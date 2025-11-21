Ioana Țiriac, declarație rară despre tatăl ei. Dezvăluirea unică făcută: „Doar el putea să facă asta” - Antena Sport

Ioana Țiriac a transmis un mesaj rar despre tatăl ei, Ion Țiriac. Fiica miliardarului român ajuns la vârsta de 86 de ani a făcut o dezvăluire unică despre colecția impresionantă de mașini pe care acesta o deține.
Ioana Țiriac (28 de ani) a fost prezentă, alături de tatăl ei, la inaugurarea noii galerii auto a fostului sportiv. Ion Țiriac deține o colecție fabuloasă de mașini de epocă și de lux, la Otopeni, cu aproximativ 300 de modele expuse.
Ioana Țiriac, declarație rară despre tatăl ei
Ion Țiriac a tăiat panglica alături de fiica lui de 28 de ani, la inaugurarea noului sediu auto din Otopeni. Înainte de deschidere, miliardarul român avea expuse „doar” 180 de mașini, față de 300, câte sunt acum.
La câteva zile după ce a fost prezentă la marele eveniment alături de tatăl ei, Ioana Țiriac a transmis un mesaj superb pentru acesta. Ea a subliniat că doar un bărbat devotat măiestriei acestui domeniu ar fi putut deține o astfel de colecție impresionantă de mașini.
„Ceea ce a făcut întotdeauna această colecție cu adevărat remarcabilă este diversitatea ei. Doar un bărbat cu un devotament autentic față de măiestrie ar fi putut să aducă toate acestea împreună”, a transmis Ioana Țiriac, pe contul ei de Instagram.
La eveniment, Ion Țiriac a oferit și el declarații despre colecția pe care o deține, mărturisind că intenționează să nu o mai mărească, dat fiind faptul că spațiul din galerie este deja ocupat.
„Avem 300 de mașini înăuntru și cred că încă 100-150 în spate. Eu nu am vândut până acum, în afară de cele două Ferrari pe care le-am uitat în garaj, nicio mașină, și nu sunt de vânzare. Dar cred că o să fie imposibil să mai măresc ce este aici, pentru că ar ieși afară. Sunt foarte bucuros, mă bucur pentru ce am în spate și pentru copii că pot să vadă asta”, a spus Ion Țiriac, la evenimentul de inaugurare a noii galerii auto.
Ioana Ţiriac este fiica pe care Ion Ţiriac o are din relaţia cu jurnalista Sophie Ayad. Cei doi s-au cunoscut la Munchen, în 1994, atunci când miliardarul român avea mai multe afaceri în Germania. Cei doi nu s-au căsătorit, dar au păstrat o relaţie bună după despărţire.
Sophie Ayad a lucrat pentru publicaţia germană Bunte. În prezent, ea deţine un magazin de lux, în care vinde haine ale celor mai cunoscuţi designeri din întreaga lume. În ceea ce îl priveşte pe Ion Ţiriac, omul de afaceri român are o avere estimată de Forbes la 2 miliarde de dolari.
- Un antrenor român a fost arestat după ce şi-a agresat sexual şi bătut eleva de 16 ani!
- “Am vrut să mor” Judecătoarea care a “distrus” unul din cele mai mediatizate procese din istorie şi-a aflat pedeapsa!
- (P) De ce metoda clasică de plată pierde teren în comerțul online
- O nouă aventură eşuată pentru milionarul celebru care a trăit 8 ani cu soţia fratelui său
- (P) Beneficiile creatinei: cum te ajută în performanța fizică