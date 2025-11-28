Darius Olaru, dărâmat. Ce a spus despre criticile lui Gigi Becali după Steaua Roșie - FCSB: "Unii nu merită" - Antena Sport

Darius Olaru a fost unul dintre jucătorii de la FCSB care au vorbit după eșecul din Europa League cu Steaua Roșie Belgrad, scor 0-1. Căpitanul roș-albaștrilor a oferit o declarație extrem de interesantă și a spus că poate jocul lor ar fi fost mai bun dacă sârbii nu rămâneau în 10, după care a vorbit și despre criticile constante ale patronului Gigi Becali.
FCSB a suferit a patra înfrângere la rând în faza ligii a Europa League, scor 0-1 contra celor de la Steaua Roșie Belgrad, care au jucat din minutul 27 în 10 oameni. După meci, Darius Olaru s-a arătat descumpănit când a trebuit să vorbească despre meci.
Darius Olaru, la un pas să clacheze în timpul interviului
Mijlocașul de 27 de ani al lui Elias Charalambous a declarat că el și colegii săi nu jucat nimic, iar duelul a fost decis de ratarea lui Juri Cisotti, care a trimis mingea în bară cu puțin timp înainte ca sârbii să deschidă scorul.
“Nu știu ce s-a întâmplat… poate era mai bine să nu fi existat acel cartonaș roșu. Nu am explicație pentru ce a urmat. Nu știu dacă putem spune că am jucat ceva în această seară.
Dacă Cisotti reușea să marcheze, sigur altfel se juca. Ei s-ar fi deschis, dar au înscris primii și după s-au apărat, au tras și de timp… face parte din joc. Așa am câștigat și noi multe meciuri anul trecut în Europa“, a spus Olaru, potrivit primasport.ro.
Ulterior, Olaru a primit o întrebare care viza presiunea exercitată de Gigi Becali și criticile constante ale patronului. Mijlocașul a fost aproape să cedeze și a dezvăluit că nu toți fotbaliștii vizați de finanțator își merită reproșurile pe care le încasează.
“Sunt de mult timp aici și am încercat să trec peste multe. Dar sunt jucători care nu merită toate criticile și poate nu trec atât de ușor precum o fac eu“.
După meciul de la Belgrad, “ținta” lui Gigi Becali a fost chiar unul dintre fotbaliștii săi preferați, Florin Tănase. După meciul din Serbia, FCSB rămâne cu 3 puncte și e pe locul 31, în timp ce Steaua Roșie Belgrad are acum 7 puncte și e pe locul 22.
