"M-am îndrăgostit". Noua lovitură dată de Ion Ţiriac în România. Ce a putut face magnatul român - Antena Sport

Ion Ţiriac a dat o nouă lovitură în România. Miliardarul român ajuns la 86 de ani a făcut o nouă achiziţie spectaculoasă şi şi-a completat colecţia de maşini de lux pe care o deţine.
Ion Ţiriac are o galerie auto impresionantă, cu maşini care sunt evaluate la peste 100 de milioane de euro. Peste 170 de maşini, din cele aproximativ 400 pe care le deţine, sunt expuse în ea.
Noua lovitură dată de Ion Ţiriac în România
Recent, colecţia de maşini a lui Ion Ţiriac s-a îmbogăţit cu un model de lux. Miliardarul român a prezentat noul său bolid, un Ferrari F176 Monza SP2, care are cel mai puternic motor aspirat V12 fabricat vreodată de producătorul de lux italian, notează wall-street.ro.
Noua maşină a lui Ion Ţiriac a fost produsă în ediţie limitată, motiv pentru care preţul său poate ajunge chiar şi la suma uriaşă de peste trei milioane de euro.
La prezentarea noului său bolid de lux, Ion Ţiriac s-a declarat extrem de entuziasmat de faptul că a reuşit să-şi achiziţioneze o astfel de maşină. Fostul sportiv a recunoscut însă că a încercat să mai dea o lovitură şi să includă în galeria sa auto şi modelul Ferrari Monza SP1, model care de asemenea poate costa aproximativ trei milioane de euro.
“Modelul SP2 este un model fabricat în serie limitată, cu părere de rău nu am putut să obțin și modelul SP1. În opinia mea este printre ultimele mașini produse în acest fel. M-am îndrăgostit de Ferrari Monza SP2, este un model superb și arată spectaculos”, a declarat Ion Ţiriac, conform sursei menţionate anterior.
Regretul care îl macină pe Ion Ţiriac, la 86 de ani
Ion Ţiriac a dezvăluit care este regretul care îl macină, ajuns la 86 de ani. Miliardarul român a dezvăluit faptul că nu s-a putut bucura pe deplin de micile bucurii ale vieţii.
“Nici cămașa asta pe care o am pe mine nu o duc cu mine. În viața asta am făcut ceva. Mă duc mulțumit? Nemulțumit nu sunt, însă aș mai face-o din nou? Niciodată!
Pentru că nu am avut timp să văd o floare înflorind, să văd o frunză verde, să mă duc cu familia, să mă duc cu prietenii, să mă îmbăt o dată sau să beau o sticlă de vin. Nu. Numai muncă, muncă și muncă. Merită? Nu! Nu merită. Și cu asta ai terminat-o cu unul din cei mai mari oameni ai secolului. N-am timp să-mi cheltui banii, darămite să fac alte treburi. Te bați cu morile de vânt, iar acolo nu e bine”, a declarat Ion Ţiriac, conform digisport.ro.
