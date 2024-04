Medicii i-au spulberat lui Irinel Columbeanu marele vis pe care îl avea de Paşte: "Are interzis!". Ce îl aşteaptă în azil - Antena Sport

Reclamă

„Organizăm masa de Paște, cu bunătăți. Probabil că o să facem și cu Irinel, îl așteptăm la masă, cu ouă vopsite, miel la cuptor, ciorbă de miel, cozonac, dar în cantități mai mici, pacienții noștri și Irinel nu au voie să mănânce mult, căci sistemul digestiv la persoanele în vârstă nu mai este ca la tinerețe. Avem în permanență un medic nutriționist, care stabilește meniul

Este bine, are tratament, dar nu are voie să călătorească cu avionul, și-ar fi dorit să-și vadă fiica, dar medicii i-au interzis. El pare, așa, la emisiunile de televiziune, mai obosit, dar starea lui de sănătate este bună, și oricum nu iese des din azil, mai merge pe la tv, unde este invitat.

Reclamă

La azil, lumea crede că este foarte rău. Dar, decât să fii bolnav și singur în casă, măcar aici e lume, sunt medici, mâncarea este bună, mănânc chiar și eu, o gust înainte, este stabilită de medici, pentru fiecare boală a pacienților. Românii se sperie de azil, dar în Occident nu este deloc așa. Chiar și milionarii din America, de la o vârstă, își părăsesc vilele și merg la cămine de bătrâni, unde socializează, sunt seri de vals, concursuri potrivite vârstei„, a declarat Ion Cassian pentru playtech.ro.

Irinel Columbeanu anunţase că marea lui dorinţă este să meargă în Statele Unite să o vadă pe Irina.

„Irina mai are un an și va merge la colegiu. Încă nu s-a decis spre ce se va orienta. Are prieten, dar nu mi-a zis despre relația ei. Dar nici nu o întreb. Nu e însă din România, nu cred. E normal să aibă o relație. Cu ocazia asta m-aș duce în America. Să-l cunosc pe viitorul ginere. Dar cel mai bine știe Monica. Ea cu maică-sa vorbește mai multe, sunt convins”, spunea Irinel Columbeanu, în luna februarie.

Reclamă 4 / 0/3

Ce spunea Gigi Becali despre Irinel Columbeanu Gigi Becali mărturisea că îi este milă de Irinel Columbeanu, dar preciza că nu îl va ajuta pe acesta. Recunoscut ca un om generos, iar Ion Cassian miza pe el că îi va plăti azilul. Gigi Becali a refuzat să facă acest lucru. Totuşi, Irinel Columbeanu a găsit sprijin din partea altor oameni de bine. Fostul om de afaceri mărturisea că azilul este plătit deja în avans câteva luni. „Tată, normal că îmi pare rău de cum a ajuns Irinel Columbeanu, iar eu cu ce să îl ajut acum? Spuneți voi? Ce să îi fac eu? Însă, eu sunt curios unde îi sunt toți banii lui? Voi știți? Cum poți să pierzi așa dintr-o dată atâția bani? Trebuie aflat cum de a ajuns el la sapă de lemn. Eu cred că totuși Monica (n.r. fosta sa soție) și fata lui îl vor ajuta. Nu cred că îl vor lăsa așa, iar cineva cred că îi plătește azilul ăla, că nu oricine se duce la un asemenea azil. Pe Zina am ajutat-o atunci că săraca ajunsese foarte rău, dar eu refuz să cred că Irinel chiar nu mai are nici măcar doi lei. Vezi, în viața asta trebuie să ai mare grijă cum îți administrezi averea. Voi credeți că eu nu puteam să sparg banii în petreceri pe yacht-uri sau să îmi iau vreun avion? Și puteam să îmi cumpăr și yacht. Și acum pot, dar tată, eu sunt Gigi Becali și știu ce vreau de la viață. Totuși, eu cred că măcar o femeie sau două, mă refer la cele care au fost în viața lui Irinel îl pot ajuta! Voi mă întrebați dacă îl ajut eu, dar cu ce să îl ajut? Spuneți-mi voi. Eu cred că și Romanița (n.r. fosta iubită a lui Irinel Columbeanu) îl mai poate ajuta, poate că l-a și ajutat în trecut. Însă, da, e trist să vezi cum astfel de oameni din bogătași ajung săraci. Treaba e că, dacă nu ai grijă de tine, viața te aduce unde te aduce”, a declarat Gigi Becali la prosport.ro. Reclamă

Va cuceri Dan Petrescu titlul din Liga 1, cu CFR Cluj, în 2024-2025? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...