Atunci, ea nu a găsit rochia de mireasă pe care o dorea. I s-a părut incredibil faptul că a fost nevoită să alerge din colţ în colţ după o rochie de mireasă.
„Probabil că este o oportunitate reală în această zonă. Se poate face o afacere bănoasă”, a fost mesajul pe care tatăl Verăi i l-a transmis când a văzut cât timp pierde pentru rochie. Şi ea nici un a stat pe gânduri.
Atunci, după cum Vera recunoaşte într-un interviu acordat pentru cnbc.com, din fata care nu mai avea nicio speranţă, brusc ea se mărita la 40 de ani şi fonda propria companie. „A fost ceva sălbatic. Mă pregăteam să devin şi mamă”.
- Ce înseamnă handicap asiatic și de ce a devenit atât de popular în fotbal
- Milionarul celebru divorțat de cinci ori s-a afișat cu noua iubită. Femeia e cu 38 de ani mai tânără decât el
- Suma pe care a pierdut-o Ion Ţiriac la cazino într-o singură seară! Cum a ajuns să rămână fără toţi banii din buzunare
- Cât putea câştiga pe lună milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România, înainte să preia afacerile familiei
- Câţi bani poate încasa lunar de la stat milionarul român cu două pensii