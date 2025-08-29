Gigi Becali are un nou favorit după ce FCSB s-a calificat în grupa Europa League: "A fost numărul 1" - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali are un nou favorit după ce FCSB s-a calificat în grupa Europa League: “A fost numărul 1”

Bogdan Stănescu Publicat: 29 august 2025, 18:27

Gigi Becali / Profimedia Images

Gigi Becali are un nou favorit la FCSB după returul de vis al roş-albaştrilor cu Aberdeen. Campioana României a învins-o cu 3-0 în retur pe echipa scoţiană, după ce în tur a fost 2-2.

Dacă până acum Becali spunea că Daniel Bîrligea e cel mai important jucător din lotul FCSB-ului, acum patronul roş-albaştrilor a fost impresionat de Mihai Lixandru.

Gigi Becali, impresionat de Mihai Lixandru: “Începe să îl întreacă pe Şut”

Lixandru a fost numărul 1. Îmi spunea MM (n.r.: Mihai Stoica): ‘Băi, Gigi, ce mă bucur’ – noi făcusem echipa – ‘Vezi că și Lixandru e 100%’. În ultima zi mi-a zis MM. Și l-am întrebat: ‘Lixandru 100%? Și atunci ce mai discutăm, nu știi că e favoritul meu? Lixandru joacă!’. Și am spus ceva și mai spun și acum: o să fie peste Șut, începe să-l întreacă pe Șut. Ajungem mai repede la poartă cu el. E mai iute. Joacă mai în viteză. Așa mi se pare”, a spus Gigi Becali pentru fanatik.ro.

Mihai Lixandru (24 de ani) este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 1.2 milioane de euro.

În acest sezon Lixandru a evoluat în 6 meciuri în campionat, marcând un gol. El a evoluat şi în Supercupa României, câştigată de FCSB cu 2-1 împotriva lui CFR Cluj. Totodată, mijlocaşul central a evoluat în 3 meciuri în Europa League.

FCSB le va întâlni în grupa Europa League, potrivit tragerii la sorţi care a avut loc vineri, pe Feyenoord (acasă), Dinamo Zagreb (deplasare), Fenerbahce (acasă), Steaua Roșie (deplasare), Young Boys (acasă), Basel (deplasare), Bologna (acasă) şi Go Ahead Eagles (deplasare).

FCSB a învins-o pe Aberdeen cu 3-0 şi s-a calificat din nou în faza principală a Europa League

Echipa bucureşteană FCSB a învins joi seara, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea scoţiană Aberdeen, în returul play-off-ului din Europa League, calificându-se în grupa unică a competiţiei.

Scoţienii au dat emoţii suporterilor din tribune, în minutul 2, când Sokler a şutat în Târnovanu, iar replica roş-albaştrilor a venit în minutul 11, la şutul lui Bîrligea. Partida a continuat, echilibrată, până în minutul 40 când gazdele au solicitat penalty, la căderea lui Miculescu în careul advers, însă arbitrul norvegian Espen Eskas nu a dat nimic.

Conducătorul meciului a fost însă chemat de VAR şi, după verificarea fazei, Eskas a acordat penalty pentru bucureşteni, considerând că Jensen a comis un henţ. Primind al doilea galben, danezul a fost eliminat şi Aberdeen a rămas în zece.

Lovitura de pedeapsă a fost transformată de Olaru şi FCSB a intrat la vestiare cu avantaj minim. Repriza secundă a început cu un gol superb marcat de Adrian Şut, cu un şut de la 25 de metri, în minutul 52. După trei minute portarul oaspeţilor, Mitov, a scos şutul din careu al lui Florin Tănase, pentru ca minutul 59 să aducă al treilea gol al elevilor lui Charalambous. A fost o acţiune personală a lui Vali Creţu, mingea a ajuns la Olaru şi acesta a înscris cu un şut din careu.

Scoţienii nu au mai avut forţa de a pune probleme, iar bucureştenii s-au limitat să rămână la controlul jocului, fără să mai pună presiune.

FCSB s-a impus cu 3-0 în faţa lui Aberdeen şi, cu 5-2 scor general, s-a calificat în grupa unică din Liga Europa.

