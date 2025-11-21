Ioana Țiriac, declarație rară despre tatăl ei. Dezvăluirea unică făcută: „Doar el putea să facă asta” - Antena Sport

Ioana Țiriac a transmis un mesaj rar despre tatăl ei, Ion Țiriac. Fiica miliardarului român ajuns la vârsta de 86 de ani a făcut o dezvăluire unică despre colecția impresionantă de mașini pe care acesta o deține.

Ioana Țiriac (28 de ani) a fost prezentă, alături de tatăl ei, la inaugurarea noii galerii auto a fostului sportiv. Ion Țiriac deține o colecție fabuloasă de mașini de epocă și de lux, la Otopeni, cu aproximativ 300 de modele expuse.

Ioana Țiriac, declarație rară despre tatăl ei

Ion Țiriac a tăiat panglica alături de fiica lui de 28 de ani, la inaugurarea noului sediu auto din Otopeni. Înainte de deschidere, miliardarul român avea expuse „doar” 180 de mașini, față de 300, câte sunt acum.

La câteva zile după ce a fost prezentă la marele eveniment alături de tatăl ei, Ioana Țiriac a transmis un mesaj superb pentru acesta. Ea a subliniat că doar un bărbat devotat măiestriei acestui domeniu ar fi putut deține o astfel de colecție impresionantă de mașini.

„Ceea ce a făcut întotdeauna această colecție cu adevărat remarcabilă este diversitatea ei. Doar un bărbat cu un devotament autentic față de măiestrie ar fi putut să aducă toate acestea împreună”, a transmis Ioana Țiriac, pe contul ei de Instagram.