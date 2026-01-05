Marius Şumudică a semnat cu Al-Okhdood - Antena Sport

Marius Şumudică a semnat cu Al-Okhdood. După 7 luni în care a stat pe margine, Şumi s-a înţeles cu echpa aflată pe penultimul loc în Arabia Saudită.
“Bine aţi venit, domnule Marius Şumudică”, a fost mesajul arabilor, ataşat la o poză cu antrenorul român.
Arabii l-au prezentat pe Marius Şumudică într-un clip în care antrenorul român dansează şi în care este comparat cu un leu.
Marius Şumudică a semnat cu Al-Okhdood
Șumudică va lua 600.000 de euro până la finalul sezonului. Dacă salvează echipa de la retrogradare, antrenorul mai primeşte un bonus de 150.000 de euro!
Contractul lui Marius Şumudică se prelungeşte automat în cazul în care echipa rămâne pe prima scenă, iar salariul lui creşte la 1,5 milioane de euro pe sezon.
Şumudică şi-a ales şi staff-ul! Antrenorii secunzi Cristian Petre, Gabi Mărgărit și Sener Genturk sunt cei care vor face parte din echipa lui la Al-Okhdood. Staff-ul tehnic va fi completat de analistul video Marius Șumudică Jr., de preparatorul fizic Ștefan Anghel și de antrenorul cu portarii Cornel Cernea.
Marius Șumudică va debuta pe banca lui Al-Okhdood pe 10 ianuarie, când echipa sa va întâlni pe teren proriu pe Al Ahli.
