Cristi Borcea revine lângă „marea dragoste” de dragul fiului lui: „Pentru el fac asta” - Antena Sport

Publicat: 19 septembrie 2025, 17:01

Cristi Borcea revine lângă marea dragoste” de dragul fiului lui: Pentru el fac asta”

Cristi Borcea - Antena Sport

Cristi Borcea e decis să revină lângă „marea dragoste” de dragul fiului său cel mic, Milan. Milionarul român a dezvăluit că, de dragul băiatului, va merge din nou să o susțină pe Dinamo, echipă pe care a condus-o în perioada 1995 – 2012 și pe care a numit-o, în mai multe rânduri, ca fiind „marea lui dragoste”. 

Milan este fiul pe care Cristi Borcea îl are alături de Valentina Pelinel, cea de-a treia soție a lui. Cei doi le mai au împreună și pe gemenele Indira și Rania. 

Cristi Borcea revine lângă „marea dragoste” de dragul fiului lui 

Cristi Borcea a dezvăluit că ultimul meci al lui Dinamo la care a asistat a fost cel cu FC Argeș, din barajul pentru promovarea în Liga 1 din urmă cu doi ani. Fostul patron al „câinilor” a transmis însă că fiul său cel mic este un mare susținător al formației lui Zeljko Kopic, astfel că îl va duce la un meci pe Arena Națională. 

„În ultimii 7-8 ani nu m-am mai uitat, am fost atunci cu FC Argeș, în rest, indiferent că a fost vorba de Dinamo, de echipa națională, nu m-am mai uitat la un meci întreg. Nu mai am răbdarea și nu mai am nervii. Campionatul este foarte slab, iar consecința se vede și la echipa națională, dar și la jucătorii care pleacă afară și nu joacă niciunul. Nivelul este foarte scăzut și mai bună soluție decât să vină nea Mircea la echipa națională nu poate exista. Constatăm și trebuie să fim corecți, valoarea ți-o dau jucătorii și campionatele în care joacă, iar ai noștri nici în divizia B în Italia nu prea mai joacă, nu spun de primele 10 campionate. 

Cu Milan, el are nouă ani și-i plac Dinamo și Real Madrid, vreau să merg la un meci la Real. O să-l iau și la un meci al lui Dinamo, când o să fie o partidă pe Arena Națională. Da, așa, pentru el o să mai vin și eu la un meci”, a declarat Cristi Borcea, conform prosport.ro. 

Cristi Borcea are 9 copii cu 4 femei diferite. Cu prima sa soție, Mihaela Borcea, fostul patron al lui Dinamo are un băiat, Patrick, şi gemenii Melissa Antonia şi Angelo (Coco). 

Cu a doua soție, Alina Vidican, are alți doi copii: George Alexandru şi Gloria. Borcea mai are o fetiță, Carolyn, din relația cu Simona Voiculescu. „Leonidas” are trei copii și căsnicia actuală, cu Valentina Pelinel, pe Milan și gemenele Indira și Rania. 

Valentina Pelinel l-a descris cu un singur cuvânt pe soţul ei, milionarul Cristi Borcea 

Pelinel şi Borcea sunt căsătoriţi de 7 ani. Fostul model a învăţat cum să păstreze armonia în cuplu. Ea l-a descris pe Cristi Borcea ca fiind “vulcanic”, dar ştie cum să gestioneze relaţia cu milionarul român. 

Un român a fost arestat din greșeală în Italia. A petrecut o lună în închisoare: "Coşmarul s-a terminat"
“Vulcanul e Cristi, normal. E bărbat și e expus la un nivel de stres deloc ușor de gestionat datorită afacerilor pe care le conduce dar și datorită responsabilității pe care o poartă pentru numeroasa noastră familie.  

Eu sunt cea care știe să liniștească lucrurile și să readucă echilibrul. Așa facem o echipă bună!”, a declarat Valentina Pelinel pentru cancan.ro. 

