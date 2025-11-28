România a urcat peste Ungaria în clasamentul coeficienților UEFA. Cum arată ierarhia după ultimele meciuri - Antena Sport

Clasamentul UEFA al coeficienților și-a schimbat configurația după o săptămână plină de meciuri în Champions League, Europa League și Conference League. România și-a modificat și ea poziția în ierarhie, profitând de victoria Universității Craiova cu 1-0 contra lui Mainz.
Țara noastră a urcat un loc în clasamentul forului european până pe poziția cu numărul 22. România a trecut peste Ungaria, a cărei unică reprezentantă, Ferencvaros, a remizat în Europa League pe terenul celor de la Fenerbahce.
Universitatea Craiova o urcă pe România în clasamentul coeficienților
În momentul de față, România are un total de 24.500 de puncte cumulate în ultimele cinci sezoane, 5.000 dintre ele venind până acum în acest an. Ungaria, peste care am trecut după utlimele meciuri din cupele europene, are 24.375 de puncte.
Locul 23, ocupat de vecinii noștri de la nord-vest în acest moment, are o miză în plus pentru țările aflate în acea zonă a ierarhiei. Concret, cine se clasează pe poziția respectivă își trimite campioana în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, nu în primul tur, așa cum s-a întâmplat cu câștigătoarea Ligii 1 în ultimii ani.
Deși România a urcat un loc, lupta pentru a termina cel puțin pe locul 23 se dă în continuare, iar fiecare victorie obținută fie de Universitatea Craiova, fie de FCSB poate conta.
Cum arată clasamentul UEFA în zona locurilor relevante pentru România
- 21. Croația (2/4 echipe rămase) – 24.875 de puncte
- 22. România (2/4 echipe rămase) – 24.500 pct.
- 23. Ungaria (1/4 echipe rămase) – 24.375 pct.
- 24. Serbia (1/4 echipe rămase) – 23.375 pct.
🇵🇱 Poland goes over 40.000 pts threshold for the first time ever!
🇨🇾 Cyprus now needs only 1 win more than 🇨🇭🇦🇹 to jump to 15th!
🇷🇴 Romania overtakes 🇭🇺 Hungary.
🇺🇦 Ukraine jumps 2 spots.
🇦🇲 Armenia, 🇽🇰 Kosovo, 🇧🇦 BiH all climb as well. pic.twitter.com/FEA65oZTIV
— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 27, 2025
- Scene incredibile în Argentina! Garda de onoare, boicotată. Pedepse în masă, cea mai mare e de 6 luni
- Universitatea Craiova, salt uriaș spre calificarea în fazele eliminatorii Conference League. FCSB, șanse infime
- Mesajul de adio al lui Alexandru Băluță, după ce Los Angeles FC a renunțat la el: “Îmi pare rău”
- Ce notă a luat Vlad Dragomir în Pafos – Monaco. Românul, un nou scor surpriză în Liga Campionilor
- Adevărul despre transferul românului Radu Drăgușin la Inter, sub comanda lui Cristi Chivu. Anunţul impresarului