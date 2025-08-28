Dieta care îl ţine pe Gigi Becali în formă maximă. Ce mănâncă milionarul zi de zi - Antena Sport

Gigi Becali se poate lăuda cu o formă fizică de invidiat, la 67 de ani. Dar patronul de la FCSB a avut întotdeauna grijă de alimentaţie şi a dezvăluit ce alimente nu lipsesc în nicio zi de pe masa sa.

Brânza se regăseşte întotdeauma pe masa lui Becali, care mânâncă destul de rar carne, iar atunci când o face produsele provin de la animelele crescute chiar la propria stână. De la dieta sa nu lipsesc ouăle, laptele de oaie şi de capră, dar şi peştele.

Dieta care îl ţine pe Gigi Becali în formă maximă

“Inima mea are putere de tinerețe, dar, dacă stau și mă concentrez la vârstă, nu îmi vine să cred, deci inima e puternică, tânără, dar trupul oricum, oricât ar fi inima de tânăra și puternică, el deja se mai înmoaie, mușchii.

Eu cred că e de la mâncare, mănânc foarte sănătos, nu mănânc carne, dacă nu tai eu animalul, dacă nu tai eu vițelul, nu mănânc dacă nu tai oaia sau mielul și nu mănânc deloc mezeluri.

Dimineața mănânc doar ouă, de fazan, de prepeliță, nici măcar de găină nu mai mănânc, că au colesterolul mai mare, ouă și brânză, carne rar”, a spus Becali, citat de csid.ro.