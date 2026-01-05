Emanuel Gyenes, locul 23 în etapa a doua la Dakar - Antena Sport

Emanuel Gyenes (Autonet Motorcycle Team) a ocupat locul 23 în etapa a doua a Raliului Dakar, disputată, luni, între Yanbu şi Aiula (Arabia Saudită).
Etapa a fost câştigată de australianul Daniel Sanders (KTM), deţinătorul titlului.
Emanuel Gyenes, locul 23 în etapa a doua la Dakar
El a fost urmat de coechipierul său spaniol Edgar Canet şi americanul Ricky Brabec (Honda).
Australianul Sanders a obţinut a zecea victorie specială în Dakar, egalându-i pe italienii Giovanni Sala şi Franco Picco.
