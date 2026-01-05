Dorinel Munteanu, răspuns direct la întrebarea "Credeţi că vă puteți lupta cu FCSB în play-out?" - Antena Sport

Dorinel Munteanu a preluat-o pe Hermannstadt şi speră să o salveze de la retrogradare. Munti nu crede însă că o va întâlni pe FCSB în play-out, chiar dacă roş-albaştrii sunt pe locul 9, după primele 21 de etape disputate din sezonul regular.

Munteanu crede că FCSB va recupera diferenţa de două puncte faţă de Oţelul Galaţi. Pe de altă parte, liderul selecţiilor la echipa naţională crede că Daniel Pancu nu o va duce în play-off pe CFR Cluj, care se află pe 11, la cinci lungimi de primele şase.

Dorinel Munteanu, răspuns direct la întrebarea “Credeţi că vă puteți lupta cu FCSB în play-out?”

“(Credeţi că vă puteți lupta cu FCSB în play-out?) Mi-aș dori, dar nu cred. Nu cred. Nu poate să rateze. FCSB are lot valoros. Să nu prindă play-off-ul ar fi catastrofă. Ca să vă răspund, am face stadionul plin la stadion.

Nu o văd în play-off pe CFR. Ar fi un miracol să cadă două-trei echipe ca să urce CFR”, a spus Dorinel Munteanu, citat de gsp.ro.

