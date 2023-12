"M-a umilit ca femeie și ca mamă"! Superba soţie a unui milionar celebru a spus totul despre momentul în care a fost înşelată - Antena Sport

Reclamă

Am vrut să văd cu ochii mei, am vrut să am dovada, pentru că Francesco n-ar fi recunoscut niciodată. În după-amiaza zilei de 2 iulie, mi-a spus că iese să mănânce în oraș. Am aflat unde locuiește ea, am ajuns și mașina lui era parcată acolo. I-am făcut o poză, dar am tăcut din gură. Investigația s-a oprit aici, Francesco știa că eu aflasem despre relația lui.

„Într-un final a recunoscut, dar a spus că nu e o relaţie serioasă”

El n-a recunoscut și i-am spus: ‘Destul! Știu totul!’. Într-un final, a recunoscut, dar a spus că nu e o relație serioasă. Nu mi-a venit să cred că bărbatul care a fost lângă mine timp de 20 de ani, care mi-a spus întotdeauna că mă iubește, care jura că nu poate trăi fără mine, a putut să facă așa ceva. M-am simțit o proastă, am simțit dezamăgire, dezgust și furie.

Reclamă

M-a umilit ca femeie și ca mamă. În toată povestea asta, presa m-a atacat pe mine. El era campionul, ceea ce m-a durut cel mai tare e că nimeni nu m-a înțeles. Eu nu știam că el este așa. M-am măritat cu Francesco Totti din dragoste, nu pentru bani. Și mereu am arătat asta”, a povestit Ilary Blasi, potrivit footmercato.net.

Ilary Blasi şi-a refăcut viaţa, având în prezent o relaţie cu Bastian Muller, în timp ce fostul jucător al formaţiei AS Roma este în continuare cu Noemi Bocchi. Totti şi Ilary Blasi au trei copii împreună. Ilary Blasi este fotomodel şi prezentatoare TV.

Francesco Totti, anchetat în Italia pentru spălare de bani! Fostul mare atacant ar fi fost implicat în afaceri cu case de pariuri și cazinouri

Francesco Totti e anchetat în Italia pentru spălare de bani. Fostul mare atacant al Romei este suspectat că ar fi luat parte la afaceri ilegale cu case de pariuri și cazinouri din întreaga lume.

Reclamă

Oamenii legii din Italia analizează tranzacțiile bancare făcute de Totti în ultimii ani, la suprafață ieșind detalii șocante. Conform presei italiene, în august 2022, Francesco Totti ar fi împrumutat o rudă cu 80.000 de euro, fără să ceară banii înapoi. Până ca suma să ajungă la destinatar, ea a fost trimisă în conturile mai multor intermediari, stârnind suspiciunile anchetatorilor. Mai mult decât atât, în vara lui 2020, Francesco Totti ar fi luat parte la tranzacții suspecte cu mai multe case de pariuri și cazinouri. Banii ar fi trebuit să ajungă în Londra, Monte Carlo sau Las Vegas. Autoritățile au însă mari semne de întrebare privind acele tranzacții. Retras din fotbal în 2017, Francesco Totti este o adevărata legendă a fotbalului italian și a lui AS Roma, formație pentru care a jucat întreaga sa carieră. Alături de romani, atacantul a câștigat un campionat, două Cupe ale Italiei și două Super Cupe ale Italiei. Totti a câștigat și Cupa Mondială cu naționala Italiei în 2006. Adrian Mutu, dezvăluire fabuloasă! Sacrificiul pe care Francesco Totti era dispus să-l facă pentru a juca alături de „Briliant” Adrian Mutu, dezvăluire fabuloasă! Francesco Totti a fost dispus să facă un sacrificiu incredibil pentru a juca alături de „briliant” la AS Roma. Adrian Mutu și-a lansat propria carte, intitulată „Revenirea din infern”, în care povestește mai multe peripeții din cariera de fotbalist. „Briliantul” a povestit despre faptul că, în perioada în care evolua pentru Fiorentina, AS Roma a făcut o ofertă de 19 milioane de euro pentru internaționalul român. Însă, Fiorentina nu a fost dispusă să-l vândă pe o sumă mai mică de 20 de milioane de euro. Reclamă

Potrivit spuselor lui Mutu, celebrul căpitan de la AS Roma, Francesco Totti, l-a contactat și i-a transmis că este dispus să renunțe la un milion de euro din salariul său, pentru a o ajuta pe AS Roma să-l cumpere de la Fiorentina. Într-un final, transferul nu s-a concretizat.

„Acum AS Roma apăruse cu o propunere concretă: 19 milioane de euro! Totti m-a sunat primul: «Știu că ai mei oferă maximum 19 milioane, iar ai tăi cer 20 de milioane. Dacă ești decis să faci pasul ăsta, renunț din salariul meu la un milion de euro și completez diferența!» Era să leșin când am auzit asta”, a povestit Adrian Mutu în cartea sa.