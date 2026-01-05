Emanuel Gyenes, locul 23 în etapa a doua la Dakar - Antena Sport

Celtic nu a mai avut răbdare! Şi-a demis antrenorul după doar 8 meciuri

Marius Şumudică, prima reacţie după ce a semnat cu Al-Okhdood: “V-am spus mereu! Şumudică se ţine de cuvânt”

Sergio Perez, discurs dur la adresa Red Bull: “A fi coechipierul lui Verstappen este cel mai prost job din F1”

Universitatea Craiova a anunţat primul transfer al anului: “Unul dintre cei mai valoroşi”

Corona Braşov – SCM Rm. Vâlcea 34-33! Sorina Grozav a făcut spectacol

Probleme pentru Mircea Lucescu. Motivul pentru care şi-a anulat deplasarea în Antalya