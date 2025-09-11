"M-am îndrăgostit". Noua lovitură dată de Ion Ţiriac în România. Ce a putut face magnatul român - Antena Sport

Ion Ţiriac a dat o nouă lovitură în România. Miliardarul român ajuns la 86 de ani a făcut o nouă achiziţie spectaculoasă şi şi-a completat colecţia de maşini de lux pe care o deţine.

Ion Ţiriac are o galerie auto impresionantă, cu maşini care sunt evaluate la peste 100 de milioane de euro. Peste 170 de maşini, din cele aproximativ 400 pe care le deţine, sunt expuse în ea.

Noua lovitură dată de Ion Ţiriac în România

Recent, colecţia de maşini a lui Ion Ţiriac s-a îmbogăţit cu un model de lux. Miliardarul român a prezentat noul său bolid, un Ferrari F176 Monza SP2, care are cel mai puternic motor aspirat V12 fabricat vreodată de producătorul de lux italian, notează wall-street.ro.

Noua maşină a lui Ion Ţiriac a fost produsă în ediţie limitată, motiv pentru care preţul său poate ajunge chiar şi la suma uriaşă de peste trei milioane de euro.

La prezentarea noului său bolid de lux, Ion Ţiriac s-a declarat extrem de entuziasmat de faptul că a reuşit să-şi achiziţioneze o astfel de maşină. Fostul sportiv a recunoscut însă că a încercat să mai dea o lovitură şi să includă în galeria sa auto şi modelul Ferrari Monza SP1, model care de asemenea poate costa aproximativ trei milioane de euro.