Cristi Borcea revine lângă „marea dragoste” de dragul fiului lui: „Pentru el fac asta” - Antena Sport

Cristi Borcea e decis să revină lângă „marea dragoste” de dragul fiului său cel mic, Milan. Milionarul român a dezvăluit că, de dragul băiatului, va merge din nou să o susțină pe Dinamo, echipă pe care a condus-o în perioada 1995 – 2012 și pe care a numit-o, în mai multe rânduri, ca fiind „marea lui dragoste”.

Milan este fiul pe care Cristi Borcea îl are alături de Valentina Pelinel, cea de-a treia soție a lui. Cei doi le mai au împreună și pe gemenele Indira și Rania.

Cristi Borcea revine lângă „marea dragoste” de dragul fiului lui

Cristi Borcea a dezvăluit că ultimul meci al lui Dinamo la care a asistat a fost cel cu FC Argeș, din barajul pentru promovarea în Liga 1 din urmă cu doi ani. Fostul patron al „câinilor” a transmis însă că fiul său cel mic este un mare susținător al formației lui Zeljko Kopic, astfel că îl va duce la un meci pe Arena Națională.

„În ultimii 7-8 ani nu m-am mai uitat, am fost atunci cu FC Argeș, în rest, indiferent că a fost vorba de Dinamo, de echipa națională, nu m-am mai uitat la un meci întreg. Nu mai am răbdarea și nu mai am nervii. Campionatul este foarte slab, iar consecința se vede și la echipa națională, dar și la jucătorii care pleacă afară și nu joacă niciunul. Nivelul este foarte scăzut și mai bună soluție decât să vină nea Mircea la echipa națională nu poate exista. Constatăm și trebuie să fim corecți, valoarea ți-o dau jucătorii și campionatele în care joacă, iar ai noștri nici în divizia B în Italia nu prea mai joacă, nu spun de primele 10 campionate.

Cu Milan, el are nouă ani și-i plac Dinamo și Real Madrid, vreau să merg la un meci la Real. O să-l iau și la un meci al lui Dinamo, când o să fie o partidă pe Arena Națională. Da, așa, pentru el o să mai vin și eu la un meci”, a declarat Cristi Borcea, conform prosport.ro.