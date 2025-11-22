FCSB - Petrolul, 20:30, LIVE TEXT. Campioana vrea să se apropie de locurile de play-off - Antena Sport

Meciul FCSB – Petrolul e în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport sâmbătă, de la ora 20:30. Campioana ultimelor două sezoane e, în acest moment, pe locul 9 în campionat, cu 20 de puncte. Petrolul e doar pe 14, cu 15 puncte, dar “lupii galbeni” sunt neînvinşi de pe 27 septembrie, atunci când au pierdut la limită, 0-1, acasă, cu Rapid.
FCSB vine după un egal dramatic, 3-3 cu Hermannstadt. Dennis Politic a adus egalarea, în minutul 90+3, după ce Daniel Bîrligea a fost eliminat în minutul 81 pentru proteste vehemente. Becali a decis să îl amendeze cu 20.000 de euro pentru acest lucru.
FCSB – Petrolul LIVE TEXT
Bîrligea a fost suspendat doar o etapă de către Comisia de Disciplină după eliminarea de la meciul cu Hermannstadt. În absenţa lui Bîrligea titular ca atacant central ar putea fi Alexandru Stoian (17 ani).
Echipele probabile:
FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic – Șut, Olaru – Miculescu, Tănase, Cisotti – Stoian. Antrenor: Elias Charalambous
Petrolul: Krell – Guilherme, Onguene, Roche – Hanca, Doukansy, Dongmo, Sălceanu – Jyry, Chică-Roșă, Grozav. Antrenor: Eugen Neagoe
În tur FCSB s-a impus la limită, cu 1-0, printr-un gol marcat de Florin Tănase. În ultimele 10 întâlniri din Liga 1 dintre cele două echipe Petrolul a câştigat o singură dată, FCSB s-a impus de 4 ori, iar 5 meciuri s-au terminat la egalitate. 4 egaluri a făcut Petrolul după victoria surprinzătoare cu CFR Cluj, cu 1-0, trei dintre acestea în campionat şi unul în Cupa României.
