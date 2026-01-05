Valentin Ţicu a dezvăluit ce i-a spus Zeljko Kopic, după ce a semnat cu Dinamo: "Le mulţumesc că au crezut în mine" - Antena Sport

Valentin Ţicu a oferit primul interviu după ce a semnat cu Dinamo. Fundaşul de 25 de ani le-a mulţumit celor din club pentru faptul că au crezut în el.

Valentin Ţicu este primul transfer al iernii oficializat de Dinamo. Fundaşul s-a despărţit de Petrolul în această iarnă şi a semnat un contract valabil pe un sezon şi jumătate cu trupa din Ştefan cel Mare.

Valentin Ţicu a dezvăluit ce i-a spus Zeljko Kopic, după ce a semnat cu Dinamo

Valentin Ţicu a dezvăluit şi ce discuţie a purtat cu Zeljko Kopic. Antrenorul lui Dinamo i-a spus fundaşului faptul că-i plac jucătorii serioşi, având încredere în potenţialul lui.

De asemenea, Ţicu a mai declarat că a avut şi alte oferte, însă pe cea de la Dinamo a acceptat-i imediat. Fundaşul are ca obiectiv câştigarea unui trofeu alături de “câini”.

“Dorința din anul 2026 este să mă bucur cât mai mult de fotbal, să mă bucur că am revenit la antrenamente. Îmi doresc cel mai mult să îmi recapăt dorința de a juca fotbal.