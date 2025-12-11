Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Celebra companie din România care a fost achiziţionată de un colos din Franţa: "Pot ieşi la pensie acum" - Antena Sport

Home | Diverse | Celebra companie din România care a fost achiziţionată de un colos din Franţa: “Pot ieşi la pensie acum”

Celebra companie din România care a fost achiziţionată de un colos din Franţa: “Pot ieşi la pensie acum”

Antena Sport Publicat: 11 decembrie 2025, 12:22

Comentarii
Celebra companie din România care a fost achiziţionată de un colos din Franţa: Pot ieşi la pensie acum

Ştefan Gadola e vicepreşedintele EnergoBit

Ştefan Gadola este unul dintre acţionarii de la CFR Cluj, iar omul de afaceri tocmai a dat lovitura pe plan financiar, după ce Energobit, unde a fost unul dintre fondatori, a fost achiziţionată de un colos din Franţa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Grupul francez Vinci Energies, cu venituri de peste 100 de milioane de euro, tocmai a finalizat cumpărarea companiei menţionate mai sus, care este, conform actualdecluj.ro, unul dintre jucătorii importanţi în domeniul infrastructurii electrice din România.

Energobit, achiziţionată de un colos din Franţa

Din tranzacţie au făcut parte toate companiile din Grupul EnergoBit, printre care enumerăm EnergoBit, EnergoBit Control Systems sau ELM Electromontaj Cluj.

Compania Energobit a fost fondată în anii 90, iar fondatorii au avut controlul integral în 2022. În 2024, veniturile consolidate au fost de 100 de milioane de euro, conform sursei citate anterior.

Energobit are angajaţi 900 de specialişti, dintre care 270 de ingineri, care vor ajunge să lucreze pentru Vinci Energies România. Vinci Energies și Vinci Construction se pot lăuda în România cu afaceri de 200 de milioane de euro, în 2024.

Reclamă
Reclamă

Gadola, care în 2024 avea o avere estimată la 35-40 de milioane de euro, este unul dintre fondatorii EnergoBit, şi a recunoscut că în urma tranzacţiei poate ieşi la pensie.

“Operațiunea de cumpărare a grupului din Cluj de către conglomeratul francez a fost finalizată. Negocierile nu au fost complicate, mai ales că francezii au fost cei care au venit spre noi cu oferta de cumpărare. Noi, co-fondatorii, nu eram neapărat dornici să ne vindem afacerea.

Este o tranzacție avantajoasă pentru noi, altfel trebuia să mai lucrăm mult până să obținem banii aceștia. Consider că este o perioadă bună pentru acest exit; EnergoBit are multe proiecte în domeniul energetic. După tranzacție pot să intru la pensie, oricum mai am și alte proiecte. Băieții mei au afacerile lor, îi ajut, dar nu mă bag”, a spus actualul vicepreşedinte, conform prosport.ro.

Avantajele cardului de credit: Cum folosim banii cu dobândă zeroAvantajele cardului de credit: Cum folosim banii cu dobândă zero
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Joburi pentru cei fără studii superioare. Salariile pornesc de la 3.500 de lei
Observator
Joburi pentru cei fără studii superioare. Salariile pornesc de la 3.500 de lei
Filipe Coelho, decizie neașteptată înainte de Universitatea Craiova – Sparta Praga. Ce le-a transmis jucătorilor
Fanatik.ro
Filipe Coelho, decizie neașteptată înainte de Universitatea Craiova – Sparta Praga. Ce le-a transmis jucătorilor
13:07
Gigi Becali forţează transferul iernii la FCSB! Jucătorii implicaţi în tranzacţie
12:55
UPDATEVizita cehilor în România poate deveni un coșmar. Ce se întâmplă înainte de Universitatea Craiova – Sparta Praga
12:37
Universitatea Craiova – Sparta Praga LIVE TEXT (19:45). Oltenii se pot califica în fazele eliminatorii UECL
12:13
Golgheterul all-time al SUA a prezis cine se va califica la Mondial din barajul României: “Poate ne grăbim”
11:56
“Îmi vine să plâng”. Elisabeta Lipă, reacție în scandalul primelor ilegale de jumătate de milion de euro
11:53
FCSB – Feyenoord LIVE TEXT (22:00). Roş-albaştrii luptă cu Van Persie în Europa League, cu doar 3 jucători pe bancă
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali vrea un alt fundaș din Liga 1, după ce transferul lui Kevin Ciubotaru a intrat în impas. Noua țintă de la FCSB 2 Arne Slot a recunoscut că nu a fost penalty în Inter – Liverpool 0-1! Reacţia genială a olandezului 3 Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a pierdut cu Liverpool. Verdictul dat de italieni 4 Cristi Chivu, reacție dură după penalty-ul controversat primit de Liverpool în victoria cu Inter: „Să înțeleagă!” 5 Lovitură pentru Universitatea Craiova! Un jucător de bază, direct pe masa de operaţie! Nu va mai juca în 2025 6 Super-transferul anunţat de Gigi Becali la FCSB nu e făcut! Agentul a rupt tăcerea: “Asta e prioritatea”
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Mircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masăMircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masă