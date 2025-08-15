Marius Șumudică, sfaturi pentru Mirel Rădoi după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Este foarte important” - Antena Sport

Închide meniul
Marius Șumudică, sfaturi pentru Mirel Rădoi după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Este foarte important"

Marius Șumudică, sfaturi pentru Mirel Rădoi după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Este foarte important”

Publicat: 15 august 2025, 15:09

Marius Șumudică, sfaturi pentru Mirel Rădoi după calificarea dramatică a Universității Craiova: Este foarte important”

Marius Şumudică / Hepta

Marius Șumudică i-a dat sfaturi lui Mirel Rădoi, după ce Universitatea Craiova s-a calificat dramatic în play-off-ul Conference League. Oltenii au irosit un avantaj de 4-0 cu Spartak Trnava și au avut nevoie de prelungiri pentru a-i elimina pe slovaci. Pentru un loc în grupa principală a competiției, trupa din Bănie se va duela cu turcii de la Bașakșehir. 

Marius Șumudică a declarat că Universitatea Craiova are nevoie de un psiholog, ținând cont de partidele încinse disputate în acest sezon. Fostul antrenor de la Rapid consideră că acest lucru i-ar ajuta pe oltenii lui Mirel Rădoi. 

Marius Șumudică, sfaturi pentru Mirel Rădoi după calificarea dramatică a Universității Craiova 

Totodată, Șumudică a mai remarcat și faptul că Rădoi le-a dat oltenilor plăcerea de a juca, subliniind numeroasele goluri marcate în acest start de sezon. Totuși, „Șumi” consideră că o problemă la echipa din Bănie este reprezentată și de faptul că nu există un fundaș lateral în benzi. 

„Mie îmi place Craiova, îmi place și prin ceea ce am fost eu ca jucător și mă refer aici la atacant. Marchează, dar în același timp primesc foarte multe goluri pentru că acest sistem este extrem de ofensiv. 

El practic în benzi nu joacă cu niciun fundaș lateral, joacă cu mijlocași. Fie că e Mihnea Rădulescu care e provenit din extremă, fie că e Mora care e provenit din extremă. Doar Ștefan să zic, dar se vede că nu e pregătit. Bancu este pentru mine un jucător cu un profil ofensiv foarte bun și care pe vremea lui Mangia a jucat foarte bine în acest sistem. 

n.r. – Ce se întâmplă că este încă un meci în care conduci cu 3-4 goluri și ești egalat?) Există o exuberanță, Rădoi le-a dat o plăcere de a juca fotbal. Își creează foarte multe ocazii, aduc mingea în fața porții, și atunci, automat, plecând cu cei doi din benzi sus au 4-5 soluții în careu, dar pe faza de apărare rămâi descoperit. 

Mai intervine și factorul psihologic. Eu nu sunt antrenorul să spună ca din staff-ul meu să nu facă parte un psiholog. Este foarte important. Acești oameni știu cum să pună problema, știu ce să scoată de la jucători, știu cum să-i aducă într-o stare de concentrare maximă. Ei observă din afară ce nu observi ca antrenor”, a declarat Marius Șumudică, conform fanatik.ro. 

Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova 

Mirel Rădoi a dezvăluit că și-a avertizat jucătorii înaintea returului cu Spartak Trnava, în ciuda victoriei categorice cu 3-0 din manșa tur. Antrenorul oltenilor a recunoscut totuși că nu se aștepta ca slovacii să reușească să marcheze trei goluri într-o singură repriză.  

Alertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la 37°CAlertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la 37°C
„O partidă cu emoții, grea, dificilă. Nu am putut să-i fac pe băieți să fie motivați. Am trecut prin mari emoții. Bine că sunt două manșe. În prima trebuie să joci fotbal, în a doua să te califici. Eu am avertizat dinainte. Dacă cineva m-a luat de prost, e treaba lui.  

Adversarul a trecut prin câteva zeci de ore de analiză. Nu a marcat la Craiova pentru că am jucat noi bine. Și noi suntem o echipă care joacă mai bine acasă și mai slab în deplasare. Ne-am panicat, avem probleme. Soluțiile pe care le-am ales nu au fost cel mai bune. Până la urmă, îi felicit pe băieți pentru atitudine, pentru determinarea din cele 120 de minute și pentru calificare.  

Arbitrul englez a inventat azi două faulturi, mi s-a părut ridicol. Acum ne gândim la meciul de la Ciuc. Toată concentrarea e pe Ciuc. Avem analist video care o va analiza pe Bașakșehir. Ne-am așteptat ca Trnava să revină, e o echipă foarte puternică, cu un antrenor cu principii foarte clare”, a declarat Mirel Rădoi, după Spartak Trnava – Universitatea Craiova 4-3. 

