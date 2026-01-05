Daniel Paraschiv, prezentat oficial la Rapid. Prima reacţie a jucătorului: "Abia aştept să ne vedem în Giuleşti" - Antena Sport

Închide meniul
Daniel Paraschiv, prezentat oficial la Rapid. Prima reacţie a jucătorului: "Abia aştept să ne vedem în Giuleşti"

Home | Fotbal | Liga 1 | Daniel Paraschiv, prezentat oficial la Rapid. Prima reacţie a jucătorului: “Abia aştept să ne vedem în Giuleşti”

Daniel Paraschiv, prezentat oficial la Rapid. Prima reacţie a jucătorului: “Abia aştept să ne vedem în Giuleşti”

Viviana Moraru Publicat: 5 ianuarie 2026, 14:46

Daniel Paraschiv, prezentat oficial la Rapid. Prima reacţie a jucătorului: Abia aştept să ne vedem în Giuleşti

Daniel Paraschiv, prezentat oficial la Rapid/ Facebook Rapid

Daniel Paraschiv a fost prezentat oficial la Rapid. Atacantul de 26 de ani a ajuns duminică seara în cantonamentul din Antalya al giuleştenilor.

Daniel Paraschiv a fost împrumutat de Rapid de la Real Oviedo, până la finalul sezonului. Giuleştenii au şi opţiunea unui transfer definitiv, în vară.

Daniel Paraschiv, prezentat oficial la Rapid

Daniel Paraschiv s-a declarat bucuros de faptul că a semnat cu Rapid. Atacantul le-a transmis un mesaj şi suporterilor, mărturisind că abia aşteaptă să debuteze în Giuleşti.

“Bine ai venit la Rapid, Daniel Paraschiv!

Atacantul în vârstă de 26 de ani vine sub formă de împrumut de la Real Oviedo, club din Primera Division, până la finalul sezonului, cu opțiune de transfer definitiv.
Daniel a ajuns aseară în cantonamentul Rapidului din Antalya, astăzi a efectuat vizita medicală și urmează să participe la primul antrenament sub comanda lui Constantin Gâlcă.

„Mă bucur foarte mult că am venit la Rapid și abia aștept să ne vedem acasă în Giulești! Forza Rapid!”, a fost prima reacție a lui Daniel Paraschiv după semnarea contractului. ▶️ Interviul integral va fi publicat astăzi pe canalul de YouTube FC Rapid.

Bun venit în Giulești și mult succes în tricoul vișiniu!”, a anunţat Rapid, pe paginile oficiale ale clubului.

Daniel Paraschiv a fost împrumutat în prima parte a sezonului la Cultural Leonesa, în La Liga 2. Atacantul este cotat la suma de 800.000 de euro, iar în acest sezon a reuşit să marcheze un gol în cele zece meciuri bifate în toate competiţiile.

