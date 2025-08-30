Christopher Nkunku a fost prezentat oficial de AC Milan! - Antena Sport

Închide meniul
Christopher Nkunku a fost prezentat oficial de AC Milan!

Alex Ioniță Publicat: 30 august 2025, 16:49

Christopher Nkunku a fost prezentat oficial de AC Milan!

FOTO: Facebook AC Milan

Christopher Nkunku îşi va continua cariera în Italia, după ce atacantul francez (27 de ani) a semnat cu AC Milan pentru următoarele cinci sezoane.

Valoarea tranzacţiei dintre Chelsea şi clubul lombard este estimată la 43 de milioane de euro, inclusiv bonusurile.

OFICIAL | Christopher Nkunku, la AC Milan

Ajuns în Anglia în vara anului 2023, el a ratat o mare parte din primul său an la Chelsea din cauza unor probleme fizice, notează news.ro.

Limitat la un rol secundar (9 titularizări în Premier League, 34 de minute pe meci) în lotul dens al londonezilor în sezonul trecut, el a disputat totuşi 49 de meciuri (16 goluri, 5 pase decisive), în toate competiţiile, şi a fost încoronat în Conference League şi în Cupa Mondială a Cluburilor.

La Milano, francezul va fi coechipier cu Luka Modric. Vedeta din Croația a ajuns în lotul lui AC Milan în această perioadă de mercato, după despărțirea de Real Madrid.

AC Milan s-a făcut de râs, 1-2 cu Cremonese, la debutul lui Allegri! Ce a scris Gazzetta dello Sport

Debutul oficial al lui Massimiliano Allegri în acest nou mandat pe banca lui AC Milan a fost unul complet ratat. Nou-promovata Cremonese, la care a evoluat Vlad Chiricheş până la revenirea la FCSB, a învins-o surprinzător, în deplasare, cu 2-1 pe formaţia lui Allegri.

Federico Baschirotto a înscris în minutul 28, pentru Cremonese, dar milanezii au egalat pe final de primă repriză, în minutul 45+1, prin Strahinja Pavlovic. Golul victoriei oaspeţilor a fost înscris în minutul 61, de Federico Bonazzoli.

“Minunea lui Bonazzoli, revenirea lui Allegri e un coșmar: Cremonese o învinge pe Milan pe San Siro!”, a titrat Gazzetta dello Sport.

“O lovitură de cap superbă a atacantului decide meciul după golul marcat de Baschirotto și egalarea temporară a lui Pavlovic.

Frații mai mari, chiar și frații adoptivi, sunt acolo pentru asta: să te învețe despre viață. După o oră de Milan – Cremonese, Federico Bonazzoli se întinde la un metru de sol și marchează golul lunii: o foarfecă cu stângul, lângă bară. Un citat de la Fabio Quagliarella, care îl luase sub aripa sa protectoare în perioada petrecută la Sampdoria. Golul simbolizează un debut teribil pentru Allegri, cel mai prost posibil: Milan – Cremonese se termină 1-2 cu goluri marcate de Baschirotto, Pavlovic și, bineînțeles, Bonazzoli. Un fost jucător al lui Inter. Pentru Max, este a treia înfrângere consecutivă la debutul său în campionat cu Milan. Pentru Davide Nicola, este un mare imbold pentru acest sezon”, a notat publicaţia italiană.

Max Allegri a revenit la AC Milan, având ca obiectiv revenirea rossonerilor în cupele europene, după un sezon ratat. Sezonul trecut, Milan a terminat campionatul pe locul 8. Milan a ratat şi Cupa Italiei, deşi o eliminase în semifinale pe Inter. A fost învinsă cu 1-0 de Bologna în finală.

