Christopher Nkunku a fost prezentat oficial de AC Milan! - Antena Sport

Christopher Nkunku îşi va continua cariera în Italia, după ce atacantul francez (27 de ani) a semnat cu AC Milan pentru următoarele cinci sezoane.
Valoarea tranzacţiei dintre Chelsea şi clubul lombard este estimată la 43 de milioane de euro, inclusiv bonusurile.
OFICIAL | Christopher Nkunku, la AC Milan
Ajuns în Anglia în vara anului 2023, el a ratat o mare parte din primul său an la Chelsea din cauza unor probleme fizice, notează news.ro.
Limitat la un rol secundar (9 titularizări în Premier League, 34 de minute pe meci) în lotul dens al londonezilor în sezonul trecut, el a disputat totuşi 49 de meciuri (16 goluri, 5 pase decisive), în toate competiţiile, şi a fost încoronat în Conference League şi în Cupa Mondială a Cluburilor.
La Milano, francezul va fi coechipier cu Luka Modric. Vedeta din Croația a ajuns în lotul lui AC Milan în această perioadă de mercato, după despărțirea de Real Madrid.
AC Milan s-a făcut de râs, 1-2 cu Cremonese, la debutul lui Allegri! Ce a scris Gazzetta dello Sport
Debutul oficial al lui Massimiliano Allegri în acest nou mandat pe banca lui AC Milan a fost unul complet ratat. Nou-promovata Cremonese, la care a evoluat Vlad Chiricheş până la revenirea la FCSB, a învins-o surprinzător, în deplasare, cu 2-1 pe formaţia lui Allegri.
Federico Baschirotto a înscris în minutul 28, pentru Cremonese, dar milanezii au egalat pe final de primă repriză, în minutul 45+1, prin Strahinja Pavlovic. Golul victoriei oaspeţilor a fost înscris în minutul 61, de Federico Bonazzoli.
“Minunea lui Bonazzoli, revenirea lui Allegri e un coșmar: Cremonese o învinge pe Milan pe San Siro!”, a titrat Gazzetta dello Sport.