Valentin Ţicu a dezvăluit ce i-a spus Zeljko Kopic, după ce a semnat cu Dinamo: "Le mulţumesc că au crezut în mine" - Antena Sport

Valentin Ţicu a oferit primul interviu după ce a semnat cu Dinamo. Fundaşul de 25 de ani le-a mulţumit celor din club pentru faptul că au crezut în el.
Valentin Ţicu este primul transfer al iernii oficializat de Dinamo. Fundaşul s-a despărţit de Petrolul în această iarnă şi a semnat un contract valabil pe un sezon şi jumătate cu trupa din Ştefan cel Mare.
Valentin Ţicu a dezvăluit ce i-a spus Zeljko Kopic, după ce a semnat cu Dinamo
Valentin Ţicu a dezvăluit şi ce discuţie a purtat cu Zeljko Kopic. Antrenorul lui Dinamo i-a spus fundaşului faptul că-i plac jucătorii serioşi, având încredere în potenţialul lui.
De asemenea, Ţicu a mai declarat că a avut şi alte oferte, însă pe cea de la Dinamo a acceptat-i imediat. Fundaşul are ca obiectiv câştigarea unui trofeu alături de “câini”.
“Dorința din anul 2026 este să mă bucur cât mai mult de fotbal, să mă bucur că am revenit la antrenamente. Îmi doresc cel mai mult să îmi recapăt dorința de a juca fotbal.
Nu a fost greu să fiu convins. După ce am luat decizia să plec de la Petrolul, abia atunci am discutat să vin la Dinamo. Nu a fost greu deloc. Au fost și alte discuții, dar le mulțumesc celor de la Dinamo că au crezut în mine.
Ne-am văzut imediat înainte să plec în cantonament (n.r. cu Zeljko Kopic), mi-a spus că-i plac jucătorii serioși și eu consider că sunt unul. Mi-a spus că vrea să obțină la mine tot ce e mai bun. Cred că oricare jucător visează să ridice un trofeu, deci este un obiectiv.
A fost un an jumătate foarte greu, a trecut și acum mă gândesc la viitor. La începutul sezonul am avut o discuție cu cei de la Petrolul, mi-au spus că pe poziția mea vor să joace cu un under și așa am luat decizia să plec. Nu vreau să fiu un ghimpe pentru nimeni”, a declarat Valentin Ţicu.
Valentin Ţicu s-a accidentat grav la începutul sezonului trecut, motiv pentru care a bifat ultimul meci oficial pe 29 iulie 2024. De altfel, fundaşul a marcat ultimul său gol chiar contra lui Dinamo, pe 21 iulie, în victoria “câinilor” cu Petrolul, scor 4-1.
