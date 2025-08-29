Ce a putut spune Mihai Stoica după calificarea Universităţii Craiova în grupa Conference League - Antena Sport

Mihai Stoica a surprins pe toată lumea după ce a ţinut să o laude pe Universitatea Craiova pentru calificarea în premieră în grupa Conference League, după 3-1 cu Bașakșehir.

Obişnuit să fie mai acid la adresa rivalelor, Stoica a felicitat plin de fair-play echipa lui Mirel Rădoi, despre care a spus că este “o pagină excelentă în fotbalul românesc”.

Mihai Stoica a lăudat-o pe Universitatea Craiova

“Craiova merită felicitări pentru că a avut un traseu greu. Dubla victorie cu turcii e o pagină excelentă în fotbalul românesc”, a spus Stoica, citat de primasport.ro.

Oltenii merg pentru prima oară într-o grupă principală a cupelor europene şi îşi vor afla adversarii vineri, la 14.30, atunci când va avea loc tragerea la sorţi de la Monaco.

Mihai Stoica a fost cucerit de Mihai Lixandru

Pe de altă parte, Mihai Stoica a vorbit şi despre performanţa echipei sale. FCSB a zdrobit-o pe Aberdeen cu un convingător 3-0. Dubla lui Darius Olaru a fost decisivă, dar pentru Stoica Mihai Lixandru a fost omul meciului.