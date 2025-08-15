Marius Șumudică, sfaturi pentru Mirel Rădoi după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Este foarte important” - Antena Sport

Marius Șumudică i-a dat sfaturi lui Mirel Rădoi, după ce Universitatea Craiova s-a calificat dramatic în play-off-ul Conference League. Oltenii au irosit un avantaj de 4-0 cu Spartak Trnava și au avut nevoie de prelungiri pentru a-i elimina pe slovaci. Pentru un loc în grupa principală a competiției, trupa din Bănie se va duela cu turcii de la Bașakșehir.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Marius Șumudică a declarat că Universitatea Craiova are nevoie de un psiholog, ținând cont de partidele încinse disputate în acest sezon. Fostul antrenor de la Rapid consideră că acest lucru i-ar ajuta pe oltenii lui Mirel Rădoi.

Marius Șumudică, sfaturi pentru Mirel Rădoi după calificarea dramatică a Universității Craiova

Totodată, Șumudică a mai remarcat și faptul că Rădoi le-a dat oltenilor plăcerea de a juca, subliniind numeroasele goluri marcate în acest start de sezon. Totuși, „Șumi” consideră că o problemă la echipa din Bănie este reprezentată și de faptul că nu există un fundaș lateral în benzi.

„Mie îmi place Craiova, îmi place și prin ceea ce am fost eu ca jucător și mă refer aici la atacant. Marchează, dar în același timp primesc foarte multe goluri pentru că acest sistem este extrem de ofensiv.

El practic în benzi nu joacă cu niciun fundaș lateral, joacă cu mijlocași. Fie că e Mihnea Rădulescu care e provenit din extremă, fie că e Mora care e provenit din extremă. Doar Ștefan să zic, dar se vede că nu e pregătit. Bancu este pentru mine un jucător cu un profil ofensiv foarte bun și care pe vremea lui Mangia a jucat foarte bine în acest sistem.