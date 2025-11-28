Darius Olaru, dărâmat. Ce a spus despre criticile lui Gigi Becali după Steaua Roșie - FCSB: "Unii nu merită" - Antena Sport

Darius Olaru a fost unul dintre jucătorii de la FCSB care au vorbit după eșecul din Europa League cu Steaua Roșie Belgrad, scor 0-1. Căpitanul roș-albaștrilor a oferit o declarație extrem de interesantă și a spus că poate jocul lor ar fi fost mai bun dacă sârbii nu rămâneau în 10, după care a vorbit și despre criticile constante ale patronului Gigi Becali.

FCSB a suferit a patra înfrângere la rând în faza ligii a Europa League, scor 0-1 contra celor de la Steaua Roșie Belgrad, care au jucat din minutul 27 în 10 oameni. După meci, Darius Olaru s-a arătat descumpănit când a trebuit să vorbească despre meci.

Darius Olaru, la un pas să clacheze în timpul interviului

Mijlocașul de 27 de ani al lui Elias Charalambous a declarat că el și colegii săi nu jucat nimic, iar duelul a fost decis de ratarea lui Juri Cisotti, care a trimis mingea în bară cu puțin timp înainte ca sârbii să deschidă scorul.

“Nu știu ce s-a întâmplat… poate era mai bine să nu fi existat acel cartonaș roșu. Nu am explicație pentru ce a urmat. Nu știu dacă putem spune că am jucat ceva în această seară.

Dacă Cisotti reușea să marcheze, sigur altfel se juca. Ei s-ar fi deschis, dar au înscris primii și după s-au apărat, au tras și de timp… face parte din joc. Așa am câștigat și noi multe meciuri anul trecut în Europa“, a spus Olaru, potrivit primasport.ro.