Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Străinii joacă astăzi în campionatele de top din Europa. Maxim, pasă de gol. Dennis Man, anunțat titular la PSV - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Străinii joacă astăzi în campionatele de top din Europa. Maxim, pasă de gol. Dennis Man, anunțat titular la PSV
LIVE SCORE

Străinii joacă astăzi în campionatele de top din Europa. Maxim, pasă de gol. Dennis Man, anunțat titular la PSV

Andrei Nicolae Publicat: 30 august 2025, 18:43 / Actualizat: 30 august 2025, 20:08

Comentarii
Străinii joacă astăzi în campionatele de top din Europa. Maxim, pasă de gol. Dennis Man, anunțat titular la PSV

Dennis Man, în timpul unui meci / Profimedia

România nu este reprezentată doar în campionatul autohton, ci și în cele din afară, iar o parte din jucătorii de națională evoluează în cele mai tari ligi din lume. Astăzi, o listă lungă de stranieri vor avea ocazia să își facă apariția în partidele echipelor lor, iar AS.ro va acoperi duelurile în care sunt implicate numele celor mai importanți “tricolori”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fotbaliști precum Marius Marin, Olimpiu Moruțan sau Dennis Man vor avea șansa să bifeze astăzi minute la cluburile lor.

Ce stranieri își fac astăzi apariția în campionatele din Europa

Update 19:48: Dennis Man a fost anunțat din nou titular în echipa de start a lui PSV pentru duelul cu cei de la Telstar.

Update 19:15: Alexandru Maxim a pasat decisiv la primul gol al lui Gaziantep din confruntarea cu cei de la Kasimpasa.

VEZI AICI PASA DE GOL A LUI MAXIM

Reclamă
Reclamă

Update 19:00: Alexandru Maxim și Deian Sorescu sunt titulari în partida dintre Kasimpasa și Gaziantep. Horațiu Moldovan va sta în continuare pe banca de rezerve a celor de la Real Oviedo.

Știrea inițială

Unul dintre cei mai buni “tricolori”, Dennis Man, va avea șansa să joace în al doilea său meci pentru PSV Eindhoven, după ce în etapa a doua din Eredivisie a debutat ca titular. Formația jucătorului de bandă dreaptă va da peste Telstar de la ora 21:00.

Lanţ de erori ale Poliţiei în cazul Otopeni: "În 30 min trebuiau să fie peste el în casă. Aştepţi până seara?"Lanţ de erori ale Poliţiei în cazul Otopeni: "În 30 min trebuiau să fie peste el în casă. Aştepţi până seara?"
Reclamă

Marius Marin, unul dintre închizătorii din lotul lui Mircea Lucescu, are un meci dificil alături de Pisa în Serie A. Echipa nou-promovată va da peste AS Roma lui Gian Piero Gasperini de la ora 21:45.

Olimpiu Moruțan va avea și el șansa să joace astăzi pentru cei de la Aris Salonic, care dau peste Panetolikos în Superliga Greciei. La câteva sute de kilometri distanță, în Turcia, Alexandru Maxim și Deian Sorescu pot juca pentru Gaziantep.

Tot astăzi, unul dintre stranierii din lotul lui Mircea Lucescu, Virgil Ghiță, a marcat primul său gol pentru cei de la Hannover în Bundesliga 2.

Progamul celor mai importanți stranieri:

  • Kasimpasa – Gaziantep 19:00 (Alexandru Maxim și Deian Sorescu)
  • Real Oviedo – Real Sociedad 20:00 (Horațiu Moldovan)
  • Aris Salonic – Panetolikos 21:00 (Olimpiu Moruțan)
  • PSV Eindhoven – Telstar 21:00 (Dennis Man)
  • Pisa – AS Roma 21:45 (Marius Marin)
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Impozitul pe locuinţe va crește cu 80% din 2026. Cât va plăti proprietarul unui apartament de 100 mp
Observator
Impozitul pe locuinţe va crește cu 80% din 2026. Cât va plăti proprietarul unui apartament de 100 mp
Ce cotă are FCSB pentru câștigarea UEFA Europa League: visul lui Gigi Becali. Care este marea favorită a bookmakerilor
Fanatik.ro
Ce cotă are FCSB pentru câștigarea UEFA Europa League: visul lui Gigi Becali. Care este marea favorită a bookmakerilor
19:57
Nemții au remarcat un jucător de la Univ. Craiova după tragerea la sorți din Conference League: “Talent de top”
19:51
Dinamo – Hermannstadt, LIVE TEXT (21:30). Cu o victorie, “câinii” urcă pe podium în Liga 1. Echipele de start
19:49
Adrian Păun a anunțat obiectivul CFR-ului, înaintea derby-ului cu FCSB
19:07
Andrei Coubiș, prezentat oficial la noua echipă! Prima reacție a fundașului: “Sunt gata să încep”
19:05
Newcastle a făcut cel mai scump transfer din istoria clubului. Suma pusă în joc de “coțofene”
18:53
Cristi Bălgrădean a semnat în Liga a 3-a și va juca în grupele Cupei României! Anunțul oficial
Vezi toate știrile
1 FotoAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali 2 Jaqueline Cristian s-a calificat în turul 3 la US Open, după o revenire de senzație! Sorana Cîrstea, eliminată de Muchova 3 Ce a putut spune Mihai Stoica după calificarea Universităţii Craiova în grupa Conference League 4 Câți bani și câte puncte a câștigat Jaqueline Cristian după calificarea în turul 3 de la US Open 2025? 5 Gigi Becali a făcut un anunţ după ce a aflat adversarele FCSB-ului din Europa League: “Din respect pentru fani” 6 Gigi Becali are un nou favorit după ce FCSB s-a calificat în grupa Europa League: “A fost numărul 1”
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui