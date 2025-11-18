"Am vrut să mor" Judecătoarea care a "distrus" unul din cele mai mediatizate procese din istorie şi-a aflat pedeapsa! - Antena Sport

Judecătoarea argentiniană care în luna mai a provocat anularea procesului privind moartea lui Diego Maradona pentru că ar fi colaborat în secret la un serial TV despre această procedură, a fost destituită marți, după ce a compărut timp de o săptămână în fața unui juriu format din colegi, informează AFP.

Julieta Makintach, în vârstă de 48 de ani, a fost demisă din funcție și i s-a interzis să ocupe funcții judiciare printr-o decizie unanimă a unui juriu special compus din judecători, avocați și legislatori din provincia Buenos Aires. Judecătoarea a lipsit de la audierea unde a fost anunțat verdictul.

Judecătoarea care a provocat anularea procesului privind moartea lui Maradona a fost demisă. Mama fiului lui Maradona, în lacrimi

În luna mai, Julieta Makintach, una dintre cele trei judecătoare care au prezidat procesul a șapte profesioniști din domeniul sănătății privind circumstanțele morții lui Maradona din 2020, a fost recuzată după ce s-a dezvăluit că a participat la pregătirea unui miniserial documentar despre proces, în care ea însăși a jucat. Un nou ‘proces Maradona’ a fost programat pentru 17 martie 2026.

Veronica Ojeda, care a urmărit procesul alături de fiul ei şi al lui Diego Maradona, Dieguito, care e antrenor de fotbal, a izbucnit în lacrimi la aflarea deciziei.

“A minţit, a manipulat, a fost părtinitoare, a abuzat de puterea conferită de rolul său de judecătoare, folosind resursele statului pentru a promova un proiect în avantajul său şi în detrimentul Justiţiei”, a susţinut procurorul Analia Duarte, care a cerut destituirea judecătoarei Julieta Makintach, cerere acceptată de instanţă.