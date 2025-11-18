"Am vrut să mor" Judecătoarea care a "distrus" unul din cele mai mediatizate procese din istorie şi-a aflat pedeapsa! - Antena Sport

Judecătoarea argentiniană care în luna mai a provocat anularea procesului privind moartea lui Diego Maradona pentru că ar fi colaborat în secret la un serial TV despre această procedură, a fost destituită marți, după ce a compărut timp de o săptămână în fața unui juriu format din colegi, informează AFP.
Julieta Makintach, în vârstă de 48 de ani, a fost demisă din funcție și i s-a interzis să ocupe funcții judiciare printr-o decizie unanimă a unui juriu special compus din judecători, avocați și legislatori din provincia Buenos Aires. Judecătoarea a lipsit de la audierea unde a fost anunțat verdictul.
Judecătoarea care a provocat anularea procesului privind moartea lui Maradona a fost demisă. Mama fiului lui Maradona, în lacrimi
În luna mai, Julieta Makintach, una dintre cele trei judecătoare care au prezidat procesul a șapte profesioniști din domeniul sănătății privind circumstanțele morții lui Maradona din 2020, a fost recuzată după ce s-a dezvăluit că a participat la pregătirea unui miniserial documentar despre proces, în care ea însăși a jucat. Un nou ‘proces Maradona’ a fost programat pentru 17 martie 2026.
Veronica Ojeda, care a urmărit procesul alături de fiul ei şi al lui Diego Maradona, Dieguito, care e antrenor de fotbal, a izbucnit în lacrimi la aflarea deciziei.
“A minţit, a manipulat, a fost părtinitoare, a abuzat de puterea conferită de rolul său de judecătoare, folosind resursele statului pentru a promova un proiect în avantajul său şi în detrimentul Justiţiei”, a susţinut procurorul Analia Duarte, care a cerut destituirea judecătoarei Julieta Makintach, cerere acceptată de instanţă.
Julieta Makintach a fost acuzată de neglijenţă, încălcarea obligaţiilor, divulgarea de secrete şi abuz de putere.
Una dintre fiicele lui Maradona, Giannina, în lacrimi la audieri
Una dintre fiicele lui Maradona, Giannina, a fost audiată săptămâna trecută în acest proces. Ea a mărturisit că a contactat-o pe judecătoare atunci când a aflat de documentar, iar Julieta Makintach a jurat că nu era nimic în acest documentar care să compromite procesul.
“Am contactat-o când s-a aflat că există un documentar şi mi-a jurat pe copiii ei că nu e nimic în el”, a spus Gianinna, cu lacrimi în ochi. “Am crezut-o din empatie”, a precizat ea.
“Odată ce am văzut documentarul şi tot ce se află în spatele lui (…) şi cum se refereau la tatăl meu, imaginile care erau arătate, am vrut să mor”, a declarat Gianinna Maradona.
