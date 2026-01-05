Dorinel Munteanu, răspuns direct la întrebarea "Credeţi că vă puteți lupta cu FCSB în play-out?" - Antena Sport

Închide meniul
Dorinel Munteanu, răspuns direct la întrebarea "Credeţi că vă puteți lupta cu FCSB în play-out?"

Home | Fotbal | Liga 1 | Dorinel Munteanu, răspuns direct la întrebarea "Credeţi că vă puteți lupta cu FCSB în play-out?"

Dorinel Munteanu, răspuns direct la întrebarea “Credeţi că vă puteți lupta cu FCSB în play-out?”

Dan Roșu Publicat: 5 ianuarie 2026, 15:43

Dorinel Munteanu, răspuns direct la întrebarea Credeţi că vă puteți lupta cu FCSB în play-out?

Dorinel Munteanu şi Elias Charalambous - Profimedia Images

Dorinel Munteanu a preluat-o pe Hermannstadt şi speră să o salveze de la retrogradare. Munti nu crede însă că o va întâlni pe FCSB în play-out, chiar dacă roş-albaştrii sunt pe locul 9, după primele 21 de etape disputate din sezonul regular.

Munteanu crede că FCSB va recupera diferenţa de două puncte faţă de Oţelul Galaţi. Pe de altă parte, liderul selecţiilor la echipa naţională crede că Daniel Pancu nu o va duce în play-off pe CFR Cluj, care se află pe 11, la cinci lungimi de primele şase.

Dorinel Munteanu, răspuns direct la întrebarea “Credeţi că vă puteți lupta cu FCSB în play-out?”

“(Credeţi că vă puteți lupta cu FCSB în play-out?) Mi-aș dori, dar nu cred. Nu cred. Nu poate să rateze. FCSB are lot valoros. Să nu prindă play-off-ul ar fi catastrofă. Ca să vă răspund, am face stadionul plin la stadion.

Nu o văd în play-off pe CFR. Ar fi un miracol să cadă două-trei echipe ca să urce CFR”, a spus Dorinel Munteanu, citat de gsp.ro.

Gigi Becali scoate bani grei din buzunar pentru cantonamentul FCSB

FCSB a plecat deja în cantonamentul din Antalya, acolo unde echipa antrenată de Elias Charalambous se va pregăti pentru a doua parte a acestui sezon.

Campioana României are de recuperat puncte pentru a-și adjudeca prezența în play-off, iar patronul Gigi Becali scoate o sumă importantă din buzunar pentru ca echipa să se bucure de cele mai bune condiții.

Suma scoasă din buzunare de patronul Gigi Becali este de aproximativ 200.000 de euro. 11 echipe din prima ligă a României se vor pregăti în Antalya pentru a doua parte a sezonului.

 

Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
