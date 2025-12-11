Celebra companie din România care a fost achiziţionată de un colos din Franţa: "Pot ieşi la pensie acum" - Antena Sport

Ştefan Gadola este unul dintre acţionarii de la CFR Cluj, iar omul de afaceri tocmai a dat lovitura pe plan financiar, după ce Energobit, unde a fost unul dintre fondatori, a fost achiziţionată de un colos din Franţa.

Grupul francez Vinci Energies, cu venituri de peste 100 de milioane de euro, tocmai a finalizat cumpărarea companiei menţionate mai sus, care este, conform actualdecluj.ro, unul dintre jucătorii importanţi în domeniul infrastructurii electrice din România.

Energobit, achiziţionată de un colos din Franţa

Din tranzacţie au făcut parte toate companiile din Grupul EnergoBit, printre care enumerăm EnergoBit, EnergoBit Control Systems sau ELM Electromontaj Cluj.

Compania Energobit a fost fondată în anii 90, iar fondatorii au avut controlul integral în 2022. În 2024, veniturile consolidate au fost de 100 de milioane de euro, conform sursei citate anterior.

Energobit are angajaţi 900 de specialişti, dintre care 270 de ingineri, care vor ajunge să lucreze pentru Vinci Energies România. Vinci Energies și Vinci Construction se pot lăuda în România cu afaceri de 200 de milioane de euro, în 2024.