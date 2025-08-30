Andrea Mandorlini le atrage atenția celor de la FCSB și Universitatea Craiova: "Să nu uităm asta" - Antena Sport

CFR Cluj și FCSB se pregătesc pentru meciul care se anunța derby-ul etapei a opta din Liga 1, iar cele două tabere au organizat conferințe de presă premergătoare duelului. În Gruia, Andrea Mandorlini a vorbit despre forma slabă prin care trec ardelenii, dar și despre calificarea în grupele europene ale celor de la FCSB și Universitatea Craiova.

În acest sens, italianul a ținut să le reamintească rivalilor un anumit aspect legat de echipa la care a ajuns pentru a treia oară.

Andrea Mandorlini: “E încă dificil”

CFR Cluj încă se resimte după startul de sezon slab, soldat inclusiv cu o eliminare rușinoasă din cupele europene. Ardelenii au învins-o joi pe Hacken în play-off-ul Conference League, însă au pierdut la general cu 7-3.

Pe formația din Gruia o așteaptă acum derby-ul etapei contra celor de la FCSB, iar Andrea Mandorlini e mulțumit din simpul motiv că echipa sa a obținut o victorie care o poate aduce pe un drum bun. În plus, deși le-a felicitat pe Craiova și FCSB pentru calificările obținute, a ținut să aducă aminte că și CFR Cluj a reprezentat România în cupele europene în ultimii ani, inclusiv în perioada în care a fost el antrenor prima dată.

“Am început să reintrăm în cotidian. E încă dificil, după meci am avut recuperare, foarte puțin timp pentru antrenamente, e o perioadă mai dificilă, însă mă bucur că am reușit un rezultat pozitiv joi seara.