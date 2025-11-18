(P) De ce metoda clasică de plată pierde teren în comerțul online - Antena Sport

Comerțul online a evoluat rapid în ultimul deceniu, iar obiceiurile de cumpărare s-au schimbat odată cu tehnologia. Dacă în trecut plata la livrare era considerată cea mai sigură opțiune, astăzi tot mai mulți consumatori preferă metode digitale. Această schimbare nu este întâmplătoare, ci rezultatul unor factori economici, logistici și psihologici.

Plata prin ramburs a fost mult timp asociată cu ideea de control: clientul verifica produsul înainte de a plăti. Într-o perioadă în care încrederea în magazinele online era redusă, această metodă oferea o garanție suplimentară. Însă, pe măsură ce platformele au investit în securitate și transparență, percepția s-a schimbat.

Astăzi, cumpărătorii caută rapiditate și comoditate. Procesul de plată online, fie prin card, fie prin portofele digitale, elimină pași suplimentari și reduce timpul de livrare. În plus, integrarea soluțiilor de plată securizată a diminuat riscurile percepute, ceea ce a dus la scăderea popularității rambursului.

În continuare, vom analiza motivele pentru care această metodă pierde teren și ce impact are asupra vanzarilor din marketplace, un segment care depinde de eficiența tranzacțiilor și de experiența utilizatorului.

Un prim motiv pentru care plata prin ramburs este în declin ține de costuri. Curierii percep taxe suplimentare pentru gestionarea numerarului, iar aceste costuri se reflectă în prețul final. Într-un mediu competitiv, unde fiecare leu contează, cumpărătorii preferă opțiuni mai avantajoase. În plus, aceste costuri nu afectează doar clientul, ci și vânzătorul, care trebuie să suporte comisioane mai mari și să gestioneze fluxuri financiare mai complexe.