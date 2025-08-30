Străinii joacă astăzi în campionatele de top din Europa. Maxim, pasă de gol. Dennis Man, anunțat titular la PSV - Antena Sport

România nu este reprezentată doar în campionatul autohton, ci și în cele din afară, iar o parte din jucătorii de națională evoluează în cele mai tari ligi din lume. Astăzi, o listă lungă de stranieri vor avea ocazia să își facă apariția în partidele echipelor lor, iar AS.ro va acoperi duelurile în care sunt implicate numele celor mai importanți “tricolori”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fotbaliști precum Marius Marin, Olimpiu Moruțan sau Dennis Man vor avea șansa să bifeze astăzi minute la cluburile lor.

Ce stranieri își fac astăzi apariția în campionatele din Europa

Update 19:48: Dennis Man a fost anunțat din nou titular în echipa de start a lui PSV pentru duelul cu cei de la Telstar.

Update 19:15: Alexandru Maxim a pasat decisiv la primul gol al lui Gaziantep din confruntarea cu cei de la Kasimpasa.

VEZI AICI PASA DE GOL A LUI MAXIM