Ce a putut spune Mihai Stoica după calificarea Universităţii Craiova în grupa Conference League - Antena Sport

Mihai Stoica a surprins pe toată lumea după ce a ţinut să o laude pe Universitatea Craiova pentru calificarea în premieră în grupa Conference League, după 3-1 cu Bașakșehir.
Obişnuit să fie mai acid la adresa rivalelor, Stoica a felicitat plin de fair-play echipa lui Mirel Rădoi, despre care a spus că este “o pagină excelentă în fotbalul românesc”.
Mihai Stoica a lăudat-o pe Universitatea Craiova
“Craiova merită felicitări pentru că a avut un traseu greu. Dubla victorie cu turcii e o pagină excelentă în fotbalul românesc”, a spus Stoica, citat de primasport.ro.
Oltenii merg pentru prima oară într-o grupă principală a cupelor europene şi îşi vor afla adversarii vineri, la 14.30, atunci când va avea loc tragerea la sorţi de la Monaco.
Mihai Stoica a fost cucerit de Mihai Lixandru
Pe de altă parte, Mihai Stoica a vorbit şi despre performanţa echipei sale. FCSB a zdrobit-o pe Aberdeen cu un convingător 3-0. Dubla lui Darius Olaru a fost decisivă, dar pentru Stoica Mihai Lixandru a fost omul meciului.
“Olaru are trei goluri marcate în play-off. Anul trecut a dat golul decisiv. Înaintea tuturor l-aș remarca, până la faza când s-a deblocat situația, pe Mihai Lixandru. A făcut o partidă excepțională. Și când am suferit el a arătat foarte bine.
Nu suntem la nivelul echipei de anul trecut. Acea echipă reușea să doboare orice adversar de calibru: PAOK, Midtjylland. Situația în campionat este alarmantă. Ne așteaptă un meci complicat cu CFR Cluj, dar este un pas mare.
Sunt două victorii mari de ordin financiar astăzi: ne-am calificat și vin banii și pe Coman. Le-am spus colaboratorilor: listă cu tot ce aveți nevoie, acum, pentru că acum este momentul. Ne extindem facilitățile. În bază vom trece la alt nivel. Nu stăm rău, dar vom sta mai bine.