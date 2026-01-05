Daniel Paraschiv, prezentat oficial la Rapid. Prima reacţie a jucătorului: "Abia aştept să ne vedem în Giuleşti" - Antena Sport

Daniel Paraschiv a fost prezentat oficial la Rapid. Atacantul de 26 de ani a ajuns duminică seara în cantonamentul din Antalya al giuleştenilor.

Daniel Paraschiv a fost împrumutat de Rapid de la Real Oviedo, până la finalul sezonului. Giuleştenii au şi opţiunea unui transfer definitiv, în vară.

Daniel Paraschiv, prezentat oficial la Rapid

Daniel Paraschiv s-a declarat bucuros de faptul că a semnat cu Rapid. Atacantul le-a transmis un mesaj şi suporterilor, mărturisind că abia aşteaptă să debuteze în Giuleşti.

“Bine ai venit la Rapid, Daniel Paraschiv!

Atacantul în vârstă de 26 de ani vine sub formă de împrumut de la Real Oviedo, club din Primera Division, până la finalul sezonului, cu opțiune de transfer definitiv.

Daniel a ajuns aseară în cantonamentul Rapidului din Antalya, astăzi a efectuat vizita medicală și urmează să participe la primul antrenament sub comanda lui Constantin Gâlcă.