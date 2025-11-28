"Fanii au fost bătuți cu bastoane". Scandal imens la meciul singurei echipe învinse de FCSB în Europa League - Antena Sport

Go Ahead Eagles, unica formație învinsă de FCSB în acest sezon de Europa League, a disputat joi seara un meci care a fost marcat de momente extrem de tensionate înainte de fluierul de start. În Olanda, clubul din Deventer a primit vizita lui VfB Stuttgart, echipă ai cărei suporteri au fost blocați în drumul spre stadion și bătuți de poliție, potrivit declarațiilor făcute de președintele clubului.
Într-o seară de cupe europene marcată în România de victoria Universității Craiova și de eșecul FCSB-ului, au existat incidente la partida dintre Go Ahead Eagles și Stuttgart. Cele două părți vizate au fost suporterii formației din Bundesliga și poliția din Olanda, între care au existat tensiuni care au dus inclusiv la violență fizică.
Scene violente petrecute în Olanda
Concret, trei autocare pline cu fanii nemților au fost oprite în drumul spre Deventer, orașul-gazdă al celor de la Go Ahead Eagles. Mașinile nu au primit acces să intre în localitate din cauza unui presupus comportament agresiv față de poliție.
Situația respectivă a fost relatată chiar de președintele clubului Stuttgart, Alexander Wehrle, care a povestit în detaliu scene șocante în care au fost implicați suporterii lui VfB. Aceștia ar fi fost bătuți de poliție, scenă ce a obligat conducerea din Bundesliga să sesizeze UEFA.
“Așa ceva nu am mai trăit niciodată. Complet disproporționat. Fanii noștri au fost scoși din autobuz. Au fost bătuți cu bastoane. Așa distrugi cultura fanilor în Europa. Sunt șocat. Am depus o plângere și la UEFA. Nu putem lăsa acest lucru să treacă pur și simplu“, a spus Wehrle, potrivit sportnieuws.nl.
În semn de solidaritate față de fanii care nu au mai ajuns la stadion, o parte din suporterii lui Stuttgart care erau deja în Deventer au făcut cale întoarsă, ratând astfel partida de pe De Adelaarshorst. Stuttgart s-a impus cu scorul de 4-0 și a ajuns la 9 puncte în cinci etape, în timp ce Go Ahead Eagles rămâne cu 6 puncte.
- Darius Olaru, dărâmat. Ce a spus despre criticile lui Gigi Becali după Steaua Roșie – FCSB: “Unii nu merită”
- Elias Charalambous, reacţie fără precedent: “Greşeli demne de juniori. Nu marcam nici dacă rămâneau în 9”
- Tensiuni imense la FCSB. Vali Crețu și-a făcut praf un coleg: “Dacă ăla doarme, ce să facem?”
- Mihai Stoica a distrus un jucător de la FCSB după meciul cu Steaua Roşie: “E inexplicabil”
- Ilie Dumitrescu a spus tot despre jocul FCSB în eşecul cu Steaua Roşie Belgrad din Europa League