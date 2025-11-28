Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Fanii au fost bătuți cu bastoane". Scandal imens la meciul singurei echipe învinse de FCSB în Europa League - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | “Fanii au fost bătuți cu bastoane”. Scandal imens la meciul singurei echipe învinse de FCSB în Europa League

“Fanii au fost bătuți cu bastoane”. Scandal imens la meciul singurei echipe învinse de FCSB în Europa League

Andrei Nicolae Publicat: 28 noiembrie 2025, 9:48

Comentarii
Fanii au fost bătuți cu bastoane. Scandal imens la meciul singurei echipe învinse de FCSB în Europa League

Suporterii echipei Stuttgart, în deplasare la Go Ahead Eagles / Profimedia

Go Ahead Eagles, unica formație învinsă de FCSB în acest sezon de Europa League, a disputat joi seara un meci care a fost marcat de momente extrem de tensionate înainte de fluierul de start. În Olanda, clubul din Deventer a primit vizita lui VfB Stuttgart, echipă ai cărei suporteri au fost blocați în drumul spre stadion și bătuți de poliție, potrivit declarațiilor făcute de președintele clubului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Într-o seară de cupe europene marcată în România de victoria Universității Craiova și de eșecul FCSB-ului, au existat incidente la partida dintre Go Ahead Eagles și Stuttgart. Cele două părți vizate au fost suporterii formației din Bundesliga și poliția din Olanda, între care au existat tensiuni care au dus inclusiv la violență fizică.

Scene violente petrecute în Olanda

Concret, trei autocare pline cu fanii nemților au fost oprite în drumul spre Deventer, orașul-gazdă al celor de la Go Ahead Eagles. Mașinile nu au primit acces să intre în localitate din cauza unui presupus comportament agresiv față de poliție.

Situația respectivă a fost relatată chiar de președintele clubului Stuttgart, Alexander Wehrle, care a povestit în detaliu scene șocante în care au fost implicați suporterii lui VfB. Aceștia ar fi fost bătuți de poliție, scenă ce a obligat conducerea din Bundesliga să sesizeze UEFA.

Așa ceva nu am mai trăit niciodată. Complet disproporționat. Fanii noștri au fost scoși din autobuz. Au fost bătuți cu bastoane. Așa distrugi cultura fanilor în Europa. Sunt șocat. Am depus o plângere și la UEFA. Nu putem lăsa acest lucru să treacă pur și simplu“, a spus Wehrle, potrivit sportnieuws.nl.

Reclamă
Reclamă

În semn de solidaritate față de fanii care nu au mai ajuns la stadion, o parte din suporterii lui Stuttgart care erau deja în Deventer au făcut cale întoarsă, ratând astfel partida de pe De Adelaarshorst. Stuttgart s-a impus cu scorul de 4-0 și a ajuns la 9 puncte în cinci etape, în timp ce Go Ahead Eagles rămâne cu 6 puncte.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui schimbaţi antrenorii la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cele trei tipuri de companii din România și cine câștigă competiția pe termen lung
Observator
Cele trei tipuri de companii din România și cine câștigă competiția pe termen lung
Motivul halucinant din spatele gafelor lui Ngezana. Gigi Becali: „De ce crezi tu că e el așa mort?”
Fanatik.ro
Motivul halucinant din spatele gafelor lui Ngezana. Gigi Becali: „De ce crezi tu că e el așa mort?”
12:57
FCSB a rezolvat primul transfer al iernii: “Am bătut palma”. Detaliile contractului
12:37
Alarmă la FCSB! Daniel Bîrligea, în pericol de accidentare
12:11
“Dacă face asta, gluma se îngroașă”. Giovanni Becali, verdict după tensiunile apărute la Interul lui Chivu
11:53
Marius Şumudică la FCSB în locul lui Charalambous? Giovanni Becali a dat cărţile pe faţă în direct
11:35
Kosovarii aruncă cu banii: 1.5 milioane de euro pentru calificarea naţionalei la World Cup 2026
11:33
VIDEOScene incredibile în Argentina! Garda de onoare, boicotată. Pedepse în masă, cea mai mare e de 6 luni
Vezi toate știrile
1 Nota primită de Dennis Man după ce PSV a umilit-o pe Liverpool pe Anfield 2 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după ruşinea de la Belgrad 3 Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz 4 Tensiuni imense la FCSB. Vali Crețu și-a făcut praf un coleg: “Dacă ăla doarme, ce să facem?” 5 Tun financiar reuşit de Rotaru! Suma pe care a câştigat-o Universitatea Craiova, până acum, în Conference League 6 Steaua Roșie – FCSB 1-0. A patra înfrângere a campioanei în 5 meciuri în grupă! Gazdele, victorie în 10 oameni
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând