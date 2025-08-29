Ce a putut spune Mihai Stoica după calificarea Universităţii Craiova în grupa Conference League - Antena Sport

Închide meniul
Ce a putut spune Mihai Stoica după calificarea Universităţii Craiova în grupa Conference League

Home | Fotbal | Conference League | Ce a putut spune Mihai Stoica după calificarea Universităţii Craiova în grupa Conference League

Ce a putut spune Mihai Stoica după calificarea Universităţii Craiova în grupa Conference League

Publicat: 29 august 2025, 9:16

Comentarii
Ce a putut spune Mihai Stoica după calificarea Universităţii Craiova în grupa Conference League

Mihai Stoica, înaintea unui meci - Sport Pictures

Mihai Stoica a surprins pe toată lumea după ce a ţinut să o laude pe Universitatea Craiova pentru calificarea în premieră în grupa Conference League, după 3-1 cu Bașakșehir.

Obişnuit să fie mai acid la adresa rivalelor, Stoica a felicitat plin de fair-play echipa lui Mirel Rădoi, despre care a spus că este “o pagină excelentă în fotbalul românesc”.

Mihai Stoica a lăudat-o pe Universitatea Craiova

“Craiova merită felicitări pentru că a avut un traseu greu. Dubla victorie cu turcii e o pagină excelentă în fotbalul românesc”, a spus Stoica, citat de primasport.ro.

Oltenii merg pentru prima oară într-o grupă principală a cupelor europene şi îşi vor afla adversarii vineri, la 14.30, atunci când va avea loc tragerea la sorţi de la Monaco.

Mihai Stoica a fost cucerit de Mihai Lixandru

Pe de altă parte, Mihai Stoica a vorbit şi despre performanţa echipei sale. FCSB a zdrobit-o pe Aberdeen cu un convingător 3-0. Dubla lui Darius Olaru a fost decisivă, dar pentru Stoica Mihai Lixandru a fost omul meciului.

“Olaru are trei goluri marcate în play-off. Anul trecut a dat golul decisiv. Înaintea tuturor l-aș remarca, până la faza când s-a deblocat situația, pe Mihai Lixandru. A făcut o partidă excepțională. Și când am suferit el a arătat foarte bine.

Nu suntem la nivelul echipei de anul trecut. Acea echipă reușea să doboare orice adversar de calibru: PAOK, Midtjylland. Situația în campionat este alarmantă. Ne așteaptă un meci complicat cu CFR Cluj, dar este un pas mare.

Sunt două victorii mari de ordin financiar astăzi: ne-am calificat și vin banii și pe Coman. Le-am spus colaboratorilor: listă cu tot ce aveți nevoie, acum, pentru că acum este momentul. Ne extindem facilitățile. În bază vom trece la alt nivel. Nu stăm rău, dar vom sta mai bine.

Vremea 1-29 septembrie 2025. Vara intră în prelungiri, cu temperaturi de 35 de grade. Unde va fi cel mai caldVremea 1-29 septembrie 2025. Vara intră în prelungiri, cu temperaturi de 35 de grade. Unde va fi cel mai cald
Anul trecut aveam doi adversari pe care voiam să îi avem: United acasă și PAOK în deplasare. Anul acesta aș vrea Fenerbahce acasă și în deplasare nu am nicio idee”, a mai spus Stoica.

