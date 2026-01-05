Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Emanuel Gyenes, locul 23 în etapa a doua la Dakar - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Emanuel Gyenes, locul 23 în etapa a doua la Dakar

Emanuel Gyenes, locul 23 în etapa a doua la Dakar

Dan Roșu Publicat: 5 ianuarie 2026, 15:47

Comentarii
Emanuel Gyenes, locul 23 în etapa a doua la Dakar

Emanuel Gyenes - Profimedia Images

Emanuel Gyenes (Autonet Motorcycle Team) a ocupat locul 23 în etapa a doua a Raliului Dakar, disputată, luni, între Yanbu şi Aiula (Arabia Saudită).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Etapa a fost câştigată de australianul Daniel Sanders (KTM), deţinătorul titlului.

Emanuel Gyenes, locul 23 în etapa a doua la Dakar

El a fost urmat de coechipierul său spaniol Edgar Canet şi americanul Ricky Brabec (Honda).

Australianul Sanders a obţinut a zecea victorie specială în Dakar, egalându-i pe italienii Giovanni Sala şi Franco Picco.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai prinde Louis Munteanu echipa naţională după transferul la DC United
Loading ... Loading ...
Citește și:
Statistic, trăim mai bine decât părinții noștri, dar ce rămâne efectiv în buzunarul unei familii
Observator
Statistic, trăim mai bine decât părinții noștri, dar ce rămâne efectiv în buzunarul unei familii
Nsimba a refuzat o ofertă colosală! Mario Felgueiras: „Rămâne la Universitatea Craiova să ia titlul!” Exclusiv
Fanatik.ro
Nsimba a refuzat o ofertă colosală! Mario Felgueiras: „Rămâne la Universitatea Craiova să ia titlul!” Exclusiv
18:37
Celtic nu a mai avut răbdare! Şi-a demis antrenorul după doar 8 meciuri
18:29
Marius Şumudică, prima reacţie după ce a semnat cu Al-Okhdood: “V-am spus mereu! Şumudică se ţine de cuvânt”
18:07
Sergio Perez, discurs dur la adresa Red Bull: “A fi coechipierul lui Verstappen este cel mai prost job din F1”
17:29
Universitatea Craiova a anunţat primul transfer al anului: “Unul dintre cei mai valoroşi”
17:25
Corona Braşov – SCM Rm. Vâlcea 34-33! Sorina Grozav a făcut spectacol
17:06
Probleme pentru Mircea Lucescu. Motivul pentru care şi-a anulat deplasarea în Antalya
Vezi toate știrile
1 FotoCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică 2 E oficial! FCSB l-a transferat: “S-a ajuns la un acord” 3 Surpriză de proporţii: Radu Drăguşin, cedat tot în Anglia! Cine face anunţul 4 Matei Ilie pleacă de la CFR Cluj! Va fi coleg cu un alt jucător român. Tun financiar dat de Neluțu Varga 5 Alexandru Tudorie şi-a găsit echipă. Cu cine semnează 6 Rapid, negocieri avansate cu fostul fundaş al FCSB. Gigi Becali l-a pierdut gratis!
Citește și
Cele mai citite
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSBPrimul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!