Gigi Becali are un nou favorit după ce FCSB s-a calificat în grupa Europa League: "A fost numărul 1" - Antena Sport

Gigi Becali are un nou favorit la FCSB după returul de vis al roş-albaştrilor cu Aberdeen. Campioana României a învins-o cu 3-0 în retur pe echipa scoţiană, după ce în tur a fost 2-2.

Dacă până acum Becali spunea că Daniel Bîrligea e cel mai important jucător din lotul FCSB-ului, acum patronul roş-albaştrilor a fost impresionat de Mihai Lixandru.

Gigi Becali, impresionat de Mihai Lixandru: “Începe să îl întreacă pe Şut”

„Lixandru a fost numărul 1. Îmi spunea MM (n.r.: Mihai Stoica): ‘Băi, Gigi, ce mă bucur’ – noi făcusem echipa – ‘Vezi că și Lixandru e 100%’. În ultima zi mi-a zis MM. Și l-am întrebat: ‘Lixandru 100%? Și atunci ce mai discutăm, nu știi că e favoritul meu? Lixandru joacă!’. Și am spus ceva și mai spun și acum: o să fie peste Șut, începe să-l întreacă pe Șut. Ajungem mai repede la poartă cu el. E mai iute. Joacă mai în viteză. Așa mi se pare”, a spus Gigi Becali pentru fanatik.ro.

Mihai Lixandru (24 de ani) este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 1.2 milioane de euro.

În acest sezon Lixandru a evoluat în 6 meciuri în campionat, marcând un gol. El a evoluat şi în Supercupa României, câştigată de FCSB cu 2-1 împotriva lui CFR Cluj. Totodată, mijlocaşul central a evoluat în 3 meciuri în Europa League.