"De la divă la sclavă". Mădălina Ghenea, detalii mai puţin ştiute din cariera ei. Când a plecat prima dată din România - Antena Sport

"De la divă la sclavă". Mădălina Ghenea, detalii mai puţin ştiute din cariera ei. Când a plecat prima dată din România

Diverse | "De la divă la sclavă". Mădălina Ghenea, detalii mai puţin ştiute din cariera ei. Când a plecat prima dată din România
“De la divă la sclavă”. Mădălina Ghenea, detalii mai puţin ştiute din cariera ei. Când a plecat prima dată din România

Publicat: 12 decembrie 2025, 13:52

“De la divă la sclavă”. Mădălina Ghenea, detalii mai puţin ştiute din cariera ei. Când a plecat prima dată din România
Mădălina Ghenea, în timpul unui eveniment/ Profimedia

Mădălina Ghenea a oferit detalii mai puţin ştiute din cariera ei remarcabilă din Italia. Frumoasa româncă a dezvăluit că a plecat din România, pentru prima dată, la vârsta de 14 ani, atunci când a călătorit la Milano alături de o prietenă.

De asemenea, Mădălina Ghenea s-a declarat fascinată de meseriile pe care o are în Italia, de actriţă şi model, mărturisind că a trecut prin mai multe “transformări” pe platourile de filmare.

Mădălina Ghenea, detalii mai puţin ştiute din cariera ei

De asemenea, frumoasa româncă a mai declarat că în prezent se axează pe cariera de producător, dorind să se retragă, cu timpul, din lumina reflectoarelor.

“Prima mea plecare din țară la Milano am făcut-o cu prietena mea, Ștefania, aveam 14 ani și eram două copile la început de drum. Aveam același entuziasm și atunci, și acum, dar normal că lucrurile s-au schimbat odată cu experiența vieții. Am observat acest entuziasm la Michael Caine, care la vârsta de 80 și ceva de ani spunea că este fericit pentru orice rol, pentru orice oportunitate. Nu m-a obosit niciodată ideea de a sta pe platourile de filmare, cu orice rol.

Am trecut de la rolul de divă, la rolul de sclavă pentru că în rolul de producător organizez catering, călătorii de avion, la început lucrurile așa funcționează. Mă ocup de echipa mea pe care o protejez, tin mult la copiii mei, așa le zic, căci sunt tineri cu care lucrez, iubesc să lucrez cu tinerele talente, am întâlnit persoane incredibile în această meserie.

În ceea ce privește meseria mea, cred că am enorm de realizat în continuare, plus că îmi doresc foarte mult să mă concentrez pe această parte de producție și să plec din fața luminilor reflectoarelor și să intru în umbră”, a declarat Mădălina Ghenea, conform cancan.ro.

Mădălina Ghenea s-a iubit, de-a lungul timpului, cu mai mulţi bărbaţi celebri. Românca a avut o relaţie de aproximativ un an cu tenismenul Grigor Dimitrov. Ghenea are o fetiţă din relaţia cu omul de afaceri român, Matei Stratan, ea având relaţii şi cu actori celebri precum Leonardo DiCaprio sau Gerard Butler.

