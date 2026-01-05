Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Valentin Ţicu a dezvăluit ce i-a spus Zeljko Kopic, după ce a semnat cu Dinamo: "Le mulţumesc că au crezut în mine" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Valentin Ţicu a dezvăluit ce i-a spus Zeljko Kopic, după ce a semnat cu Dinamo: “Le mulţumesc că au crezut în mine”

Valentin Ţicu a dezvăluit ce i-a spus Zeljko Kopic, după ce a semnat cu Dinamo: “Le mulţumesc că au crezut în mine”

Viviana Moraru Publicat: 5 ianuarie 2026, 15:37

Comentarii
Valentin Ţicu a dezvăluit ce i-a spus Zeljko Kopic, după ce a semnat cu Dinamo: Le mulţumesc că au crezut în mine

Valentin Ţicu, în timpul unui interviu/ AntenaSport

Valentin Ţicu a oferit primul interviu după ce a semnat cu Dinamo. Fundaşul de 25 de ani le-a mulţumit celor din club pentru faptul că au crezut în el.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Valentin Ţicu este primul transfer al iernii oficializat de Dinamo. Fundaşul s-a despărţit de Petrolul în această iarnă şi a semnat un contract valabil pe un sezon şi jumătate cu trupa din Ştefan cel Mare.

Valentin Ţicu a dezvăluit ce i-a spus Zeljko Kopic, după ce a semnat cu Dinamo

Valentin Ţicu a dezvăluit şi ce discuţie a purtat cu Zeljko Kopic. Antrenorul lui Dinamo i-a spus fundaşului faptul că-i plac jucătorii serioşi, având încredere în potenţialul lui.

De asemenea, Ţicu a mai declarat că a avut şi alte oferte, însă pe cea de la Dinamo a acceptat-i imediat. Fundaşul are ca obiectiv câştigarea unui trofeu alături de “câini”.

“Dorința din anul 2026 este să mă bucur cât mai mult de fotbal, să mă bucur că am revenit la antrenamente. Îmi doresc cel mai mult să îmi recapăt dorința de a juca fotbal.

Reclamă
Reclamă

Nu a fost greu să fiu convins. După ce am luat decizia să plec de la Petrolul, abia atunci am discutat să vin la Dinamo. Nu a fost greu deloc. Au fost și alte discuții, dar le mulțumesc celor de la Dinamo că au crezut în mine.

Ne-am văzut imediat înainte să plec în cantonament (n.r. cu Zeljko Kopic), mi-a spus că-i plac jucătorii serioși și eu consider că sunt unul. Mi-a spus că vrea să obțină la mine tot ce e mai bun. Cred că oricare jucător visează să ridice un trofeu, deci este un obiectiv.

A fost un an jumătate foarte greu, a trecut și acum mă gândesc la viitor. La începutul sezonul am avut o discuție cu cei de la Petrolul, mi-au spus că pe poziția mea vor să joace cu un under și așa am luat decizia să plec. Nu vreau să fiu un ghimpe pentru nimeni”, a declarat Valentin Ţicu.

Oraşul în care oamenii s-au trezit cu 40 de cm de apă în curţi, după topirea zăpezii: "E din ce în ce mai rău"Oraşul în care oamenii s-au trezit cu 40 de cm de apă în curţi, după topirea zăpezii: "E din ce în ce mai rău"
Reclamă

Valentin Ţicu s-a accidentat grav la începutul sezonului trecut, motiv pentru care a bifat ultimul meci oficial pe 29 iulie 2024. De altfel, fundaşul a marcat ultimul său gol chiar contra lui Dinamo, pe 21 iulie, în victoria “câinilor” cu Petrolul, scor 4-1.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai prinde Louis Munteanu echipa naţională după transferul la DC United
Loading ... Loading ...
Citește și:
Statistic, trăim mai bine decât părinții noștri, dar ce rămâne efectiv în buzunarul unei familii
Observator
Statistic, trăim mai bine decât părinții noștri, dar ce rămâne efectiv în buzunarul unei familii
Daniel Pancu, prima reacție după transferul lui Louis Munteanu la DC United! Toate detaliile mutării și salariul de superstar al atacantului în SUA. Update exclusiv
Fanatik.ro
Daniel Pancu, prima reacție după transferul lui Louis Munteanu la DC United! Toate detaliile mutării și salariul de superstar al atacantului în SUA. Update exclusiv
19:40
Interes uriaş creat de revenirea la World Cup! Propunerea inedită a premierului, după ce ţara sa s-a calificat la turneul final
19:02
Surpriză în cantonamentul Universităţii Craiova! Cine şi-a făcut apariţia în Antalya şi reacţia fanilor
18:37
Celtic nu a mai avut răbdare! Şi-a demis antrenorul după doar 8 meciuri
18:29
Marius Şumudică, prima reacţie după ce a semnat cu Al-Okhdood: “V-am spus mereu! Şumudică se ţine de cuvânt”
18:07
Sergio Perez, discurs dur la adresa Red Bull: “A fi coechipierul lui Verstappen este cel mai prost job din F1”
17:29
Universitatea Craiova a anunţat primul transfer al anului: “Unul dintre cei mai valoroşi”
Vezi toate știrile
1 FotoCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică 2 E oficial! FCSB l-a transferat: “S-a ajuns la un acord” 3 Surpriză de proporţii: Radu Drăguşin, cedat tot în Anglia! Cine face anunţul 4 Matei Ilie pleacă de la CFR Cluj! Va fi coleg cu un alt jucător român. Tun financiar dat de Neluțu Varga 5 Alexandru Tudorie şi-a găsit echipă. Cu cine semnează 6 Rapid, negocieri avansate cu fostul fundaş al FCSB. Gigi Becali l-a pierdut gratis!
Citește și
Cele mai citite
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSBPrimul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!