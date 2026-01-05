Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Marius Şumudică a semnat cu Al-Okhdood - Antena Sport

Home | Fotbal | Marius Şumudică a semnat cu Al-Okhdood

Marius Şumudică a semnat cu Al-Okhdood

Dan Roșu Publicat: 5 ianuarie 2026, 15:15

Comentarii
Marius Şumudică a semnat cu Al-Okhdood

Marius Şumudică

Marius Şumudică a semnat cu Al-Okhdood. După 7 luni în care a stat pe margine, Şumi s-a înţeles cu echpa aflată pe penultimul loc în Arabia Saudită.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Bine aţi venit, domnule Marius Şumudică”, a fost mesajul arabilor, ataşat la o poză cu antrenorul român.

Arabii l-au prezentat pe Marius Şumudică într-un clip în care antrenorul român dansează şi în care este comparat cu un leu.

Reclamă
Reclamă

Marius Şumudică a semnat cu Al-Okhdood

Șumudică va lua 600.000 de euro până la finalul sezonului. Dacă salvează echipa de la retrogradare, antrenorul mai primeşte un bonus de 150.000 de euro!

Contractul lui Marius Şumudică se prelungeşte automat în cazul în care echipa rămâne pe prima scenă, iar salariul lui creşte la 1,5 milioane de euro pe sezon.

Şumudică şi-a ales şi staff-ul! Antrenorii secunzi Cristian Petre, Gabi Mărgărit și Sener Genturk sunt cei care vor face parte din echipa lui la Al-Okhdood. Staff-ul tehnic va fi completat de analistul video Marius Șumudică Jr., de preparatorul fizic Ștefan Anghel și de antrenorul cu portarii Cornel Cernea.

Oraşul în care oamenii s-au trezit cu 40 de cm de apă în curţi, după topirea zăpezii: "E din ce în ce mai rău"Oraşul în care oamenii s-au trezit cu 40 de cm de apă în curţi, după topirea zăpezii: "E din ce în ce mai rău"
Reclamă

Marius Șumudică va debuta pe banca lui Al-Okhdood pe 10 ianuarie, când echipa sa va întâlni pe teren proriu pe Al Ahli.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai prinde Louis Munteanu echipa naţională după transferul la DC United
Loading ... Loading ...
Citește și:
Statistic, trăim mai bine decât părinții noștri, dar ce rămâne efectiv în buzunarul unei familii
Observator
Statistic, trăim mai bine decât părinții noștri, dar ce rămâne efectiv în buzunarul unei familii
Daniel Pancu, prima reacție după transferul lui Louis Munteanu la DC United! Toate detaliile mutării și salariul de superstar al atacantului în SUA. Update exclusiv
Fanatik.ro
Daniel Pancu, prima reacție după transferul lui Louis Munteanu la DC United! Toate detaliile mutării și salariul de superstar al atacantului în SUA. Update exclusiv
19:57
Se pregăteşte transferul anului în Premier League! 160 de milioane de euro pentru Vinicius
19:40
Interes uriaş creat de revenirea la World Cup! Propunerea inedită a premierului, după ce ţara sa s-a calificat la turneul final
19:02
Surpriză în cantonamentul Universităţii Craiova! Cine şi-a făcut apariţia în Antalya şi reacţia fanilor
18:37
Celtic nu a mai avut răbdare! Şi-a demis antrenorul după doar 8 meciuri
18:29
Marius Şumudică, prima reacţie după ce a semnat cu Al-Okhdood: “V-am spus mereu! Şumudică se ţine de cuvânt”
18:07
Sergio Perez, discurs dur la adresa Red Bull: “A fi coechipierul lui Verstappen este cel mai prost job din F1”
Vezi toate știrile
1 FotoCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică 2 E oficial! FCSB l-a transferat: “S-a ajuns la un acord” 3 Surpriză de proporţii: Radu Drăguşin, cedat tot în Anglia! Cine face anunţul 4 Matei Ilie pleacă de la CFR Cluj! Va fi coleg cu un alt jucător român. Tun financiar dat de Neluțu Varga 5 Alexandru Tudorie şi-a găsit echipă. Cu cine semnează 6 Rapid, negocieri avansate cu fostul fundaş al FCSB. Gigi Becali l-a pierdut gratis!
Citește și
Cele mai citite
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSBPrimul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!