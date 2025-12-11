Celebra companie din România care a fost achiziţionată de un colos din Franţa: "Pot ieşi la pensie acum" - Antena Sport

Ştefan Gadola este unul dintre acţionarii de la CFR Cluj, iar omul de afaceri tocmai a dat lovitura pe plan financiar, după ce Energobit, unde a fost unul dintre fondatori, a fost achiziţionată de un colos din Franţa.
Grupul francez Vinci Energies, cu venituri de peste 100 de milioane de euro, tocmai a finalizat cumpărarea companiei menţionate mai sus, care este, conform actualdecluj.ro, unul dintre jucătorii importanţi în domeniul infrastructurii electrice din România.
Energobit, achiziţionată de un colos din Franţa
Din tranzacţie au făcut parte toate companiile din Grupul EnergoBit, printre care enumerăm EnergoBit, EnergoBit Control Systems sau ELM Electromontaj Cluj.
Compania Energobit a fost fondată în anii 90, iar fondatorii au avut controlul integral în 2022. În 2024, veniturile consolidate au fost de 100 de milioane de euro, conform sursei citate anterior.
Energobit are angajaţi 900 de specialişti, dintre care 270 de ingineri, care vor ajunge să lucreze pentru Vinci Energies România. Vinci Energies și Vinci Construction se pot lăuda în România cu afaceri de 200 de milioane de euro, în 2024.
Gadola, care în 2024 avea o avere estimată la 35-40 de milioane de euro, este unul dintre fondatorii EnergoBit, şi a recunoscut că în urma tranzacţiei poate ieşi la pensie.
“Operațiunea de cumpărare a grupului din Cluj de către conglomeratul francez a fost finalizată. Negocierile nu au fost complicate, mai ales că francezii au fost cei care au venit spre noi cu oferta de cumpărare. Noi, co-fondatorii, nu eram neapărat dornici să ne vindem afacerea.
Este o tranzacție avantajoasă pentru noi, altfel trebuia să mai lucrăm mult până să obținem banii aceștia. Consider că este o perioadă bună pentru acest exit; EnergoBit are multe proiecte în domeniul energetic. După tranzacție pot să intru la pensie, oricum mai am și alte proiecte. Băieții mei au afacerile lor, îi ajut, dar nu mă bag”, a spus actualul vicepreşedinte, conform prosport.ro.
- Cum a ajuns milionarul român cu 33.000 de euro salariu pe lună să aibă apartament cu jacuzzi la doar 20 de ani
- Manchester City, „victima” preferată a lui Rodrygo. Brazilianul, primul gol la Real Madrid după nouă luni
- Fiul cel mare al lui Ion Țiriac, apariție rară. Cum arată, la 49 de ani, moștenitorul imperiului financiar
- (P) Piesele care fac diferența în proiectele tale de construcții
- În ce a investit Adrian Ilie primul milion de dolari! Din ce face acum o avere: “E mai bine să nu ştie lumea”