Andrea Mandorlini le atrage atenția celor de la FCSB și Universitatea Craiova: "Să nu uităm asta" - Antena Sport

Andrea Mandorlini le atrage atenția celor de la FCSB și Universitatea Craiova: "Să nu uităm asta"

Home | Fotbal | Liga 1 | Andrea Mandorlini le atrage atenția celor de la FCSB și Universitatea Craiova: "Să nu uităm asta"

Andrea Mandorlini le atrage atenția celor de la FCSB și Universitatea Craiova: “Să nu uităm asta”

Andrei Nicolae Publicat: 30 august 2025, 22:34

Andrea Mandorlini le atrage atenția celor de la FCSB și Universitatea Craiova: Să nu uităm asta

Andrea Mandorlini, în timpul unei conferințe de presă / Antena Sport

CFR Cluj și FCSB se pregătesc pentru meciul care se anunța derby-ul etapei a opta din Liga 1, iar cele două tabere au organizat conferințe de presă premergătoare duelului. În Gruia, Andrea Mandorlini a vorbit despre forma slabă prin care trec ardelenii, dar și despre calificarea în grupele europene ale celor de la FCSB și Universitatea Craiova.

În acest sens, italianul a ținut să le reamintească rivalilor un anumit aspect legat de echipa la care a ajuns pentru a treia oară.

Andrea Mandorlini: “E încă dificil”

CFR Cluj încă se resimte după startul de sezon slab, soldat inclusiv cu o eliminare rușinoasă din cupele europene. Ardelenii au învins-o joi pe Hacken în play-off-ul Conference League, însă au pierdut la general cu 7-3.

Pe formația din Gruia o așteaptă acum derby-ul etapei contra celor de la FCSB, iar Andrea Mandorlini e mulțumit din simpul motiv că echipa sa a obținut o victorie care o poate aduce pe un drum bun. În plus, deși le-a felicitat pe Craiova și FCSB pentru calificările obținute, a ținut să aducă aminte că și CFR Cluj a reprezentat România în cupele europene în ultimii ani, inclusiv în perioada în care a fost el antrenor prima dată.

Am început să reintrăm în cotidian. E încă dificil, după meci am avut recuperare, foarte puțin timp pentru antrenamente, e o perioadă mai dificilă, însă mă bucur că am reușit un rezultat pozitiv joi seara.

E un meci greu mâine (n.r. duminică) și trebuie să dăm totul. Meciul clar va fi unul dificil. Atât pentru noi, cât și pentru ei. Vreau să felicit FCSB și Craiova pentru calificarea în grupe, dar să nu uităm că CFR are aproape 20 de ani de când joacă în Europa și vom lupta să ajungă acolo unde îi e locul.

Mi-ar plăcea să profit de pauza asta, dar sunt mulți jucători care pleacă chiar și 10 zile de la echipă. Nu vom putea lucra cu toți, mulți încă sunt accidentați, dar trebuie să mergem mai departe“, a declarat noul antrenor al ardelenilor.

