Miliardarul Ion Țiriac va plăti o sumă modică, drept taxă de lux, pentru "bijuteria" de aproape 800.000 de euro - Antena Sport

Cele două apartamente se află la 50 de metri de Marea Neagră, chiar pe plaja din Mamaia, acolo unde miliardarul a fost surprins în această vară. Un apartament în acel bloc costă de la 400.000 de euro la un milion de euro, Ţiriac reţinând primele două locuinţe de lux, puse la vânzare la finalul lui 2020.

„În momentul de faţă mai este disponibil un singur apartament cu 3 camere tip duplex, iar preţul este de 890.000 de euro, deţine terasă, iar locul de parcare este subteran şi costă 30.000 de euro. Preţurile nu sunt fixe, nu v-aş putea spune acum cât costă un apartament cu două camere, fiindcă depinde de perioada achiziţiei. Preţul imobilelor creşte pe parcursul finalizării construcţiei”, a spus pentru Click, un reprezentant al companiei care a construit blocul în care Ţiriac a cumpărat cele două apartamente.

Miliardarul Ion Ţiriac, dezvăluire fabuloasă despre averea lui

Ion Ţiriac a transmis că el a ştiut că a ajuns cu adevărat bogat în momentul în care a intrat într-un restaurant şi nu s-a mai uitat la preţurile din meniu. Miliardarul a transmis însă că nu întotdeauna oamenii deştepţi ajung să deţină milioane de dolari în conturi, ci mai degrabă oamenii mai norocoşi.

„În primul rând cu bogăţia, v-am mai spus-o şi o repet. Eu am fost bogat în ziua în care am intrat în restaurant şi nu m-am mai uitat la preţul meniului, atunci am fost bogat. În rest, după aceea, aduni bani pentru că munceşti sau eşti mai norocos decât alţii, nu mai deştept, asta când ajunge? Se spune că nu ajunge niciodată bogat, bogat„, a declarat Ion Ţiriac, conform gsp.ro.

Totodată, Ion Ţiriac a transmis şi că este extrem de zgârcit. Acesta a dezvăluit ce sacrificii a făcut pentru a avea averea fabuloasă pe care o are în prezent.

„(Sunteți un om zgârcit?) Aaaaa! Eu sunt foarte zgârcit. Da, sigur că da, așa este!

Eu am muncit într-o fabrică la 16 ani și aveam 375 de lei pe lună. Deci știu ce înseamnă să câștigi o bucată de pâine. Eu când am împlinit 15 ani aveam 30 de bani în buzunar. Și m-am dus și am cumpărat 2 felii de franzelă. Deci eu știu ce e banul și cum îl câștigi. De asta sunt zgârcit!„, a mai spus Ion Ţiriac.