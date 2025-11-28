România a urcat peste Ungaria în clasamentul coeficienților UEFA. Cum arată ierarhia după ultimele meciuri - Antena Sport

Închide meniul
România a urcat peste Ungaria în clasamentul coeficienților UEFA. Cum arată ierarhia după ultimele meciuri

Fotbal | Fotbal extern

România a urcat peste Ungaria în clasamentul coeficienților UEFA. Cum arată ierarhia după ultimele meciuri

Andrei Nicolae Publicat: 28 noiembrie 2025, 10:18

România a urcat peste Ungaria în clasamentul coeficienților UEFA. Cum arată ierarhia după ultimele meciuri

Jucătorii de la Universitatea Craiova, după un gol marcat / Sport Pictures

Clasamentul UEFA al coeficienților și-a schimbat configurația după o săptămână plină de meciuri în Champions League, Europa League și Conference League. România și-a modificat și ea poziția în ierarhie, profitând de victoria Universității Craiova cu 1-0 contra lui Mainz.

Țara noastră a urcat un loc în clasamentul forului european până pe poziția cu numărul 22. România a trecut peste Ungaria, a cărei unică reprezentantă, Ferencvaros, a remizat în Europa League pe terenul celor de la Fenerbahce.

Universitatea Craiova o urcă pe România în clasamentul coeficienților

În momentul de față, România are un total de 24.500 de puncte cumulate în ultimele cinci sezoane, 5.000 dintre ele venind până acum în acest an. Ungaria, peste care am trecut după utlimele meciuri din cupele europene, are 24.375 de puncte.

Locul 23, ocupat de vecinii noștri de la nord-vest în acest moment, are o miză în plus pentru țările aflate în acea zonă a ierarhiei. Concret, cine se clasează pe poziția respectivă își trimite campioana în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, nu în primul tur, așa cum s-a întâmplat cu câștigătoarea Ligii 1 în ultimii ani.

Deși România a urcat un loc, lupta pentru a termina cel puțin pe locul 23 se dă în continuare, iar fiecare victorie obținută fie de Universitatea Craiova, fie de FCSB poate conta.

Cum arată clasamentul UEFA în zona locurilor relevante pentru România

  • 21. Croația (2/4 echipe rămase) – 24.875 de puncte
  • 22. România (2/4 echipe rămase) – 24.500 pct.
  • 23. Ungaria (1/4 echipe rămase) – 24.375 pct.
  • 24. Serbia (1/4 echipe rămase) – 23.375 pct.

